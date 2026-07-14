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El este francezul care vine să dea goluri pentru FCSB. Andrei Vochin, încântat de transfer: ”Are niște cifre…”

FCSB ar fi făcut o ofertă de 800.000 de euro pentru un fotbalist din Franța. Cine este jucătorul care l-a impresionat pe Andrei Vochin cu realizările sale.
Bogdan Mariș
14.07.2026 | 09:55
El este francezul care vine sa dea goluri pentru FCSB Andrei Vochin incantat de transfer Are niste cifre
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FCSB ar fi făcut o ofertă de 800.000 de euro pentru Aymen Boutoutaou (25 de ani). FOTO: FC Sochaux-Montbeliard (X) / colaj Fanatik
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FCSB ar fi făcut o ofertă de 800.000 de euro pentru Aymen Boutoutaou (25 de ani), fotbalist care evoluează în Franța, la Sochaux. În sezonul trecut, acesta a marcat 13 goluri și a oferit 6 pase decisive în toate competițiile, reușind să obțină promovarea în divizia secundă din Franța alături de echipa sa. Ce a declarat Andrei Vochin cu privire la realizările fotbalistului.

Cine este Aymen Boutoutaou, fotbalistul pe care FCSB ar fi oferit 800.000 de euro

Născut la Lille, în Franța, Boutoutaou s-a format în academia clubului Valenciennes, pentru care a evoluat timp de 6 ani și la seniori, din 2019 până în 2025. În vara anului trecut, fotbalistul a semnat cu Sochaux din postura de jucător liber, iar mutarea s-a dovedit a fi una inspirată pentru gruparea aflată atunci în divizia a treia.

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Boutoutaou a marcat 9 goluri și a oferit 6 pase decisive în campionat, iar Sochaux a terminat pe locul 2 și a obținut promovarea în Ligue 2. Acesta a mai înscris de 4 ori și în cele 5 meciuri jucate în Cupa Franței. În cei 6 ani petrecuți la Valenciennes, Boutoutaou a marcat de 17 ori în 128 de jocuri. Fotbalistul care a reprezentat Algeria la nivel U23 poate evolua în ambele benzi ale atacului, dar și ca mijlocaș ofensiv. Conform jurnalistului francez Loic Tanzi, FCSB a oferit 800.000 de euro celor de la Sochaux în schimbul lui Boutoutaou.

Andrei Vochin, impresionat de transferul pregătit de FCSB

Jurnalistul Andrei Vochin a fost impresionat de realizările lui Boutoutaou din sezonul 2025-2026. „Are niște cifre… L-ar recomanda ca un jucător foarte bun pentru campionatul României. E bilanțul în sezonul trecut, e proaspăt. A jucat 37 de meciuri în sezonul trecut”, a declarat acesta, conform Digi Sport.

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Dacă se va transfera în România, Boutoutaou se va reîntâlni cu fostul său coechipier de la Valenciennes, Issouf Macalou, fotbalist care evoluează la U Cluj și a fost dorit de FCSB. Gruparea „roș-albastră” a oficializat luni transferul fostului dinamovist Eddy Gnahore, mutare dezvăluită în exclusivitate de FANATIK pe 6 iulie, iar fosta campioană este foarte aproape de o nouă „lovitură” în mercato: sosirea lui Denis Drăguș.

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  • 800.000 de euro este cota lui Aymen Boutoutaou, conform transfermarkt
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