El este este tânărul de numai 22 de ani din România care a construit o afacere de peste 1 milion de euro. Ce investiţie nouă pregăteşte

Un tânăr de doar 22 de ani din România a reușit să construiască o afacere de peste 1 milion de euro. A deschis trei magazine până acum și pregătește o nouă investiție.

Andrei Cristea, un antreprenor de numai 22 de ani, . Pasiunea sa pentru bijuterii a fost transformată într-un business care are ca obiectiv redefinirea pieței de bijuterii. Pentru a-și atinge scopul, tânărul a îmbinat stilul și calitatea cu o strategie de marketing modernă.

Ice Concept România, , este apreciat datorită colecțiilor moderne de bijuterii, multe la număr, care au la bază eleganța clasică îmbinată cu tendințele contemporane.

Compania a fost fondată în anul 2022 și deține, în prezent, trei magazine. Acestea se află în centrul orașului Pitești, în Argeș Mall din același oraș, dar și în Craiova, unde s-a deschis recent.

Tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani sunt principalii clienți ai magazinelor. Aceștia achiziționează modele de bijuterii elegante, dar și la prețuri accesibile. În schimb, clienții de peste 25 de ani aleg colecții premium și exclusiviste.

În mai puțin de trei ani de funcționare, această companie a realizat investiții totale în valoare de aproximativ 800.000 de euro. În 2023, a înregistrat o cifră de afaceri de 500.000 de euro, iar aceasta s-a dublat în 2024. Anul trecut, cifra de afaceri a ajuns la 1 milion de euro.

Pentru anul aceste, compania estimează o cifră de afaceri în valoare de aproximativ 1,7 milioane de euro. În plus, Ice Concept România are în plan extinderea rețelei cu alte 2 – 3 magazine.

“Deschiderea magazinului din Craiova face parte dintr-un plan amplu de dezvoltare, care vizează consolidarea prezenţei Ice Concept pe plan naţional.

Prin extinderea prezenţei fizice, dezvoltarea platformei online şi diversificarea colecţiilor, urmărim să devenim un jucător de top în industria bijuteriilor din România. Până la finalul acestui an avem în plan să inaugurăm încă 2-3 magazine”, a declarat Andrei Cristea, potrivit .

Ce strategii folosește antreprenorul

În nici trei ani, Andrei Cristea nu doar că a reușit să deschidă trei magazine fizice, dar și-a dus afacerea la un milion de euro. Puțini antreprenori reușesc această performanță într-un timp atât de scurt.

Acesta a înțeles cât de multă putere au rețelele sociale în afaceri și a reușit să-și construiască o comunitate puternică prin strategiile folosite. Antreprenorul are planuri mărețe pentru viitor și își dorește să se extindă cu noi colecții, precum și cu alte magazine.

“De la început, am înţeles puterea reţelelor sociale şi am transformat Ice Concept într-un fenomen digital, construind o comunitate puternică în jurul brandului. Am mizat pe hype, exclusivitate şi interacţiune autentică cu publicul.

Pentru mine, antreprenoriatul nu este doar un business, ci o filozofie de viaţă. Întotdeauna am crezut că succesul vine din pasiune, muncă şi capacitatea de a inova constant.

Nu mă opresc aici – îmi doresc să duc Ice Concept şi mai departe, să dezvolt noi colecţii premium, să mă extind şi să creez ceva care să rămână în timp. Tot ce am realizat până acum este doar începutul”, a mai spus tânărul.