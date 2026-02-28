Sport

El este fotbalistul din Iran care a fost condamnat la moarte cu doar câteva zile înaintea bombardamentelor. Unde se află acum

Înainte de conflictul militar declanșat de Statele Unite în Iran, un fotbalist local a fost condamnat la moarte din cauza că a participat la proteste împotriva regimului.
Mihai Alecu
28.02.2026 | 20:02
El este fotbalistul din Iran care a fost condamnat la moarte cu doar cateva zile inaintea bombardamentelor Unde se afla acum
SPECIAL FANATIK
Fotbalistul din Iran care a fost condamnat la moarte
ADVERTISEMENT

În urmă cu doar câteva zile, înainte ca tensiunile să ajungă la acest nivel critic în care există un conflict militar, un fotbalist în vârstă de 26 de ani a fost condamnat la moarte și practic își așteptă sfârșitul.

Fotbalist condmnat la moarte în Iran. Hossein Hossein, în vârstă de 26 de ani, a fost torturat de autorități

Autoritățile judiciare din Iran au pronunțat o sentință de condamnare la moarte împotriva fotbalistului iranian Mohammad Hossein Hosseini, arestat în contextul manifestațiilor antiguvernamentale desfășurate în ultimele luni.

ADVERTISEMENT

Potrivit datelor disponibile, sportivul, în vârstă de 26 de ani, a fost reținut în timpul protestelor declanșate pe fondul nemulțumirilor sociale și economice, ulterior extinse într-o contestare mai amplă a autorităților. Pe durata detenției, ar fi fost supus unor tratamente abuzive, acuzații care nu au fost confirmate sau infirmate printr-un comunicat oficial al instanțelor competente.

Inițial încarcerat într-un penitenciar din Mashhad, Hosseini ar fi fost transferat ulterior într-o locație necunoscută, situație ce a generat îngrijorări suplimentare cu privire la condițiile de detenție și la posibilitatea executării iminente a sentinței.

ADVERTISEMENT
„Pariul uriaș” al lui Trump. Președintele SUA i-a îndemnat pe iranieni să profite...
Digi24.ro
„Pariul uriaș” al lui Trump. Președintele SUA i-a îndemnat pe iranieni să profite de „ora libertății”, dar rezultatul este imprevizibil

SUA și Israel, atac asupra Iranului

În dimineața zilei de 28 februarie, Statele Unite ale Americii și Israel au lansat o serie de lovituri militare coordonate asupra Iranului, vizând instalații militare, infrastructură strategică și obiective aflate în mai multe orașe, inclusiv capitala Teheran.

ADVERTISEMENT
Se pregătea să intre în direct când bombele au explodat! Decizie de urgență...
Digisport.ro
Se pregătea să intre în direct când bombele au explodat! Decizie de urgență luată + L-a jignit pe Donald Trump

Ca răspuns, forțele iraniene au lansat un contraatac cu rachete balistice și drone, îndreptat atât către Israel, cât și către baze militare americane din regiunea Golfului, ceea ce a dus la o escaladare rapidă a conflictului și temeri privind o confruntare extinsă în Orientul Mijlociu.

Situația internă în Iran a degenerat pe fondul panicii civice, cu populația încercând să părăsească orașele vizate, cozile la benzinării și întreruperi aproape totale ale internetului raportate la nivel național.

ADVERTISEMENT

Motivul conflictului dintre SUA și Iran

Conflictul militar declanșat a fost motivat oficial de Israel și de Statele Unite ale Americii ca fiind un atac „preventiv” împotriva Iran, susținând că Teheranul reprezintă o amenințare existențială pentru securitatea regiunii și pentru propriile state.

Această justificare a fost repetată de liderii aliați ca răspuns la ceea ce au descris drept activități destabilizatoare ale Iranului, inclusiv programe nucleare și de rachete care, în opinia lor, nu au fost oprite prin negocieri diplomatice

Premier League, etapa a 28-a exclusiv pe Voyo! Revenire spectaculoasă de la 0-3...
Fanatik
Premier League, etapa a 28-a exclusiv pe Voyo! Revenire spectaculoasă de la 0-3 la 3-3. Cum s-a încheiat meciul după încă două goluri anulate cu VAR. Leeds – Manchester City se joacă acum
Lamine Yamal, de neoprit în Barcelona – Villarreal! Starul catalanilor a reușit primul...
Fanatik
Lamine Yamal, de neoprit în Barcelona – Villarreal! Starul catalanilor a reușit primul hattrick din carieră
Denis Alibec, pus la zid după declaraţiile la adresa lui Gigi Becali: “Ăsta...
Fanatik
Denis Alibec, pus la zid după declaraţiile la adresa lui Gigi Becali: “Ăsta nu e comportament de jucător! Nu se face aşa ceva”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Nu FCSB! Gino Iorgulescu, acuzat că i-a oferit 'avantaje' unei alte echipe din...
iamsport.ro
Nu FCSB! Gino Iorgulescu, acuzat că i-a oferit 'avantaje' unei alte echipe din SuperLiga în lupta pentru play-off: 'A trecut pe lângă noi fără să ne dăm seama!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!