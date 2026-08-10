„El este forța noastră!” Gigi Becali anunță reveniri importante la FCSB și îl înțeapă pe Tavi Popescu: „E supărat că n-a fost titular”

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FCSB a remizat, scor 0-0, pe terenul lui Sepsi în etapa a 4-a din SuperLiga. La finalul meciului, Gigi Becali (68 de ani) a analizat prestația lui Ricardo Pădurariu. Patronul „roș-albaștrilor” a vorbit și despre David Miculescu și Ofri Arad, fotbaliști care ar urma să revină pe gazon.

Gigi Becali a oferit verdictul despre Pădurariu după Sepsi – FCSB 0-0

Integralist în remiza din etapa trecută contra Farului, Ricardo Pădurariu a fost titular și în duelul pe care FCSB l-a disputat la Sfântu Gheorghe. De această dată însă, tânărul fotbalist nu a impresionat și a părăsit terenul la pauză, fiind înlocuit de Risto Radunovic. La finalul meciului, Gigi Becali a analizat prestația lui Pădurariu. „Nu pot să zic că-mi place. Nu pot să fiu supărat că este fotbal și nu joci singur.

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Eu, care sunt patron, îmi spun părerea mea. Voi, care sunteți jurnaliști, impuneți. Figură de stil este când ești la glume și facem o caterincă. Dar când vorbim despre fotbal și vorbim despre niște oameni eu zic că nu putem să facem figuri de stil, d-astea așa care nu își iau rostul. Eu spun așa, el nu are ritm, e prea lent, dar vede bine jocul, verticalizează jocul”, a declarat patronul FCSB-ului la TV după . În cadrul aceleiași intervenții, .

Gigi Becali așteaptă revenirea lui David Miculescu

FCSB se confruntă cu mai multe indisponibilități în startul sezonului, iar Gigi Becali așteaptă ca David Miculescu și Ofri Arad să revină pe gazon. „Nu vă bucurați degeaba, pentru că vine David Miculescu, vine Ofri Arad, avem soluții și la mijloc, și în banda dreaptă. De ce să nu-mi placă cum am jucat, am luat un punct în deplasare, suntem Real Madrid? Normal că sunt mulțumit, e la începutul campionatului, avem doi jucători care sunt accidentați, jucători de bază.

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Arad și David Miculescu. El este forța noastră în bandă, David Miculescu. Stați să vedeți cum va fi. Poți să fiu nemulțumit de George Popescu. Să dormi pe teren. Știi care e treaba? Eu pot să fac figuri de stil. Bă, să dormi pe teren…nu mi-ai dat ciocolată din prima, mă supăr, așa mi s-a părut și mie. Eu cred că este supărat că n-a fost titular”, a spus latifundiarul. David Miculescu s-a operat în această vară de pubalgie și ar urma să revină la antrenamentele echipei în aproximativ o săptămână.