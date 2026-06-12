Sport

El este fotbalistul care a refuzat România ca să joace pentru Canada la Mondial, însă visul i s-a spulberat! De ce n-a fost convocat?

Theo Corbeanu a fost considerat unul dintre cei mai talentaţi jucători canadieni. Cu toate acestea, fotbalistul care a refuzat să joace pentru naţionala României a pierdut Campionatul Mondial.
Marian Popovici
12.06.2026 | 12:45
El este fotbalistul care a refuzat Romania ca sa joace pentru Canada la Mondial insa visul i sa spulberat De ce na fost convocat
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Theo Corbeanu a refuzat România ca să joace pentru Canada! Motivele pentru care nu a prins Mondialul american. Sursa: hepta.ro
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Theo Corbanu nu a prins lotul Canadei pentru Campionatul Mondial din 2026. Atacantul în vârstă de 24 de ani a suferit o accidentare la genunchi şi a fost operat. El a revenit pe teren abia la finalul lunii mai şi nu avea nicio şansă să prindă lista Canadei.

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În 2021, Theo Corbeanu era unul dintre cele mai mari talente ale „Ţării Arţarului”. A fost crescut de FC Toronto şi transferat la Wolverhampton. A debutat la vârsta de 19 ani în Premier League şi era văzut ca un titular cert în naţionala Canadei.

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Nu a reuşit să confirme în Premier League şi a fost împrumutat la cinci echipe cât timp a fost sub contract cu Wolves. În februarie 2024 a semnat cu Granada pentru 1,5 milioane de euro. Deşi a fost legitimat doi ani la echipa spaniolă, nu a reuşit să se impună.

La începutul stagiunii precedente a fost adus la FC Toronto sub formă de împrumut, iar în ianuarie a fost transferat definitiv cu 850.000 de euro. O lună mai târziu a suferit o accidentare gravă care l-a ţinut departe de teren până în finalul lunii mai, fiind operat la genunchi.

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De ce a ales Canada în detrimentul naţionalei României: „Cred că sunt parte din aventura 2026!”

Theo Corbeanu este născut în Canada din părinţi români, care au emigrat în 1999. A jucat doi ani la juniorii României, între 2017 şi 2019. Însă, până la urmă a ales naţionala Canadei, pentru care a bifat 7 apariţii şi a marcat de două ori. El a explicat motivele pentru care nu mai vrea să joace pentru România:

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„Am reprezentat România la juniori. Nu am făcut-o pentru Canada, fiindcă nu am fost selectat la U15. Voiam experiență în fotbalul internațional, voiam să-mi testez calitățile împotriva celor mai talentați jucători. Am contactat Federația Română, mi s-a transmis că mă cunosc și mă urmăresc, le-am trimis câteva clipuri cu mine făcute de fratele meu și astfel am ajuns în România. 

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Dar am simțit că este cel mai potrivit în acest moment, când țara mea (Canada) are o generație foarte promițătoare, iar Mondialul ce va fi găzduit și de Canada se apropie. Cred că sunt parte din aventura 2026, provocare care mă inspiră, mă motivează. Întotdeauna mi-am dorit să joc pentru Canada”, a spus Corbeanu în urmă cu câţiva ani.

  • 24 de ani are Theo Corbeanu
  • 1.500.000 de euro e cota de piaţă a atacantului

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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