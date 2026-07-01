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El este eroul Mexicului după meciul cu Ecuador. A dat un supergol, a terminat anul peste Cristiano Ronaldo și Karim Benzema, iar New York Times i-a dedicat o pagină întreagă

El este cel mai bun jucător al Mexicului de la Campionatul Mondial! După ce și-a calificat naționala în optimile de finală, New York Times i-a dedicat o pagină întreagă
Ciprian Păvăleanu
01.07.2026 | 07:28
El este eroul Mexicului dupa meciul cu Ecuador A dat un supergol a terminat anul peste Cristiano Ronaldo si Karim Benzema iar New York Times ia dedicat o pagina intreaga
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Julian Quinones s-a transformat în cel mai important fotbalist al naționalei din Mexic. Foto: Hepta.ro
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După patru meciuri la Campionatul Mondial, Julian Quinones (29 de ani) devine abia al doilea jucător din istoria Mexicului care reușește să înscrie în 3 partide diferite la turneul final. Deși puțină lume îi cunoștea cu adevărat calitățile, atacantul care evoluează în campionatul din Arabia Saudită a dovedit că nu a fost degeaba peste Cristiano Ronaldo și Karim Benzema în topul marcatorilor.

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Deși a marcat „o căruță” de goluri în Arabia Saudită, Julian Quinones era un jucător mai puțin cunoscut de majoritatea iubitorilor de fotbal. El a avut nu mai puțin de 33 de reușite pentru Al-Qadsiah și a fost golgheterul ligii, depășind fotbaliști precum Cristiano Ronaldo (28 de goluri) sau Karim Benzema (17 goluri).

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El s-a remarcat încă de la prima partidă la acest Campionat Mondial, fiind primul marcator al turneului, deschizând scorul în meciul de deschidere, Mexic – Africa de Sud 2-0. După ce a marcat și în meciul cu Cehia, Quinones a deschis din nou scorul în șaisprezecimile cu Ecuador, iar golul a fost unul de excepție.

Julian Quinones este pe buzele tuturor după ce s-a calificat cu Mexicul în optimile de finală

Mexic nu a avut nicio problemă cu Ecuador în șaisprezecimile de finală, după ce sud-americanii au avut o prestație extrem de ștearsă. Quinones a înscris și în primul meci eliminatoriu al naționalei sale, ba chiar a făcut-o într-un mare stil. Atacantul lui Al-Qadsiah a întors un adversar, după care l-a executat pe portarul Ecuadorului direct în vinclu.

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După o nouă performanță uriașă, fotbalistul care nu a jucat niciodată în Europa a ajuns pe toate paginile importante de presă, inclusiv New York Times. Prin reușitele sale, Quinones nu a provocat murmur doar în Mexic, ci și în Columbia, țară care ar fi putut să-l aibă la națională, el fiind născut acolo.

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De la fotbal desculț, la goluri la Campionatul Mondial

Acum mai mulți ani, când Quinones era departe de faimă de care are parte în prezent, era un simplu copil care juca fotbal desculț și pleca pe teren pe ascuns, fără acordul părinților. Nici foamea nu-l făcea să se întoarce acasă, pentru că știa că odată intrat, ar putea să nu mai iasă înapoi la joacă.

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César Valencia, unul dintre mentorii săi din Columbia, a dezvăluit că sutele de ore de fotbal deculț i-au modelat tehnica și dezvoltarea fizică. Forța gleznelor, modul în care lovește mingea, echilibrul și explozia din mișcări sunt, în opinia sa, rezultatul acelor condiții în care s-a format. „Julián a demonstrat întotdeauna că este capabil să realizeze imposibilul. Cred că astăzi își trăiește cel mai mare vis, acela de a juca la primul său Campionat Mondial”, a declarat unchiul său, Jefferson Quiñones.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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