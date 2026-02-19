El este fotbalistul de 60 de milioane de euro, care a marcat patru goluri în seara de Liga Campionilor, în numai 42 de minute

ADVERTISEMENT

Anthony Gordon, de la Newcastle, este performerul serii în Liga Campionilor. i a intrat într-un club select al fotbaliștilor care au scos din joben un careu de ași în Liga Campionilor.

Anthony Gordon, de la Newcastle, patru goluri într-o repriză

Reușitele lui Gordon au venit în prima repriză. Fotbalistul a deschis scorul în minutul 3, apoi a marcat în minutul 32, din penalty, a recidivat un minut mai târziu din acțiune și a punctat ultima data în minutul 45, tot din penalty.

ADVERTISEMENT

Născut în 2001, el va împlini 25 de ani pe 24 februarie. Gordon este un produs al fotbalului din Liverpool, jucând atât la echipa cormoranilor, cât și la Everton. De acolo, el a fost împrumutat o jumătate de sezon la Preston North End.

Newcastle a plătit pentru el 45 de milioane de lire sterline, celor de la Everton, în 2023. Gordon era internațional de tineret, campion European în 2023, după ce jucase la toate naționalele de juniori ale Albionului. Și-a făcut debutul la prima reprezentativă, sub tricoul lui Newcastle, în 2024, într-o victorie istorică cu Brazilia, scor 1-0.

ADVERTISEMENT

Fotbalistul este evaluat la 60 de milioane de euro

De atunci, el a bifat 16 selecții și două goluri pentru Anglia, fiind prezent în lotul britanicilor la EURO 2024. El e favorit să prindă un loc în lotul pentru CM 2026, desi concurența este uriașă în lotul Angliei, unde în atac pot juca Kane, Saka, Rashford, Foden, Palmer, Eze, Toney, Madueke, Solanke ori Watkins.

ADVERTISEMENT

Gordon este evaluat la 60 de milioane de euro, fiind abia al patrulea cel mai valoros jucător al echipei după: Sandro Tonali (75 milioane euro), Bruno Guimaraes (75 milioane euro) și Nick Woltemade (70 milioane euro).

Doar trei jucători au înscris câte cinci goluri într-un meci de UCL

Anthony Gordon a devenit al 18-lea jucător care a marcat patru goluri într-un singur meci din Liga Campionilor. Doar trei jucători au marcat cinci goluri într-un singur meci din Liga Campionilor UEFA

ADVERTISEMENT

egalându-i pe Lionel Messi și Luiz Adriano prin marcarea a cinci goluri într-un singur meci.

Jucători care au marcat câte cinci goluri într-un meci din Liga Campionilor:

Erling Haaland (Manchester City – RB Leipzig 7-0, 14/03/2023)

Pentru a face realizarea lui Haaland și mai remarcabilă, el a marcat cele cinci goluri înainte de a fi înlocuit în minutul 63. El a punctat în minutele 22′ (p), 24′, 45+2′, 53′, 57′. Victoria a permis echipei Manchester City să se califice în sferturile de finală ale Ligii Campionilor 2022/23, ediție în care a câștigat primul său titlu continental.

Luiz Adriano (BATE Borisov-Șahtior Donețk 0-7, 21/10/2014)

Luiz Adriano a marcat patru goluri în prima repriză, și unul după pauză. A punctat în minutele 28′ (p), 36′, 40′, 44′, 82′ (p). Atacantul Brazilian, care era antrenat de Mircea Lucescu, a deschis scorul cu un penalty și a adăugat trei goluri din din careu înainte de finalul primei reprize, încheind apoi cu un alt penalty transformat cu sânge rece.

Lionel Messi (Barcelona – Leverkusen 7-1, 07/03/2012)

Atacantul argentinian, pe atunci în vârstă de 24 de ani, a avut nevoie de doar 24 de minute pentru a realiza un hat-trick.Messi a lovit în minutele 25′, 42′, 49′, 58′, 84′, fiind de departe omul meciului.

18 fotbaliști au dat patru goluri într-un meci de Liga Campionilor

Lewandowski este singurul jucător care apare de două ori pe listă și a realizat această performanță cu două cluburi: Borussia Dortmund și Bayern München. Atacantul polonez deține și recordul pentru cele mai rapide patru goluri, doar 16 minute despărțind primul său gol de al patrulea împotriva sârbilor de la Steaua Roșie Belgrad, în 2019. Recordul anterior îi aparținea lui Ronaldo, după ce a marcat patru goluri în 21 de minute, împotriva lui Malmö în 2015.

Jucători care au marcat câte patru goluri într-un meci din Liga Campionilor

Anthony Gordon (Qarabağ – Newcastle 1-6, 18/02/2026)

Kylian Mbappé (Olympiacos – Real Madrid 3-4, 26/11/2025)

Harry Kane (Bayern München – Dinamo Zagreb 9-2, 17/09/2024)

Sébastien Haller (Sporting Lisabona – Ajax 1-5, 15/09/2021)

Olivier Giroud (Sevilla – Chelsea 0-4, 02/12/2020)

Josip Iličić (Valencia – Atalanta 3-4, 10/03/2020)

Robert Lewandowski (Steuaua Roșie – Bayern München 0-6, 26/11/2019)

Serge Gnabry (Tottenham – Bayern München 2-7, 01/10/2019)

Cristiano Ronaldo (Real Madrid – Malmö 8-0, 08/12/2015)

Zlatan Ibrahimović (Anderlecht – Paris Saint Germain 0-5, 23/10/2013)

Robert Lewandowski (Borussia Dortmund – Real Madrid 4-1, 24/04/2013)

Mario Gomez (Bayern München – Basel 7-0, 13/03/2012)

Bafétimbi Gomis (Dinamo Zagreb – Lyon 1-7, 07/12/2011)

Lionel Messi (Barcelona -Arsenal 4-1, 06/04/2010)

Andrei Shevchenko (Fenerbahçe – AC Milan 0-4, 23/11/2005)

Ruud van Nistelrooy (Manchester United – Sparta Praga 4-1, 03/11/2004)

Dado Pršo (Monaco 8-3 Deportivo, 05/11/2003)

Simone Inzaghi (Lazio – Marseille 5-1, 14/03/2000)

Marco van Basten (AC Milan – IFK Göteborg 4-0, 25/11/1992)