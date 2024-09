El este fanul Stelei cu emblema tatuată pe umăr care i-a adus omagiu lui Gigi Mulțescu la stadionul Dinamo. Foto

Fotbalul românesc este mai sărac după ce . Fostul mare jucător și antrenor român a decedat duminică, 15 septembrie, la vârsta de 72 de ani și a lăsat în urma sa , mai ales pentru .

El este fanul Stelei cu emblema tatuată pe umăr care i-a adus omagiu lui Gigi Mulțescu la stadionul Dinamo

Gheorghe Mulțescu a fost răpus de o pneumonie severă, el fiind internat de urgență la Spitalul Floreasca în urmă cu doar câteva zile. Luni dimineață, a fost depus la sediului Clubului Sportiv Dinamo, unde legende ale formației din Ștefan cel Mare, dar și suporteri, au venit pentru a-și lua rămas bun de la Mulțescu.

Fost jucător al lui Mulțescu la Universitatea Craiova, la sediul CS Dinamo, acolo unde a fost surprins în lacrimi. Gigi Mulțescu , iar evoluțiile lui l-au propulsat către naționala României.

Mai mult decât atât, în seara zilei de luni, reporterul FANATIK a surprins un suporter al celor de la FCSB care a venit să aprindă o lumânare în memoria celui ce a fost poreclit „SMURDUL”. Reporterul a încercat să afle ce l-a adus pe suporter în inima clubului Dinamo și cum vede el rivalitatea dintre echipele din România în astfel de situații.

„Eu am venit aici pentru Gigi Mulțescu și sunt stelist..FCSB-ist.. M-a durut rău (n. r. mai ales că a început fotbalul la Steaua). Acolo vorbim despre Talpan, pe bune? (n. r. Steaua nu a postat nimic cu privire la dispariția lui Gigi Mulțescu)

Măi omule, mie îmi place fotbalul. Sunt oameni care (n.r. au sigla Stelei tatuată pe corp).. eu am fost în galeria lui Dinamo pe Arena Națională la barajul cu FC Argeș. Am fost și în galerie la Rapid. Sunt un om care iubește sportul. Ăsta (n. r. tatuajul) l-am făcut în Barcelona în 2006.

Păi eu de ce sunt aici? (n.r. cum a primit vestea dispariției lui Mulțescu) Eu ce făceam aici? Și dinamovist și rapidist și orice. Eu așa zic (n. r. trebuie să ne respectăm valorile)”, a încheiat suporterul celor de la FCSB.

Alexandru Băluță, numai cuvinte de laudă la adresa lui Gigi Mulțescu. Marele regret al jucătorului de la FCSB

Alexandru Băluță a jucat duminică la Cluj în duelul dintre CFR și FCSB 2-2, iar fotbalistul a și marcat pentru campioana României, care a revenit de la 2-0. La câteva ore distanță, jucătorul FCSB-ului era prezent la sediul CS Dinamo, acolo unde i-a adus un ultim omagiu fostului său antrenor de la Universitatea Craiova.

Mai mult decât atât, Băluță a dezvăluit că marele său regret este faptul că nu a reușit să mai discute măcar o dată cu dânsul.

„Cel mai bun mentor. M-a ajutat cel mai mult. Era un om minunat. Țin minte niște declarații ale lui în care spunea că m-a îngrijit ca o pe floare. Datorită dânsului am reușit să prind naționala atunci. M-a ajutat foarte mult.

El mi-a schimbat poziția la Craiova și am dat un randament foarte bun pe poziția de inter. Îmi pare rău că nu am apucat să mai am o discuție cu dânsul”, a declarat acesta pentru .