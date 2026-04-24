El este fostul lider ATP care a uimit pe toată lumea. A postat imagini incredibile și nimeni nu-l mai recunoaște

A fost pe poziția 1 în ierarhia ATP, timp de 9 săptămâni, iar acum uimește cu stilul de viață pe care-l duce. Fostul lider din clasamentul masculin, Marat Safin, a postat o serie de imagini incredibile dintr-o destinație în care a ajuns de curând. Nimeni nu îl mai recunoaște pe stradă.

Fostul lider ATP, fotografii uimitoare după retragere

Marat Safin (46 ani) este un jucător profesionist rus de tenis de câmp, născut la Moscova. Înainte de a renunța la competiții a câștigat mai multe premii notabile. Printre trofee se numără 15 de titluri la simplu. Două dintre acestea sunt în turneele de Mare Șlem, la U.S. Open și Australian Open.

În palmaresul personal se mai găsesc 5 turnee Masters Series și 2 titluri la dublu. Vreme de 9 săptămâni consecutive a ocupat primul loc în clasamentul ATP. A decis să se retragă pe 11 noiembrie 2009. A luat această decizie după ce a suferit o înfrângere în fața lui Juan Martín Del Potro, în turul 2 la turneul de la Paris-Bercy.

A făcut un pas în spate când avea doar 29 de ani, după ce a pierdut al 689-lea său meci din carieră. Starul rus este greu de recunoscut în ziua de azi, fiind . A decis să se focuseze pe micile plăceri ale vieții, lucru care se poate observa cu ochiul liber din fotografiile spectaculoase de pe rețelele de socializare.

adoră să călătorească și să escaladeze diverși munți de pe glob. Perioada aceasta a vizitat Africa și nu a stat deloc pe gânduri la urcarea pe Munții Atlas, lanțul muntos fiind unul superb. Acesta se întinde pe teritoriul statelor Maroc, Algeria și Tunisia. Fostul sportiv a ales să se bucure de priveliștea din Maroc.

Cum arată fostul tenismen în prezent

În social media apare cu un turban pe cap și ochelari de soare și cu un rucsac în spate. Fostul campion de Grand Slam a uimit cu apariția sa. Marat Safin poate fi confundat destul de ușor cu un călător prin deșert datorită vestimentației sale, dar și aspectului fizic. Ușor neglijent și cu barba nerasă, acesta i-a șocat pe cei care-l urmăresc în mediul virtual.

„Casa noastră – Mama Natură”, a fost descrierea pe care fostul sportiv a lăsat-o în dreptul imaginilor din inima Munților Atlas, pe contul oficial pe Instagram. Internauții au reacționat în număr foarte mare și s-au bucurat să-l vadă pe fostul jucător de tenis.

Fostul star de origine rusă a avut o perioadă interesantă după ce s-a retras din sport. A căutat un sens al vieții în afara terenului de tenis, călătorind în locuri îndepărtate ale lumii, precum Tibet și Peru. Cu toate acestea, nu a renunțat definitiv la marea sa pasiune.

Ce face acum fostul jucător rus

În urmă cu ceva vreme s-a aflat că face parte din echipa lui Andrey Rublev (28 ani). Concret, este vorba de tenismenul care a obținut cea mai bună clasare a sa la simplu în septembrie 2021. Atunci a fost pe locul 5 mondial. Mai mult decât atât, Marat Safin l-a însoțit pe acesta la Indian Wells 2026.

„A trecut prin anumite dificultăți și mi-a fost mereu teamă să întreb despre aceste lucruri, dar mereu am avut curiozitatea să îl întreb. Când am aflat că poate căuta să lucreze în tenis , am fost genul «Bine, trebuie măcar să încerc să vobesc cu el».

E o nebunie pentru că acum Marat și membrii echipei mele mă omoară. Nu-mi amintesc să mai fi pățit asta în alt an. E antrenament de fitness pentru început, timp de două ore și jumătate, apoi tenis timp de două ore, și mă omoară.

Nicio greșeală de la linia de fund, intensitate mare de la linia de fund până reușești. Acest imbold e doar pentru mine”, a spus Andrey Rublev, într-un interviu acordat publicației oficiale a circuitului ATP Tour, notează .