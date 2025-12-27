Sport

El este fotbalistul român mai bun decât Beckenbauer. „Mi se rupe de Kaiser”

Cine este fotbalistul considerat mai bun decât marele Franz Beckenbauer. Românul care l-a întrecut pe fostul mare jucător german.
Mihai Dragomir
27.12.2025 | 17:57
El este fotbalistul roman mai bun decat Beckenbauer Mi se rupe de Kaiser
Cine este fotbalistul român considerat mai mare decât regretatul Franz Beckenbauer. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Legendele fotbalului mondial plecate dintre noi nu vor putea fi uitate niciodată. Unul dintre marii antrenori români este de părere că Miodrag Belodedici a fost mai bun decât regretatul Franz Beckenbauer.

Cine este fotbalistul român peste Beckenbauer

Fotbalul mondial a avut parte de o mulțime de legende, însă unele dintre acestea ne-au părăsit de-a lungul anilor. Este și cazul lui Franz Beckenbauer, fostul mare apărător de origine germană.

ADVERTISEMENT

„Der Kaiser” a murit la vârsta de 78 de ani, la începutul anului 2024. Ladislau Boloni nu a fost impresionat de uriașul fotbalist plecat la cele veșnice, și a spus că Miodrag Belodedici a fost cu mult peste el.

„Belo era cel mai bun fundaș central din Europa. Peste Beckenbauer, după părerea mea. (n.r – sau peste Baresi, fiind din aceeași generație). Nu chiar aceeaşi, Baresi e puțin mai târziu. Belodedici a câştigat Cupa Campionilor Europeni cu Steaua, apoi a stat un an, a revenit, a câștigat iar Cupa Campionilor cu Steaua Roşie…

ADVERTISEMENT
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e...
Digi24.ro
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte: „Ulterior am obținut și acest drept”

Era eficace, era elegant, era peste Beckenbauer, după părerea mea! (n.r. – Spuneți asta deoarece a plecat Kaiserul dintre noi și nu vă mai poate suna să vă certe) Mi se rupe de Kaiser, nu mă interesează! Mă interesează Belo, la locul lui!”, a declarat Ladislau Boloni pentru iAM SPORT.

ADVERTISEMENT
L-a umilit doar pentru că este român, dar nu știa că este milionar....
Digisport.ro
L-a umilit doar pentru că este român, dar nu știa că este milionar. A primit lecția vieții sale

Belodedici știe ce trebuie să facă România pentru a ajunge la Campionatul Mondial

„Căprioara” a vorbit despre cum trebuie să abordeze naționala României barajul cu Turcia, pentru calificarea la Campionatul Mondial. Fostul mare fotbalist român a spus ce are de făcut selecționerul Mircea Lucescu.

„Așteptăm să se organizeze, nea Mircea să-i pună la punct și meciurile care urmează cu Turcia și cu Kosovo/Slovacia sunt grele, mai ales că joacă și în deplasare”, a declarat Miodrag Belodedici în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT
Clubul din La Liga, anunț cumplit în perioada sărbătorilor: „Antrenorul și trei dintre...
Fanatik
Clubul din La Liga, anunț cumplit în perioada sărbătorilor: „Antrenorul și trei dintre copiii săi au murit într-un tragic accident”
Cupa Africii 2025. Benin, victorie cu Botswana. Golul decisiv, înscris de un fotbalist...
Fanatik
Cupa Africii 2025. Benin, victorie cu Botswana. Golul decisiv, înscris de un fotbalist din Superliga României
Dorina Florea, drumul de la… musafir la televiziune! De la Galați la Rapid...
Fanatik
Dorina Florea, drumul de la… musafir la televiziune! De la Galați la Rapid și Barcelona, de la CM SUA 1994 la Nadia Comăneci și Simona Halep
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Șocant! Cine era vedeta Generației de Aur care 'tăia și spânzura' la națională:...
iamsport.ro
Șocant! Cine era vedeta Generației de Aur care 'tăia și spânzura' la națională: 'Le spunea colegilor să semneze cu Giovanni Becali și Dan Alban! Infractor, infractor era el'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!