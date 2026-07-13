Sport

El este comentatorul care a stabilit al 12-lea record mondial al carierei. Vocea lui a fost adorată de milioane de români

Unul dintre cei mai apreciați comentatori a stabilit încă un record mondial, al 12-lea al carierei. Despre cine este vorba și ce performanță uluitoare a stabilit.
Traian Terzian
13.07.2026 | 12:21
El este comentatorul care a stabilit al 12lea record mondial al carierei Vocea lui a fost adorata de milioane de romani
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Ce record mondial a stabilit unul dintre cei mai îndrăgiți comentatori. Sursă foto: colaj Fanatik
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Fără doar și poate că una dintre vocile de legendă de la Radio România a fost cea a lui Ilie Dobre (72 de ani). Comentatorul, care s-a retras de la radio în 2018, a reușit un record mondial, iar realizarea i-a fost recunoscută de World Record Academy.

Un nou record mondial pentru unul dintre cei mai iubiți comentatori

Pe lângă faptul că a intrat în inimile fanilor ca unul dintre cei mai buni comentatori sportivi de radio, Ilie Dobre s-a apucat să scrie și cărți. El a ajuns la 48 de volume publicate,  în majoritatea genurilor literare.

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Este o performanță extraordinară prin care a devenit comentatorul sportiv cu cele mai multe cărți publicate la nivel mondial. El a fost numit Ambasador de Brand de către World Record Academy, este autorizat să propună recorduri mondiale și va fi inclus în categoria ”Iconic World Records”.

”Am publicat la editura noastră mai mult de jumătate din numărul de cărți ale celebrului comentator sportiv Ilie Dobre. Când un autor primește referințe de la unul dintre cei mai cunoscuți scriitori români, în cazul nostru Fănuș Neagu, Grigore Vieru, Radu Cosașu, succesul pare cu adevărat sigur”, se arată pe site-ul oficial al World Record Academy.

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Cum a ajuns la 48 de cărți publicate

Ilie Dobre a explicat că succesul avut cu prima carte despre marele fotbalist Nicolae Dobrin l-a făcut să scrie în continuare, deși a mărturisit că această pasiune nu i-a adus beneficii financiare prea mari.

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”Am început să scriu în 1992 pentru prima carte despre Dobrin, unul dintre cei mai mari fotbaliști din țară și din lume. Aveam în sânge pasiunea de a scrie, dar la început speram să public două sau trei cărți.

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Având în vedere că prima carte a avut un mare succes, nu m-am putut opri din scris până nu am abordat toate genurile literare, începând cu biografiile romanțate și terminând cu romanele.

Scriam mereu în grabă și am reușit să public trei sau patru cărți în fiecare an. Scriam mai mult seara și noaptea, pentru că ziua eram ocupat cu activitatea de la radio. Scriam doar din pasiune, cărțile publicate nu mi-au adus multe beneficii materiale”, a declarat comentatorul.

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A fost la un pas de moarte

Legendarul comentator sportiv a trecut printr-o mare cumpănă la finalul anului trecut. Ilie Dobre a suferit un preinfarct după ce artera principală a inimii s-a blocat complet și a fost nevoie să fie operat de urgență.

”Mi s-a înfundat artera principală a inimii, 99 la sută. Am avut preinfarct, scăpând ca prin miracol. Mi s-au pus două stenturi. Dacă aș mai fi întârziat o zi, nu se mai putea face nimic”, a spus Ilie Dobre, în exclusivitate pentru FANATIK.

Puțină lume știe că înainte de a ajunge unul dintre cei mai mari comentatori radio din România, Ilie Dobre a absolvit Facultatea de Istorie a Universității București și a lucrat ca profesor de istorie la Liceul de Petrol din Videle, județul Teleorman.

”Într-adevăr, eram exigent. La mine se învăța și de plăcere, dar și de teamă. N-am lăsat niciodată niciun corigent, nici măcar pe trimestru. Nu am lăsat fiindcă nu era cazul, dar nici eu nu eram chiar așa de exigent fiindcă era un liceu de petrol industrial, cum era pe vremuri”, a povestit el.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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