El este fotbalistul român care nu și-a luat cetățenia turcă dintr-un motiv uluitor: „În viață nu știi ce se întâmplă”

Cine este fotbalistul român, extrem de cunoscut și de iubit de către suflarea dinamovistă, care nu și-a luat cetățenia turcă dintr-un motiv incredibil. Acesta a a dezvăluit, la FANATIK, ce s-a întâmplat în urmă cu mai bine de două decenii. Pe atunci, acesta a semnat, din postura de jucător liber de contract, cu o echipă din Turcia.

Când a plecat Giani Kiriță de la Dinamo în Turcia: „Voiam să încerc fotbalul de afară”

Emisiunea ”FANATIK Dinamo” de marți, 17 martie 2026, a fost una de colecție. În platoul FANATIK s-a aflat unul dintre cei mai iubiți și mai carismatici jucători care au îmbrăcat tricoul formației din Ștefan cel Mare în ultimele decenii. E vorba de Giani Kiriță. Acesta a vorbit despre mai multe teme de actualitate legate de Dinamo, dar a abordat și subiecte din trecutul său fotbalistic.

În 2003, de a încerca și o experiență în străinătate. Semna la acel moment cu Samsunspor, formație care era pregătită de regretatul Gigi Mulțescu: „(n.r. De ce ai plecat în Turcia?) Trebuia să plec. A fost ca o mănușă. Când mi-a zis nea Gigi Mulțescu că mă vrea m-am dus, am discutat cu conducătorii și le-am spus că vreau să încerc și eu fotbalul de afară”, povestește fostul jucător dinamovist.

Motivul pentru care fotbalistul român Giani Kiriță nu și-a luat cetățenia turcă: „Am depus actele, dar în viață nu știi ce se întâmplă”

După cei 6 ani în Ștefan cel Mare, pentru Giani Kiriță au urmat aproape 9 în Turcia. Fostul jucător din „Groapă” recunoaște că niciodată nu și-ar fi imaginat că va sta o așa perioadă îndelungată în alt campionat. Întrebat de moderatorul Cristi Coste de ce nu și-a luat cetățenia turcă, dată fiind perioada sa lungă acolo, dinamovistul a oferit o explicație uluitoare.

„(n.r. Îți trebuia și cetățenia turcă) Am vrut, am vrut să o iau. Am depus actele, apoi mi-am spus: ce o să spună românii mei dacă iau cetățenia turcă? Mai bine nu o mai iau. Așa am gândit-o atunci. Acum poate era ok. Nu strica, pentru că nu știi în viață ce ți se întâmplă”, a explicat Kiriță, motivele pentru care nu și-a mai luat cetățeni turcă.

Câte meciuri a jucat și ce performanțe a înregistrat Giani Kiriță în Turcia

Între 2003 și 2011, . A jucat pentru echipele Samsunspor, Gaziantepspor, Ankaragucu și Bursaspor. Cu ultima, fostul jucător al lui Dinamo a câștigat trofeul de campion al Turciei, apoi a evoluat în cupele europene, inclusiv în UEFA Champions League și în Cupa UEFA.

Întrebat unde s-a simțit cel mai bine, Kiriță a spus: „Bine m-am simțit peste tot. Dar la două echipe pot spune că m-am simțit cel mai bine. E vorba de Ankaragucu, unde am fost și căpitan de echipă și Bursaspor. Aici, după căpitanul de echipă, am fost cel mai iubit. Eu și azi primesc mesaje pe telefon de la fanii lui Bursa care îmi spun cât mă iubesc și cât mă respectă”, a spus Giani Kiriță.