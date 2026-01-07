Sport

El este, de fapt, omul care l-a trădat pe Gigi Becali: „Am avut cea mai mare încredere! Îl iubeam ca pe un frate”

Gigi Becali a dezvăluit care este, de fapt, omul care l-a trădat cel mai tare. Omul de afaceri a rămas profund dezamăgit după ce a fost abandonat în Senat.
Iulian Stoica
07.01.2026 | 22:45
El este de fapt omul care la tradat pe Gigi Becali Am avut cea mai mare incredere Il iubeam ca pe un frate
ULTIMA ORĂ
Cine este, de fapt, omul care l-a trădat pe Gigi Becali. Sursă foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Gigi Becali a lămurit situația vizavi de omul care l-a trădat cel mai tare. Deși inițial s-a speculat că ar fi vorba de vărul omului de afaceri, patronul FCSB a transmis că persoana care l-a dezamăgit cel mai tare nu are treabă cu familia. La cine s-a referit latifundiarul din Pipera.

El este, de fapt, omul care l-a trădat pe Gigi Becali

Deși inițial s-a vorbit mult despre faptul că Virgil Becali l-a trădat pe Gigi Becali, omul de afaceri a ținut să lămurească situația. Mai exact, persoana care l-a rănit pe patronul FCSB este Virgiliu George Vlăescu, președintele Comisiei pentru tineret și sport din Senat.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a explicat că el l-a adus la putere pe Virgiliu George Vlăescu și că s-a simțit trădat în momentul în care proiectul său vizavi de eliminarea obligației folosirii jucătorilor Under 21 în competițiile interne a fost respins cu 100% din voturi.

„Virgil era omul meu. Nu e vorba despre vărul meu, Virgil Becali. S-a creat o confuzie zilele trecute. Spun în premieră acum totul. Mă refer la Virgiliu George Vlăescu, președintele Comisiei pentru tineret și sport din Senat, fost director la clinica mea.

ADVERTISEMENT
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA...
Digi24.ro
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA să cedeze teritorii. Ce „greșeală fatală” ar putea face Putin

Nu aveam pretenția să influențeze pe alții, aveam pretenția ca el să voteze pentru. Dacă el vota pentru și restul contra, nu era problemă. Dar și el a votat împotriva mea și a fost unanimitate”, a declarat Gigi Becali, conform Golazo.ro.

ADVERTISEMENT
La 12 ani de la accidentul lui Michael Schumacher, a publicat imaginile și...
Digisport.ro
La 12 ani de la accidentul lui Michael Schumacher, a publicat imaginile și internetul a ”explodat”: ”Nu se poate” / ”O nebunie”

Cum a ajuns Virgiliu George Vlăescu în partidul AUR

Gigi Becali a transmis că Virgiliu George Vlăescu a ajuns la putere după ce George Simion i-a solicitat o persoană care să fie de încredere. Patronul FCSB nu a stat pe gânduri, asta în contextul în care președintele Comisiei pentru tineret și sport din Senat i-a fost director la clinica pe care o deține.

„George Simion m-a rugat să-i dau un om pe care să-l pună pe listă, dar care nu trădează. Mi-a zis: «n-am nevoie să fie om de valoare, am nevoie să nu mă trădeze». Eu i-am zis că am numai unul singur, în care am încredere, dintre toți directorii pe care îi aveam în subordine și i l-am dat pe Virgil, care era director la mine la clinică.

ADVERTISEMENT

Am dat 14 milioane de euro la acea clinică și nu l-am întrebat niciodată ce face. E singurul om din viața mea pe care nu l-am controlat la bani și pe care nu l-am certat niciodată. Era omul în care am avut cea mai mare încredere din viața mea.

Am rămas uimit să văd că s-a votat în unanimitate împotriva mea. Am mai avut un proiect, tot la Virgil, când Simion voia să mă distrugă cu CSA. Atunci am avut noroc cu Grindeanu, că a dat legea înapoi și a modificat-o. Am mai avut un proiect și tot împotriva mea a votat”, a mai spus Gigi Becali.

Gigi Becali îl iubea ca un frate pe Virgiliu George Vlăescu

În încheiere, Gigi Becali a mărturisit că nu e supărat pe Virgiliu George Vlăescu, însă de la momentul trădării nu mai are încredere în oameni. Patronul de la FCSB îl iubea ca pe un frate pe fostul său director.

„Pentru mine nu este o durere. Eu nu aștept de la oameni nimic. De când mi s-a întâmplat ce mi s-a întâmplat cu Virgil nu mai am încredere în niciun om, gata! Pe Virgil îl iubeam ca pe un frate, mă înclinam în fața lui.

Nu sunt supărat pe el, pentru că ce a făcut nu a făcut el. N-are cum un astfel de om să facă așa ceva. Eu îl iubesc la fel. Spun astea spre îndreptare, ca lumea să știe, să nu aibă încredere în oameni.

Virgil își va reveni cu siguranță. E om cu virtute, numai că a fost înșelat. Durerea mea este că cel mai bun om al meu și cel pe care l-am considerat fratele meu, omul în care am avut cea mai mare încredere m-a trădat. Dar nu a trădat el, a trădat cel ce l-a înșelat pe el”, a conchis Gigi Becali, conform sursei amintite mai sus.

Cupa Africii 2025. Vedetele Nigeriei, decizie șocantă cu 3 zile înaintea sfertului cu...
Fanatik
Cupa Africii 2025. Vedetele Nigeriei, decizie șocantă cu 3 zile înaintea sfertului cu Algeria
Giovanni Becali, dezvăluiri tari despre dezamăgirea carierei: „Nu mi-au dat viza, deși eram...
Fanatik
Giovanni Becali, dezvăluiri tari despre dezamăgirea carierei: „Nu mi-au dat viza, deși eram cetățean german!”. De ce vrea să plece în China
Live Video semifinalele din Supercupa Spaniei. Barcelona – Athletic Bilbao se joacă acum....
Fanatik
Live Video semifinalele din Supercupa Spaniei. Barcelona – Athletic Bilbao se joacă acum. Ploaie de goluri la Jeddah
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Fostul mare fotbalist român care ar fi fost 'lucrat' de Ioan Ovidiu Sabău...
iamsport.ro
Fostul mare fotbalist român care ar fi fost 'lucrat' de Ioan Ovidiu Sabău la club
Prima ofertă primită de Ciprian Deac, exclus din lot de Daniel Pancu: „Îți...
gsp.ro
Prima ofertă primită de Ciprian Deac, exclus din lot de Daniel Pancu: „Îți garantăm postul”
Cum am rămas blocat cu Nicușor Dan pe aeroport, în Paris. Francezii:
Antena3 CNN
Cum am rămas blocat cu Nicușor Dan pe aeroport, în Paris. Francezii: "Nu am mai văzut de mult așa ceva". Eu: "Niciodată"
Revenire spectaculoasă: Denis Drăguș semnează și poate debuta cu FC Argeș!
Digisport.ro
Revenire spectaculoasă: Denis Drăguș semnează și poate debuta cu FC Argeș!
Moștenitoarea imperiului Lamborghini a provocat controverse în Italia: „Ce faci, le dai peste...
gsp.ro
Moștenitoarea imperiului Lamborghini a provocat controverse în Italia: „Ce faci, le dai peste nas?”
Cât plătește Ilie Bolojan impozit pentru apartamentul din Oradea și casa de la...
Libertatea.ro
Cât plătește Ilie Bolojan impozit pentru apartamentul din Oradea și casa de la țară
Cel mai mare trădător din istoria CIA a decedat
Clever Media
Cel mai mare trădător din istoria CIA a decedat
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!