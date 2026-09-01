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El este fundașul de picior stâng transferat de Universitatea Craiova: francez cu peste 150 meciuri la Guingamp, în Portugalia și Serbia. Exclusiv

Universitatea a transferat un fundaş central de picior stâng pe ultima sută a campaniei de transferuri, după accidentarea lui Adrian Rus: un francez de 1.90, cu peste 150 de meciuri în campionatele puternice din Europa
Mihnea Ştefan
01.09.2026 | 16:07
El este fundasul de picior stang transferat de Universitatea Craiova francez cu peste 150 meciuri la Guingamp in Portugalia si Serbia Exclusiv
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Baptiste Roux, noul fundaș central de picior stâng al Universității Craiova Foto: colaj Fanatik
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Baptiste Roux (26 ani) este noul jucător al Universității Craiova. Oltenii l-au transferat pe fundașul central de la Backa Topola, din Serbia.

Cine este Baptiste Roux, noul fundaş de picior stâng al Universității Craiova

Universitatea Craiova s-a întărit în compartimentul defensiv. Oltenii și-au asigurat semnătura lui Baptiste Roux, fundaș central de picior stâng, legitimat ultima oară în Serbia, la Backa Topola.

Din informațiile FANATIK, francezul a ajuns deja la Craiova și urmează să se alăture lotului condus de Filipe Coelho (45 ani). Mutarea vine la scurt timp după ce gruparea din Bănie s-a înțeles cu Joao Lameira (27 ani), căpitanul Oțelului Galați, transfer anunțat în exclusivitate de FANATIK.

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Baptiste Roux are un CV solid. Are 99 de meciuri în Ligue 2, toate pentru Guingamp, la care se adaugă și 8 meciuri în Cupa Franței, 23 de meciuri în prima ligă din Portugalia, pentru Avs Futebol, dar și 22 de meciuri în prima ligă din Serbia, pentru Backa Topola.

Baptiste Roux un jucător polivalent: joacă şi mijlocaş defensiv

Pe lângă rolul de fundaș central, Baptiste Roux se poate achita și de alte sarcini. De-a lungul carierei, acesta a evoluat și în poziția de mijlocaș defensiv, în fața apărării. Are 28 de meciuri ca închizător până în 26 de meciuri și îi oferă lui Filipe Coelho o nouă soluție după plecarea lui Anzor Mekvabișvili la Chicago Fire.

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Mai mult, noul transfer al Craiovei este mare fan Sergio Busquets (38 ani), închizătorul care a scris istorie la FC Barcelona și naționala Spaniei, iar acum joacă alături de Lionel Messi (39 ani) la Inter Miami. Totodată, la 15 ani a avut oferte de la Laval și Guingamp. A ales Guingamp pentru că echipa era atunci în Ligue 1 și pentru că acolo i se oferea postul de mijlocaș, pe care îl prefera. Spunea că îi plăcea rolul care „îi face pe ceilalți să joace”, fiind preocupat să paseze și să ordoneze jocul.

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Baptiste Roux, precum Florin Ștefan

Transferul lui Baptiste Roux la Universitatea Craiova are multe similitudini cu venirea lui Florin Ștefan (30 ani) în Bănie. Cei doi au venit din aceeași postură la clubul patronat de Mihai Rotaru, ambii erau oameni de bază la echipele lor, Sepsi OSK, și respectiv Backa Topola, și au vrut să plece după ce au retrogradat.

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Florin Ștefan a avut evoluții foarte bune în tricoul oltenilor. Ele l-au făcut să prindă și primul transfer în străinătate, la Gaziantep, în Turcia, sub comanda lui Mirel Rădoi (45 ani).

  • 800.000 euro este cota de piaţă a lui Baptiste Roux
  • 154 meciuri a adunat Roux la Guingamp, precum şi-n prima ligă din Portugalia şi Serbia
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Mihnea Ştefan
Mihnea Ştefan
Mihnea Ștefan este editor la Fanatik. A debutat în presă în plin an pandemic și a mai lucrat pentru Sport.ro și ProSport.
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