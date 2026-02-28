ADVERTISEMENT

În urmă cu doar câteva zile, înainte ca tensiunile să ajungă la acest nivel critic în care există un conflict militar, un fotbalist în vârstă de 26 de ani a fost condamnat la moarte și practic își așteptă sfârșitul.

Fotbalist condmnat la moarte în Iran. Hossein Hossein, în vârstă de 26 de ani, a fost torturat de autorități

Autoritățile judiciare din Iran au pronunțat o sentință de condamnare la moarte împotriva fotbalistului iranian Mohammad Hossein Hosseini, arestat în contextul manifestațiilor antiguvernamentale desfășurate în ultimele luni.

Potrivit datelor disponibile, sportivul, în vârstă de 26 de ani, a fost reținut în timpul protestelor declanșate pe fondul nemulțumirilor sociale și economice, ulterior extinse într-o contestare mai amplă a autorităților. Pe durata detenției, ar fi fost supus unor tratamente abuzive, acuzații care nu au fost confirmate sau infirmate printr-un comunicat oficial al instanțelor competente.

Inițial încarcerat într-un penitenciar din Mashhad, Hosseini ar fi fost transferat ulterior într-o locație necunoscută, situație ce a generat îngrijorări suplimentare cu privire la condițiile de detenție și la posibilitatea executării iminente a sentinței.

SUA și Israel, atac asupra Iranului

În dimineața zilei de 28 februarie, coordonate asupra Iranului, vizând instalații militare, infrastructură strategică și obiective aflate în mai multe orașe, inclusiv capitala Teheran.

Ca răspuns, forțele iraniene au lansat un contraatac cu rachete balistice și drone, îndreptat atât către Israel, cât și către baze militare americane din regiunea Golfului, ceea ce a dus la o escaladare rapidă a conflictului și temeri privind o confruntare extinsă în Orientul Mijlociu.

Situația internă în Iran a degenerat pe fondul panicii civice, cu populația încercând să părăsească orașele vizate, cozile la benzinării și întreruperi aproape totale ale internetului raportate la nivel național.

Motivul conflictului dintre SUA și Iran

declanșat a fost motivat oficial de Israel și de Statele Unite ale Americii ca fiind un atac „preventiv” împotriva Iran, susținând că Teheranul reprezintă o amenințare existențială pentru securitatea regiunii și pentru propriile state.

Această justificare a fost repetată de liderii aliați ca răspuns la ceea ce au descris drept activități destabilizatoare ale Iranului, inclusiv programe nucleare și de rachete care, în opinia lor, nu au fost oprite prin negocieri diplomatice