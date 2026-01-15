El este comentatorul din România care a fost reclamat pentru că a recomandat în timpul meciului naționalei un serial de pe Netflix

Sport

Un comentator român a ajuns în atenția CNA după o remarcă făcută în timpul unui meci al echipei naționale, când le-a recomandat telespectatorilor un serial de pe Netflix.
Alex Bodnariu
15.01.2026 | 20:16
Emil Grădinescu, unul dintre cei mai cunoscuți comentatori români, a fost reclamat la Consiliul Național al Audiovizualului după ce, în timpul meciului pe care naționala de seniori l-a jucat împotriva reprezentativei Republicii Moldova, le-a recomandat telespectatorilor un serial de pe celebra platformă de streaming Netflix.

În timp ce comenta duelul de pe Arena Națională dintre România și Moldova, Emil Grădinescu a venit cu o sugestie pentru telespectatori. Acesta a spus că, pentru a înțelege situația prin care trec basarabenii de 35 de ani încoace, ar putea urmări serialul „Plaha”.

O persoană care a urmărit partida a considerat că această remarcă a fost una neadecvată și a decis să facă o sesizare la CNA. Totuși, reprezentanții Consiliului nu au tratat situația ca fiind una serioasă, iar Mihai Toma, unul dintre membri, a declarat că s-a amuzat în timpul ședinței.

„Doar am râs și am trecut mai departe. Cel care trimisese sesizarea invoca faptul că Emil Grădinescu făcuse reclamă unui produs. De fapt, în spate erau probabil alte frustrări. Nu era nimic de dezbătut pe subiect, așa că ne-am amuzat și am trecut peste”, a precizat Mihai Toma, conform Goalzo.

Plaha, show-ul care a cucerit lumea

Serialul „Plaha”, disponibil pe Netflix, este o producție inspirată din realitățile dure ale spațiului est-european, având în centru mecanismele puterii, corupția sistemică și modul în care un singur om poate ajunge să controleze instituții, destine și un întreg stat din umbră.

Povestea urmărește ascensiunea unui personaj controversat, construit pe modelul oligarhului post-sovietic, care își consolidează influența prin bani, frică, manipulare mediatică și relații politice toxice.

Cine este Emil Grădinescu

Emil Grădinescu este una dintre cele mai cunoscute voci ale comentariului sportiv din România, cu o carieră de peste trei decenii în televiziune. A devenit recognoscibil prin stilul său calm, explicațiile ample și referințele culturale inserate natural în transmisiuni, fiind asociat în special cu meciurile echipei naționale și competițiile internaționale majore.

În prezent, acesta comentează meciurile din Superliga României pe Prima Sport, iar vocea sa poate fi auzită frecvent în timpul transmisiunilor partidelor disputate de naționala de seniori a României.

