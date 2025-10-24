El este durul Superligii! Are cele mai multe faulturi în acest sezon și e un fotbalist greu de subordonat

ADVERTISEMENT

Paul Papp este durul Superligii României, dacă ne raportăm la numărul de faulturi comise în acest sezon. În 13 etape, fotbalistul de 36 de ani a faultat de 29 de ori, având cu trei intervenții neregulamentare mai mult decât al doilea clasat în top.

Paul Papp a faultat de 29 de ori în 13 meciuri

Papp are o medie de 50,6 atingeri de minge pe meci și a reușit 21 de tacklinguri, 16 intervenții și 60 de respingeri, potrivit statisticilor de pe superliga.ro. El are 67 de dueluri câștigate din 116 în care a fost angrenat.

ADVERTISEMENT

Fotbalistul Petrolului este recunoscut ca un fundaș de fier. Totuși, față de sezoanele anterioare, el a încasat acum doar trei cartonașe galbene. Prezența lui în fruntea topului nu e surprinzătoare, ținând cont că Petrolul e echipa cu cele mai multe faulturi comise în acest sezon.

Ploieștenii au faultat de 208 ori, depășind-o pe FC Botoșani, care are 203 faulturi. Liderul clasamentului a fost formația care a condus mult timp această ierarhie. La distanță mare de cele două echipe sunt Oțelul – 184 de faulturi și FC Argeș – 183 faulturi.

ADVERTISEMENT

Florin Tănase e și golgheter, dar și în topul intervențiilor neregulamentare

Al doilea fotbalist, în clasamentul faulturilor din Superligă, este, surprinzător, un atacant. Patrick Fernandes, de la Oțelul, a faultat de 26 de ori. Atacantul din Capul Verde are trei goluri înscrise pentru formția sa.

ADVERTISEMENT

Acesta a faultat tot de 226 de ori, dar este și golgheterul la zi al Superligii. Tănase a marcat de opt ori, cu un gol mai mult decât Alexandru Dobre (Rapid) și cu două peste Mailat, de la FC Botoșani.

Paul Papp, durul Superligii României și-a prelungit vontractul cu Petrolul până în vara anului viitor. El a ajuns în haita ‘lupilor’ în februarie 2023, iar de atunci a bifat 95 de prezențe, 3 goluri și 2 pase decisive.

ADVERTISEMENT

Fotbalistul Petrolului are 18 selecții la națională

Papp are 18 selecții la naționala României, pentru care a înscris trei goluri. În cariera sa, el a cucerit șase trofee: un titlu, trei cupe și două cupe ale ligii, cu Steaua și Universitatea Craiova. În străinătate, Paul a jucat la Chievo, Will, Karabuksport și Sivasspor.

. „Ne-am chinuit, am vrut să egalăm, să întoarcem rezultatul, nu ne-a ieșit. Păcat, din punct de vedere al atitudinii am făcut un joc bun. La lovitura liberă, unde să-mi duc mâna? Vorbesc de arbitraj, dar nu se poate așa ceva, unde să-mi duc mâna, să mi-o tai?

Ce să fac cu ea, mi-a sărit dintr-un metru mingea în mână. N-am revăzut faza, dar am simțit. Nu mi-a dat nicio explicație. I-am zis că mă jur că nu mi-a dat în mână, arogant, Doamne! Ne îngrijorează cum merg lucrurile.

Probabil domnul Bîrsan a prins o ură pe mine, nu vorbea cu mine în teren, nu-mi zicea nimic. Roche a băgat alunecare, a dat fault. I-a spus lui Grozav că a greșit, la două secunde după ce a fluierat. Cum poți să faci așa ceva?”, a tunat experimentatul fotbalist.