El este fotbalistul care a scăpat cu viață din infernul de la Crans-Montana. Mărturii devastatoare din timpul incendiului. „Am văzut scene foarte dure”

Eliot Thelen, mijlocaș legitimat la echipa Primavera a celor de la Pescara, este în afara oricărui pericol după ce a fost implicat în tragedia produsă în noaptea de Revelion la Crans-Montana. Incidentul a avut loc într-un local cuprins de flăcări, iar mai multe persoane și-au pierdut viața.

Ce s-a întâmplat, de fapt, în noaptea de revelion la Crans-Montana

Tragedia din noaptea de Anul Nou de la Crans-Montana a șocat o lume întreagă. Un incendiu devastator a izbucnit în barul Le Constellation, în jurul orei 01:30, în timpul petrecerii de Revelion. Din primele date ale autorităților elvețiene rezultă că aproximativ 40 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 115 au fost rănite.

Autoritățile au precizat că incendiul s-ar fi declanșat după ce artificii de tip „sparkler” (lumânări pirotehnice), montate pe sticle de șampanie, au aprins tavanul barului, provocând un flashover, un efect în care focul se propagă extrem de rapid într-un spațiu închis.

În haosul produs atunci, unii dintre cei prezenți au încercat să fugă prin ieșirile înguste, alții au spart ferestre pentru a scăpa de fum și foc, Eforturile de identificare a victimelor sunt îngreunate de severitatea arsurilor, iar autoritățile elvețiene au declarat mai multe zile de doliu național în memoria celor decedați.

Eliot Thelen, fotbalistul celor de la Pescara, a scăpat cu viață din incendiul cumplit din Elveția

un mijlocaș de 19 ani din Luxemburg, care joacă la echipa Primavera a celor de la Pescara. Din fericire, acesta a reușit să iasă din infern la timp. Vestea a fost confirmată oficial de clubul la care este legitimat.

Jucătorul de 19 ani a suferit doar arsuri ușoare la degetele mâinii drepte și a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare. La scurt timp după ce a părăsit unitatea medicală, Thelen a vorbit despre experiența traumatizantă prin care a trecut.

„Am ieșit din spital de câteva ore și, din fericire, sunt bine. Totuși, impactul psihologic rămâne unul puternic. Am văzut scene foarte dure. Gândurile mele sunt alături de prietenii implicați și de familiile victimelor. Le mulțumesc din suflet tuturor celor care mi-au arătat sprijin și apropiere în aceste momente dificile”, a explicat fotbalistul.