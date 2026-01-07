El este, de fapt, omul care l-a trădat pe Gigi Becali: „Am avut cea mai mare încredere! Îl iubeam ca pe un frate”

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a lămurit situația vizavi de omul care l-a trădat cel mai tare. Deși inițial s-a speculat că ar fi vorba de vărul omului de afaceri, patronul FCSB a transmis că persoana care l-a dezamăgit cel mai tare nu are treabă cu familia. La cine s-a referit latifundiarul din Pipera.

El este, de fapt, omul care l-a trădat pe Gigi Becali

Deși inițial s-a vorbit mult despre faptul că Virgil Becali l-a trădat pe Gigi Becali, omul de afaceri a ținut să lămurească situația. , președintele Comisiei pentru tineret și sport din Senat.

și că s-a simțit trădat în momentul în care proiectul său vizavi de eliminarea obligației folosirii jucătorilor Under 21 în competițiile interne a fost respins cu 100% din voturi.

„Virgil era omul meu. Nu e vorba despre vărul meu, Virgil Becali. S-a creat o confuzie zilele trecute. Spun în premieră acum totul. Mă refer la Virgiliu George Vlăescu, președintele Comisiei pentru tineret și sport din Senat, fost director la clinica mea.

Nu aveam pretenția să influențeze pe alții, aveam pretenția ca el să voteze pentru. Dacă el vota pentru și restul contra, nu era problemă. Dar și el a votat împotriva mea și a fost unanimitate”, a declarat Gigi Becali, conform .

Cum a ajuns Virgiliu George Vlăescu în partidul AUR

Gigi Becali a transmis că Virgiliu George Vlăescu a ajuns la putere după ce George Simion i-a solicitat o persoană care să fie de încredere. Patronul FCSB nu a stat pe gânduri, asta în contextul în care președintele Comisiei pentru tineret și sport din Senat i-a fost director la clinica pe care o deține.

„George Simion m-a rugat să-i dau un om pe care să-l pună pe listă, dar care nu trădează. Mi-a zis: «n-am nevoie să fie om de valoare, am nevoie să nu mă trădeze». Eu i-am zis că am numai unul singur, în care am încredere, dintre toți directorii pe care îi aveam în subordine și i l-am dat pe Virgil, care era director la mine la clinică.

Am dat 14 milioane de euro la acea clinică și nu l-am întrebat niciodată ce face. E singurul om din viața mea pe care nu l-am controlat la bani și pe care nu l-am certat niciodată. Era omul în care am avut cea mai mare încredere din viața mea.

Am rămas uimit să văd că s-a votat în unanimitate împotriva mea. Am mai avut un proiect, tot la Virgil, când Simion voia să mă distrugă cu CSA. Atunci am avut noroc cu Grindeanu, că a dat legea înapoi și a modificat-o. Am mai avut un proiect și tot împotriva mea a votat”, a mai spus Gigi Becali.

Gigi Becali îl iubea ca un frate pe Virgiliu George Vlăescu

În încheiere, Gigi Becali a mărturisit că nu e supărat pe Virgiliu George Vlăescu, însă de la momentul trădării nu mai are încredere în oameni. Patronul de la FCSB îl iubea ca pe un frate pe fostul său director.

„Pentru mine nu este o durere. Eu nu aștept de la oameni nimic. De când mi s-a întâmplat ce mi s-a întâmplat cu Virgil nu mai am încredere în niciun om, gata! Pe Virgil îl iubeam ca pe un frate, mă înclinam în fața lui.

Nu sunt supărat pe el, pentru că ce a făcut nu a făcut el. N-are cum un astfel de om să facă așa ceva. Eu îl iubesc la fel. Spun astea spre îndreptare, ca lumea să știe, să nu aibă încredere în oameni.

Virgil își va reveni cu siguranță. E om cu virtute, numai că a fost înșelat. Durerea mea este că cel mai bun om al meu și cel pe care l-am considerat fratele meu, omul în care am avut cea mai mare încredere m-a trădat. Dar nu a trădat el, a trădat cel ce l-a înșelat pe el”, a conchis Gigi Becali, conform sursei amintite mai sus.