El este Daniel, tânărul de 23 de ani ucis în fața mănăstirii din Ieud. Părinții săi veniseră din Franța pentru a petrece sărbătorile împreună

Daniel Tomșa este tânărul în vârstă de 23 de ani, , județul Maramureș, chiar în Ajunul Bobotezei.

Potrivit oamenilor legii, Daniel era frizer și locuia în localitatea Botiza, iar în noaptea de sâmbătă spre duminică, ar fi căzut la mijloc în măcelul care a avut loc, chiar în apropierea mănăstirii din Ieud.

Părinții tânărului lucrează de foarte mulți ani în Franța și veniseră în țară ca să petreacă sărbătorile împreună cu fiul lor, însă nimeni nu avea să prevestească cumplita tragedie.

Daniel a murit în bătaia cu cuțite și topoare care a avut loc între trei prieteni de-ai săi și alți patru indivizi cu care și-ar fi petrecut Revelionul, la o pensiune din Ieud.

Anchetatorii spun că agresorii sunt cunoscuți în localitate ca fiind consumatori de droguri, iar la scurt timp după ce au fugit cu o mașină. Câteva ore mai târziu, oamenii legii au găsit autoturismul abandonat într-o pădure din zonă.

Un localnic care a auzit strigătele de ajutor ale celor patru tineri răniți a mărturisit că Daniel i-a ceruta apă cu câteva minute înainte să moară.

”Doi au strigat: adu apă, am dus. Când am ajuns am crezut că au sărit în pârâu, erau doi jos. Zic: tu al cui ești? Că era cu sânge pe mână. Zice: dă-mi o gură de apă”, a declarat martorul la

În timp ce trupul lui Daniel a fost transportat la Medicina Legală, prietenii săi au fost duși de urgență la spital, unde au intrat direct în operații.

În tot acest timp, polițiștii au continuat căutările și i-au găsit pe trei dintre agresori, care acum se află la audieri. În continuare, al patrulea individ este de negăsit.