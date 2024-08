El este fermierul care a scos record mondial la soia. A făcut aproape 15 tone pe hectar

Cine este fermierul care a reușit să scoată un record mondial la soia. A reușit să obțină aproape 15 tone pe hectar. Cum a ajuns, însă, la această performanță remarcabilă?

Americanul Alex Harrell (34 de ani) este cel care a reușit să stabilească la recoltarea culturii de soia. În acest fel, fermierul și-a doborât propria performanță, pe care a înregistrat-o cu producția anterioară.

Fermierul din statul Georgia a obținut o recoltă de 14,68 tone de hectar. Până acum, acesta este cel mai mare randament obținut și înregistrat la cultura de soia.

Alex Harrell a a fost și el încântat de această performanță. Nu s-a gândit că va reuși . Datorită eforturilor sale, a avut cel mai mare randament de soia din istoria agriculturii, până acum.

“La recoltare, mă gândeam că voi ajunge la rezultatul de anul trecut, nu m-am gândit că producția va fi atât de mare. Rezultatul este incredibil, dar e total altă poveste față de anul trecut”, a declarat americanul, conform .

În districtul Lee, fermierul cultivă o suprafață de 1.620 de hectare cu porumb, soia, grâu și pepene. A reușit această performanță la doar un an după ce a depășit un record mondial.

Cultura de soia cu care a doborât recordul a fost semănată pe 21 martie 2024, cu hibridul Pioneer P49Z02E, pe un sol de argilă roșie. A fost udată cu un sistem de irigare cu pivot central. De altfel, poziționarea a fost, de data aceasta, diferită față de cultura din 2023.

Americanul a vrut, anul acesta, să aplice o tehnologie agricolă diferită, în afară de menținerea distanței dintre rânduri la 76,2 cm.

“Pentru început, am aplicat mai puțin fertilizant din excremente de păsări înainte de plantare. Am apelat la o un hibrid diferit și un tip de erbicid diferit – aproape totul a fost diferit, dar am avut ca obiectiv același rezultat”, a a mai spus Alex Harrell.

De asemenea, fermierul a ales benzi duble de semănat. Pentru început, a făcut o arătură mai adâncă, apoi o trece superficială combinată cu fertilizare. În această fază, a aplicat și un erbicid preemergent.

Cum a reușit americanul să ajungă la această recoltă

Totodată, au fost efectuate patru lucrări, și anume prelucrarea solului, erbicidare, fertilizare și semănat. La semănat, pentru a putea obține un randament ridicat la soia, Harrell a ales cinci parcele. La zece zile de când a înființat cultura, acesta a prelucrat pământul pentru a putea ajuta plantele în procesul de răsărire.

“Pe unele loturi, a plouat prea mult și pământul nu a mai fost aerisit, dar argila roșie, de regulă cea mai dificilă din punctul de vedere al răsăririi plantelor, a primit o cantitate suficientă de ploaie și nu s-a compactat.

Solul de argilă roșie a avut cea mai bună rată de răsărire și densitate pe care am văzut-o vreodată”, a continuat producătorul.

Alex Harrell a văzut potențialul major de producție încă de la răsărire, iar densitatea finală a fost de 105.000 de plante. Fermierul a asistat la recoltarea din august, alături de tatăl său, Rodney, la creșterea randamentului, depășind 14,5 tone/ha.

În medie, recordul de boabe de soia a fost de aproximativ 3,1 boabe per păstaie. În schimb, anul trecut, media a fost de 2,8 boabe pe păstaie.

În 2024, s-a concentrat mai mult pe creșterea timpurie a boabelor. A ținut cont și de păstrarea echilibrului nutrițional și menținerea nivelului de îngrășăminte ridicat.

“Nu am ratat nicio ocazie de a efectua administrări anul acesta, dar anul trecut, am ratat câteva ferestre și am fost cu câteva zile în urmă, iar asta ne-a costat o mulțime de bani. Nu de data asta, acum a fost perfect. Plantele au primit ce au avut nevoie la momentul potrivit, fără întârzieri”, a mai explicat el.