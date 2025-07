El este Daniel, tânărul din Iași ucis de un luptător K1. A fost bătut cu sălbăticie la o petrecere

Un tânăr din Iași luptător K1. Daniel Alexandru a fost în comă mai bine de două luni în urma incidentului violent. Din păcate, victima și-a pierdut viața la spital, marți, 8 iulie.

Tânăr din Iași, bătut crunt la o petrecere de un luptător K1. A murit după aproape 80 de zile de comă

Tragedie fără margini în localitatea Schitu Duca, din județul Iași. Daniel Alexandru, un tânăr de doar 18 ani, și-a pierdut viața la spital, după 76 de zile de comă profundă. Nenorocirea a început pe 20 aprilie,

ADVERTISEMENT

O altercație cu un luptător K1, George Talica, în vârstă de 23 de ani, s-a transformat într-o bătaie violentă. Între cei doi ar fi avut loc un schimb de replici, moment în care agresorul l-a lovit cu sălbăticie. Daniel a fost grav rănit, ajungând în comă la spital.

Aproape 80 de zile a fost internat în stare critică, cu leziuni cerebrale, fiind menținut în viață cu ajutorul aparatelor. Familia aștepta o minune, dar în cele din urmă, Daniel a murit, marți, la spital.

ADVERTISEMENT

Mesajele cutremurătoare ale familiei. „Am sperat secundă de secundă că Dumnezeu face o minune”

Vestea tristă a fost dată de sora și mama tânărului, care au publicat mesaje cutremurătoare pe rețelele de socializare, potrivit

„Ce mă fac eu fără tine? Să-mi zică Dumnezeu cum intru eu în casă – tu nu! –, cum mă pun eu la masă fără tine, cum pot eu să văd băieții – toți care erau cu tine –, tu nu ești!

ADVERTISEMENT

Lumina ochilor mei, am sperat secundă de secundă că Dumnezeu face o minune și îmi trezește băiatul din coșmarul în care am trăit 76 de zile, dar am venit acasă fără tine, inima mea. Nu mai pot și nu am să pot toată viața, până vine mama la tine”, este mesajul postat de mama lui Daniel.

ADVERTISEMENT

Agresorul a fost arestat. Acuzații dure din partea apropiaților lui Daniel

George Talica, luptătorul K1 care l-a bătut pe Daniel, a fost reținut pentru 24 de ore la data de 23 aprilie. Ulterior, acesta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Familia îndurerată susține că agresorul l-ar fi amenințat anterior pe Daniel. Primul conflict ar fi avut loc în 2023, iar atunci individul ar fi afirmat că îl va ucide pe Daniel.

„Doar s-a dat noroc și, imediat după, George Talica, poreclit «Geani», când a ajuns fratele meu la el să-l salute, i s-a pus întrebarea: «Mai ești șmecher, uăi?», răspunsul victimei fiind: «Da, mai sunt!». După care a urmat prima lovitură.

Întrebarea aceasta a venit de la un conflict mai vechi, din data de 14.10.2023, la o petrecere de botez, unde era prezent unul dintre frați, Petrișor Atincăi, poreclit «Basaru». Neputând să-i facă nimic, la momentul respectiv, fratelui meu, l-a amenințat, spunându-i că: «Treaba asta nu o să rămână așa; unde îl prind, îl omor»”, a dezvăluit sora victimei, potrivit sursei citate.