Sport

El este fotbalistul care a scăpat cu viață din infernul de la Crans-Montana. Mărturii devastatoare din timpul incendiului. „Am văzut scene foarte dure”

Un fotbalist a trecut prin clipe de coșmar în tragedia de la Crans-Montana, produsă în noaptea de Revelion, după un incendiu devastator soldat cu zeci de morți și peste o sută de răniți.
Alex Bodnariu
02.01.2026 | 19:15
El este fotbalistul care a scapat cu viata din infernul de la CransMontana Marturii devastatoare din timpul incendiului Am vazut scene foarte dure
ULTIMA ORĂ
Eliot Thelen, fotbalistul celor de la Pescara, a scăpat cu viață din incendiul cumplit din Elveția
ADVERTISEMENT

Eliot Thelen, mijlocaș legitimat la echipa Primavera a celor de la Pescara, este în afara oricărui pericol după ce a fost implicat în tragedia produsă în noaptea de Revelion la Crans-Montana. Incidentul a avut loc într-un local cuprins de flăcări, iar mai multe persoane și-au pierdut viața.

Ce s-a întâmplat, de fapt, în noaptea de revelion la Crans-Montana

Tragedia din noaptea de Anul Nou de la Crans-Montana a șocat o lume întreagă. Un incendiu devastator a izbucnit în barul Le Constellation, în jurul orei 01:30, în timpul petrecerii de Revelion. Din primele date ale autorităților elvețiene rezultă că aproximativ 40 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 115 au fost rănite.

ADVERTISEMENT

Autoritățile au precizat că incendiul s-ar fi declanșat după ce artificii de tip „sparkler” (lumânări pirotehnice), montate pe sticle de șampanie, au aprins tavanul barului, provocând un flashover, un efect în care focul se propagă extrem de rapid într-un spațiu închis.

În haosul produs atunci, unii dintre cei prezenți au încercat să fugă prin ieșirile înguste, alții au spart ferestre pentru a scăpa de fum și foc, iar scenele au fost descrise de martori ca fiind greu de imaginat. Eforturile de identificare a victimelor sunt îngreunate de severitatea arsurilor, iar autoritățile elvețiene au declarat mai multe zile de doliu național în memoria celor decedați.

ADVERTISEMENT
Scandal uriaș la Hollywood: Will Smith, acuzat de „comportament prădător” și „grooming” de...
Digi24.ro
Scandal uriaș la Hollywood: Will Smith, acuzat de „comportament prădător” și „grooming” de un violonist din turneul său

Eliot Thelen, fotbalistul celor de la Pescara, a scăpat cu viață din incendiul cumplit din Elveția

Printre cei care au trăit clipe de coșmar în clubul elvețian s-a numărat și Eliot Thelen, un mijlocaș de 19 ani din Luxemburg, care joacă la echipa Primavera a celor de la Pescara. Din fericire, acesta a reușit să iasă din infern la timp. Vestea a fost confirmată oficial de clubul la care este legitimat.

ADVERTISEMENT
Martorii au avut dreptate! Au apărut imaginile: ce s-a întâmplat chiar înainte de...
Digisport.ro
Martorii au avut dreptate! Au apărut imaginile: ce s-a întâmplat chiar înainte de izbucnirea incendiului din Elveția

Jucătorul de 19 ani a suferit doar arsuri ușoare la degetele mâinii drepte și a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare. La scurt timp după ce a părăsit unitatea medicală, Thelen a vorbit despre experiența traumatizantă prin care a trecut.

„Am ieșit din spital de câteva ore și, din fericire, sunt bine. Totuși, impactul psihologic rămâne unul puternic. Am văzut scene foarte dure. Gândurile mele sunt alături de prietenii implicați și de familiile victimelor. Le mulțumesc din suflet tuturor celor care mi-au arătat sprijin și apropiere în aceste momente dificile”, a explicat fotbalistul.

ADVERTISEMENT
Giovanni Becali a dat verdictul în direct între Gică Hagi și Hristo Stoichkov:...
Fanatik
Giovanni Becali a dat verdictul în direct între Gică Hagi și Hristo Stoichkov: „Știi ce mi-a zis Hagi…”
O nouă tragedie în fotbal! A murit la o vârstă extrem de fragedă
Fanatik
O nouă tragedie în fotbal! A murit la o vârstă extrem de fragedă
Dezvăluiri! Marcel Coraș lămurește după 36 de ani misterul Ghetei de Argint: „11...
Fanatik
Dezvăluiri! Marcel Coraș lămurește după 36 de ani misterul Ghetei de Argint: „11 dintre cele 36 de goluri au fost cu ajutor de la Crucea Roșie”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Trei fundași din Liga 1 care îl bagă în sperieți pe Ștefan Baiaram:...
iamsport.ro
Trei fundași din Liga 1 care îl bagă în sperieți pe Ștefan Baiaram: ”Am avut mereu dificultăți cu ei”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!