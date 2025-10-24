Sport

El este durul Superligii! Are cele mai multe faulturi în acest sezon și e un fotbalist greu de subordonat

Clasamentul faulturilor din Superliga României este dominat de un fotbalist cu mare experiență, care a apărat culorile echipei naționale și care nu dă semne de oboseală la 36 de ani
24.10.2025
Paul Papp este durul Superligii României
Paul Papp este durul Superligii României, dacă ne raportăm la numărul de faulturi comise în acest sezon. În 13 etape, fotbalistul de 36 de ani a faultat de 29 de ori, având cu trei intervenții neregulamentare mai mult decât al doilea clasat în top.

Paul Papp a faultat de 29 de ori în 13 meciuri

Papp are o medie de 50,6 atingeri de minge pe meci și a reușit 21 de tacklinguri, 16 intervenții și 60 de respingeri, potrivit statisticilor de pe superliga.ro. El are 67 de dueluri câștigate din 116 în care a fost angrenat.

Fotbalistul Petrolului este recunoscut ca un fundaș de fier. Totuși, față de sezoanele anterioare, el a încasat acum doar trei cartonașe galbene. Prezența lui în fruntea topului nu e surprinzătoare, ținând cont că Petrolul e echipa cu cele mai multe faulturi comise în acest sezon.

Ploieștenii au faultat de 208 ori, depășind-o pe FC Botoșani, care are 203 faulturi. Liderul clasamentului a fost formația care a condus mult timp această ierarhie. La distanță mare de cele două echipe sunt Oțelul – 184 de faulturi și FC Argeș – 183 faulturi.

Florin Tănase e și golgheter, dar și în topul intervențiilor neregulamentare

Al doilea fotbalist, în clasamentul faulturilor din Superligă, este, surprinzător, un atacant. Patrick Fernandes, de la Oțelul, a faultat de 26 de ori. Atacantul din Capul Verde are trei goluri înscrise pentru formția sa.

La egalitate cu el este tot un atacant, Florin Tănase, de la FCSB. Acesta a faultat tot de 226 de ori, dar este și golgheterul la zi al Superligii. Tănase a marcat de opt ori, cu un gol mai mult decât Alexandru Dobre (Rapid) și cu două peste Mailat, de la FC Botoșani.

Paul Papp, durul Superligii României și-a prelungit vontractul cu Petrolul până în vara anului viitor. El  a ajuns în haita ‘lupilor’ în februarie 2023, iar de atunci a bifat 95 de prezențe, 3 goluri și 2 pase decisive.

Fotbalistul Petrolului are 18 selecții la națională

Papp are 18 selecții la naționala României, pentru care a înscris trei goluri. În cariera sa, el a cucerit șase trofee: un titlu, trei cupe și două cupe ale ligii, cu Steaua și Universitatea Craiova. În străinătate, Paul a jucat la Chievo, Will, Karabuksport și Sivasspor.

După meciul cu Rapid, pierdut de Petrolul, pe teren propriu, Paul Papp a criticat decizia luată de Marcel Bîrsan, de a dicta henț la o fază la care mingea l-a lovit în mână. „Ne-am chinuit, am vrut să egalăm, să întoarcem rezultatul, nu ne-a ieșit. Păcat, din punct de vedere al atitudinii am făcut un joc bun. La lovitura liberă, unde să-mi duc mâna? Vorbesc de arbitraj, dar nu se poate așa ceva, unde să-mi duc mâna, să mi-o tai?

Ce să fac cu ea, mi-a sărit dintr-un metru mingea în mână. N-am revăzut faza, dar am simțit. Nu mi-a dat nicio explicație. I-am zis că mă jur că nu mi-a dat în mână, arogant, Doamne! Ne îngrijorează cum merg lucrurile.

Probabil domnul Bîrsan a prins o ură pe mine, nu vorbea cu mine în teren, nu-mi zicea nimic. Roche a băgat alunecare, a dat fault. I-a spus lui Grozav că a greșit, la două secunde după ce a fluierat. Cum poți să faci așa ceva?”, a tunat experimentatul fotbalist.

 

