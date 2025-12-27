El este fotbalistul român mai bun decât Beckenbauer. „Mi se rupe de Kaiser”

ADVERTISEMENT

Legendele fotbalului mondial plecate dintre noi nu vor putea fi uitate niciodată. Unul dintre marii antrenori români este de părere că Miodrag Belodedici a fost mai bun decât regretatul Franz Beckenbauer.

Cine este fotbalistul român peste Beckenbauer

Fotbalul mondial a avut parte de o mulțime de legende, însă unele dintre acestea ne-au părăsit de-a lungul anilor. Este și cazul lui Franz Beckenbauer, fostul mare apărător de origine germană.

, la începutul anului 2024. Ladislau Boloni nu a fost impresionat de uriașul fotbalist plecat la cele veșnice, și a spus că Miodrag Belodedici a fost cu mult peste el.

„Belo era cel mai bun fundaș central din Europa. Peste Beckenbauer, după părerea mea. (n.r – sau peste Baresi, fiind din aceeași generație). Nu chiar aceeaşi, Baresi e puțin mai târziu. Belodedici a câştigat Cupa Campionilor Europeni cu Steaua, apoi a stat un an, a revenit, a câștigat iar Cupa Campionilor cu Steaua Roşie…

Era eficace, era elegant, era peste Beckenbauer, după părerea mea! (n.r. – Spuneți asta deoarece a plecat Kaiserul dintre noi și nu vă mai poate suna să vă certe) Mi se rupe de Kaiser, nu mă interesează! Mă interesează Belo, la locul lui!”,

Belodedici știe ce trebuie să facă România pentru a ajunge la Campionatul Mondial

„Căprioara” a vorbit despre cum trebuie să abordeze naționala României barajul cu Turcia, pentru calificarea la Campionatul Mondial. Fostul mare fotbalist român a spus ce are de făcut selecționerul Mircea Lucescu.

„Așteptăm să se organizeze, nea Mircea să-i pună la punct și meciurile care urmează cu Turcia și cu Kosovo/Slovacia sunt grele, mai ales că joacă și în deplasare”,