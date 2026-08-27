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El este, de fapt, jucătorul Rapidului pe care Marius Șumudică îl vrea la CFR Cluj. Accidentarea lui Graovac ar putea da afacerea peste cap

CFR Cluj a intrat în insolvență, dar încearcă să dea o lovitură pe piața transferurilor. Antrenorul Marius Șumudică (55 de ani) a pus ochii pe un jucător de la Rapid.
Traian Terzian
27.08.2026 | 09:05
El este de fapt jucatorul Rapidului pe care Marius Sumudica il vrea la CFR Cluj Accidentarea lui Graovac ar putea da afacerea peste cap
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Ce jucător de la Rapid vrea Marius Șumudică (55 de ani) la CFR Cluj. Sursă foto: colaj Fanatik
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Și tot din cauza problemelor financiare, CFR Cluj a primit interdicție la transferuri din partea FIFA. Însă, ardelenii speră să scape curând de această sancțiune și astfel să înceapă negocierile cu Rapid pentru jucătorul dorit de Marius Șumudică.

Marius Șumudică vrea la CFR Cluj un jucător de la Rapid

CFR Cluj are mari probleme la nivelul fundașilor centrali, iar Marius Șumudică le-a transmis șefilor din Gruia că unul dintre jucătorii pe care i-ar dori este Denis Ciobotariu (28 de ani), jucător care și-a cam pierdut locul de titular la Rapid.

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Conform digisport.ro, Ciobotariu, care poate juca la nevoie și ca fundaș dreapta, și-ar dori să plece liber de contract din Giulești, deși înțelegerea sa expiră în vara lui 2028. Însă, Rapid nu pare dispusă să accepte o astfel de variantă și ar vrea să obțină o sumă de transfer din cedarea fotbalistului.

Acest lucru ar putea să reprezinte un impediment serios în realizarea mutării, deoarece situația financiară a clujenilor este un precară. În plus, mai există un semn mare de întrebare în privința transferului lui Ciobotariu la CFR, după ce Daniel Pancu l-a pierdut pentru restul sezonului pe Daniel Graovac din cauza unei rupturi de menisc și ligament, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

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Ultimele detalii despre situația jucătorului

FANATIK a anunțat în exclusivitate încă din luna mai că Rapid a decis să-l pună pe lista de transferuri pe Ciobotariu. Deși giuleștenii au cerut doar 250.000 de euro, niciuna dintre discuțiile purtate în străinătate nu s-au concretizat.

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În aceste condiții, jucătorul a rămas sub comanda lui Daniel Pancu. Înaintea derby-ului cu Dinamo, fundașul ”alb-vișiniilor” a vorbit despre situația sa. ”Eu mă gândesc la Rapid, de aia sunt în fața dumneavoastră în momentul ăsta. Am arătat-o și pe teren că sunt cu gândul la Rapid și la meseria pe care o am aici în momentul ăsta.

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Da, într-adevăr, au existat oferte, nu știu dacă mai sunt. Răspunsurile astea trebuie să le luați de la cei din conducere sau cei care se ocupă cu transferurile. Însă eu sunt aici, mă bucur foarte mult, sunt mândru că port acest tricou și o voi face în continuare cu toată puterea mea”, a declarat Ciobi.

Șumudică, plan de transferuri la CFR Cluj

Aflată într-o criză profundă, CFR Cluj a ales calea insolvenței și speră să se redreseze din punct de vedere financiar. Pe parte sportivă a venit o victorie uriașă cu FCSB, iar Marius Șumudică a hotărât să întoarcă din drum doi jucători.

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Trecuți pe lista neagră de patronul Neluțu Varga după rușinea cu Tromso din preliminariile Conference League, Renato Pantalon și Francisco Barrios au mai primit o șansă din partea noului antrenor din Gruia.

Marius Șumudică a anunțat la FANATIK SUPERLIGA că așteaptă ridicarea interdicției la transferuri și a precizat că are deja pregătite patru transferuri pentru a întări lotul celor de la CFR Cluj.

”Așteptăm. Am înțeles că s-au făcut toate hârtiile către FIFA să se ridice interdicția la transferuri. Sperăm ca în decursul acestei săptămâni să se ridice cât mai repede și să mai am timp să aduc jucători, să nu semneze, pentru că și jucătorii respectivi sunt strâmtorați, având în vedere că pe 1 septembrie se închid perioadele de transferuri în campionatele puternice și mai rămân doar câteva țări în care poți să te angajezi.

M-am înțeles cu patru jucători în momentul de față, dar cred că vor fi cinci sau șase. Eu cu Marian Copilu lucrăm la patru transferuri, dacă vor apărea încă doi jucători pe care nu cred că-i pot aduce, dar există speranțe, nu știi ce se întâmplă”, a spus Șumi.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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