El este alesul lui Șucu la Rapid. Antrenorul pe care îl aduce ca să ia titlul cu giuleștenii. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Atmosfera din interiorul vestiarului Rapidului devine din ce în ce mai tensionată, mai ales după rezultatele slabe din ultimele trei partide de play-off. La finalul remizei cu FC Argeș, Alex Dobre a lansat un atac subtil la adresa lui Costel Gâlcă, spunând că tactica folosită nu îi pune calitățile în avantaj. Dan Șucu se gândește la varianta schimbării de antrenor, iar Daniel Pancu este favoritul patronului formației de sub Podul Grant.

Dan Șucu a decis noul antrenor al Rapidului

Rapid București a avut un sezon regulat cu rezultate foarte bune, în ciuda jocului care nu a impresionat de cele mai multe ori. Totuși, înaintea play-off-ului giuleștenii aveau mari speranțe că se pot bate la campionat, însă elanul li s-a tăiat în doar câteva etape, chiar dacă derby-ul cu Dinamo le-a dat încredere.

ADVERTISEMENT

care nici ea nu face un play-off foarte bun. Din acel moment, Rapid a mers din rău în mai rău, atât ca rezultate, cât și ca evoluție. Au urmat două înfrângeri cu ambele formații din Cluj și o remiză albă contra lui FC Argeș, meci în care bucureștenii au arătat ca o echipă fără idei ofensive. Dacă situația va continua, Dan Șucu este gata să schimbe foaia la Rapid și să aducă un nou antrenor.

Daniel Pancu, poleposition pentru Rapid

Favoritul patronului este nimeni altul decât Daniel Pancu, care are în acest moment contract cu CFR Cluj. „Pancone” a făcut adevărate minuni în „Gruia”, unde a reușit să califice echipa în play-off dintr-o poziție din care jucătorii își doreau să adune cât mai multe puncte pentru a nu avea emoții la retrogradare.

ADVERTISEMENT

După o serie uluitoare de victorii în campionat, CFR Cluj a prins un loc în primele șase, iar în acest moment luptă pentru un loc de cupe europene. Totuși, dacă „feroviarii” nu vor îndeplini acest obiectiv, Daniel Pancu a dezvăluit că va face singur pasul în spate: „La mine, în acest moment, nu a ajuns nicio informație că de la vară m-ar vrea domnul Șucu la Rapid. Ce știu și ceea ce este clar este faptul că în acest moment sunt sub contract cu CFR Cluj, iar în contract este precizat clar că dacă voi prinde locul 3 și merg în cupele europene, înțelegerea se prelungește automat.

ADVERTISEMENT

Dacă se va întâmpla asta, voi continua la CFR Cluj și din vară, cu atât mai mult că a început să-mi placă și orașul Cluj și mă simt din ce în ce mai bine. Vom vedea ce se întâmplă, dacă nu prind cupele europene cu CFR Cluj eu voi pleca, dar dacă ne vom califica, rămân. În rest, putem discuta mai multe după ce se termină acest sezon”, a declarat Daniel Pancu, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Ce a făcut Daniel Pancu în precedentul mandat la Rapid

Nu ar fi prima dată când Daniel Pancu este antrenorul celor de la Rapid. Mai mult decât atât, el chiar a debutat în această meserie pe banca giuleștenilor, însă într-o perioadă în care echipa se lupta în diviziile inferioare și visa la o revenire pe prima scenă a fotbalului românesc.

În perioada petrecută ca antrenor în Giulești, actualul antrenor principal de la CFR Cluj a reușit un sezon formidabil, iar la finalul stagiunii a obținut promovarea din Liga a III-a în Liga a II-a a României. Ceea ce a impresionat cu adevărat a fost că în tot acel sezon Rapid nu a pierdut decât o singură partidă.

ADVERTISEMENT

Când a mai fost antrenor la Rapid

Chiar dacă pare un lucru de dată recentă, acest sezon despre care vorbim s-a întâmplat în urmă cu aproximativ șapte ani, mai exact la finalul stagiunii 2018-2019. Înainte să meargă pe banca Politehnicii Iași, în SuperLiga României, Pancu și-a petrecut două sezoane pe banca tehnică a giuleștenilor.

El a fost numit antrenor principal la Rapid pe 2 octombrie 2018 și a stat pe banca alb-vișiniilor până în 2020, urmând ca în luna august a aceluiași an să-și înceapă prima experiență în SuperLiga României, pe banca moldovenilor.

Cum a executat-o Pancu pe Rapid

Daniel Pancu continuă să iubească Rapidul, însă se comporta ca un profesionist în meseria sa și nu ține cont de astfel de lucruri atunci când se apropie meciul direct. Fostul atacant al giuleștenilor a întâlnit-o pe Rapid de trei ori de când a preluat CFR Cluj și nu a dat nicio șansă formației sale de suflet în campionat.

În cele două întâlniri pe care Daniel Pancu le-a avut cu Rapid București în SuperLiga României, giuleștenii nu au izbutit să înscrie niciun gol în poarta formației sale și au pierdut de fiecare dată. În Cupa României, CFR Cluj și Rapid au remizat cu scorul de 1-1.

Meciuri directe contra Rapidului

În timpul sezonului regulat, CFR Cluj i-a aplicat un 3-0 drastic Rapidului. „Feroviarii” și-au arătat colții în repriza secundă, după ce prima jumătate a fost destul de echilibrată. Dubla lui Andrei Cordea și golul lui Korenica stabileau scorul final.

Cele două s-au întâlnit și în acest play-off, iar scorul a fost mai strâns decât la primul duel direct. Formația din Gruia s-a impus doar cu 1-0 în această partidă, prin golul lui Korenica. În Cupa României, scorul a fost 1-1, iar marcator pentru CFR Cluj a fost tot mijlocașul kosovar, care a devenit deja un „călău” al rapidiștilor. Totuși, Daniel Pancu încă nu a venit pe Giulești, întrucât toate cele trei partide directe au fost disputate pe terenul celor de la CFR Cluj.

Carieră Pancu la Rapid

Daniel Pancu este fără doar și poate unul dintre jucătorii legendari ai Rapidului. El a început fotbalul la Politehnica Iași, însă După doi ani în care a reușit să înscrie peste 20 de goluri, la o vârstă destul de fragedă, „Pancone” a mers în Italia, la Cesena.

În 2000 a revenit în Giulești și a început acest joc de „du-te-vino” cu formația alb-vișinie. După fiecare experiență internațională, Daniel Pancu mai revenea pentru câteva sezoane la Rapid, care-l aducea mereu la forma cea mai bună. După alți doi ani la Rapid, Pancu a prins un contract de patru ani la Beșiktaș, unde l-a întâlnit din nou pe Mircea Lucescu.

În ultimul său an de contract la Istanbul a fost împrumutat din nou la Rapid, după care a plecat la Bursaspor. După încă un an în Turcia, Pancu a revenit din nou la echipa patronată de George Copos, pentru scurt timp, după care a plecat în Rusia. Bineînțeles, „Pancone” și-a petrecut ultimii ani de carieră tot la Rapid. În total, Pancu a jucat în sute de meciuri pentru Rapid și a înscris zeci de goluri. Concluzia carierei sale de jucător este simplă: oriunde s-ar duce, Giuleștiul rămâne „casa” lui.