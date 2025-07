El este fotbalistul la care visează Corina Caragea! Una dintre cele mai sexy prezentatoare TV a recunoscut totul. „Mi-aș dori să-l întâlnesc!”

Cine este fotbalistul la care visează Corina Caragea de ani buni. Prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV a recunoscut că cea mai mare dorință a ei este să îl întâlnească. Iată despre cine este vorba!

Cine este Corina Caragea și ce studii are

Corina Caragea este o prezență cunoscută în lumea televiziunii. Primii pași în acest domeniu i-a făcut de la vârsta de 19 ani. I-a plăcut atât de mult, încât în prezent, are o carieră longevivă în domeniu.

Corina Caragea este absolventă de două facultăți, respectiv Facultatea de Jurnalism și Facultatea de Comunicare. Înainte de a începe să lucreze în televiziune, Corina Caragea și-a câștigat primii bani din modelling, din reclame sau din videoclipuri.

Ceea ce nu știe multă lume este faptul că prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV a fost o bună perioadă balerină la ”Surprize, Surprize”. Din primii săi bani, Corina își amintește că și-a cumpărat o pereche de blugi.

Cum a ajuns Corina Caragea la PRO TV

Corina Caragea este una dintre cele mai longevive jurnaliste de la PRO TV. De ani buni de zile, aceasta prezintă știrile sportive ale trustului și a reușit să ajungă la inimile celor de acasă. În prezent, are o carieră uimitoare în televiziune, însă nu i-a fost deloc ușor să ajungă până aici.

Corina Caragea este prezentă de două decenii pe micile ecrane. Avea doar 22 de ani când i s-a oferit șansa să facă parte din echipa PRO TV. Corina avea deja experiență în lumea televiziunii, aceasta fiind deja angajată la un alt post.

În ciuda vârstei fragede, Corina Caragea a analizat foarte bine propunerea celor de la PRO TV și nu s-a grăbit să dea un răspuns. Inițial, i s-a părut o responsabilitate uriașă pentru vârsta pe care o avea. Drept dovadă, a decis să aștepte 6 luni până să ofere un răspuns.

„Eu prezentam de câteva luni la o televiziune de știri și apelul venit dinspre PRO TV am crezut că e o glumă. Am amânat jumătate de an. Am rumegat bine decizia, eram și foarte atașată de vechii colegi, iar PRO TV mi se părea oricum o pălărie prea mare și îndepărtată. Nu știu să fi fost un casting. Cel puțin eu nu știu.”, a spus Corina Caragea, pentru .

Corina Caragea își amintește că, înainte de a ajunge să lucreze la PRO TV, a avut un accident de mașină, astfel că primii săi pași pe holurile trustului au fost făcuți în cârje. Perioada sa de adaptare la PRO TV a durat doar câteva luni, timp în care Corina a făcut muncă de redacție, apoi a început să apară pe sticlă.

Cine este fotbalistul la care visează Corina Caragea

Deși este într-o relație de mai bine de un deceniu, Corina Caragea a recunoscut că visează de multă vreme la un fotbalist celebru. Prezentatoarea știrilor de la PRO TV speră să aibă ocazia să îl întâlnească măcar o dată.

Fotbalistul celebru la care Corina Caragea se gândește mai mereu este nimeni altul decât Zlatan Ibrahimovic. Prezentatoarea de la PRO TV a recunoscut că pe lista sa de fotbaliști preferați se află mai multe nume, însă pe unii dintre ei a avut deja ocazia să îi cunoască.

Până acum, , Luis Figo și Iker Casillas. Dacă va reuși să se întâlnească și cu Zlatan Ibrahimovic, poate spune că i s-a îndeplinit una dintre cele mai mari dorințe.

„Mi-am văzut deja o parte din preferați chiar lângă mine pe scenă sau în culise la evenimentul UEFA EURO pe care l-am prezentat. Francesco Totti, Iker Casillas, Luis Figo.

Îmi pare rău că nu am făcut nicio poză. Eram prea emoționată și preocupată de treaba pentru care eram acolo. Ei au trecut doar ca niște simpli invitați, abia apoi am realizat ce norocoasă am fost. Mi-aș dori să îl întâlnesc pe Zlatan Ibrahimovic.”, a spus Corina Caragea, conform

Cine este partenerul Corinei Caragea

Ani la rând, Corina Caragea a fost una dintre cele mai curtate burlăcițe din lumea mondenă. În 2013, la inima ei a reușit să ajungă Robert Pongracz, un om de afaceri de origine evreiască, născut în Germania.

au o relație longevivă, însă discretă. Cei doi preferă să se bucure în intimitate de frumoasa lor poveste de dragoste, astfel că aparițiile lor publice în calitate de cuplu sunt destul de rare.

Robert Pongracz este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din România. O bună perioadă de timp, acesta a fost vicepreședintele Ligii Profesionale de Fotbal, însă acum, se ocupă de afacerile pe care le deține.

Similar Corinei Caragea, Robert Pongracz este destul de discret. Când vine vorba despre partenera lui, omul de afaceri are numai cuvinte de laudă la adresa ei. Sunt împreună de mai bine de 10 ani, iar sentimentele sunt mai puternice pe zi ce trece.

De ce nu s-a căsătorit până acum prezentatoarea de la PRO TV cu Robert Pongracz

Prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV și fostul vicepreședinte al Ligii Profesionale de Fotbal nu au făcut pasul cel mare. Niciunul dintre ei pare că nu se grăbește să își pună pirostriile, ba din contră! Ambii se bucură de momentele petrecute împreună, iar relația lor evoluează frumos, fără să fie nevoie de acte.

S-a speculat de multe ori că prezentatoarea de la PRO TV și Robert Pongracz s-au căsătorit în secret. Se pare că totul este doar un zvon. Întrebată de multe ori când are de gând să se căsătorească, Corina Caragea a recunoscut că acesta este un pas important și, tocmai de aceea, preferă să se gândească foarte bine. În plus, este convinsă că sentimentele pe care le are pentru iubitul ei nu vor fi schimbate sau amplificate în urma unei eventuale căsătorii.

„Eu mă gândesc de 7 ori înainte să fac orice. Pentru că rămân apoi fidelă deciziei, nu mă arunc cu capul înainte și nu plec așa ușor la primul obstacol. Cred că dragoste fără căsătorie poate exista. Și cu și fără. Dar căsătorie fără dragoste… este ceva foarte trist și, din păcate, des întâlnit.

Căsătoria nu este pentru mine în categoria realizări. În timpurile noastre, cred că este decizia fiecăruia dacă are acele acte sau nu și nimeni nu îl poate judeca.”, a spus Corina Caragea, tot pentru Viva.

Când are de gând prezentatoarea de la PRO TV să devină mămică

Momentan, Corina Caragea nu intenționează să devină mămică. Este conștientă că rolul de mamă este special, însă nu simte că este pregătită în totalitate să și-l asume. Drept dovadă, preferă să se bucure de viață, iar când va fi momentul ideal să facă un copil, va simți asta.

„Când o să fiu pregătită, o să fac un copil. Acum am alte priorități. Cred că este cea mai grea meserie din lume și nimic nu te poate pregăti, de fapt.”, a mai spus Corina Caragea.