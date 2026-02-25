El este Gabriel, bărbatul care a decedat în timp ce ambulanța se zbătea să iasă din noroi. Ce funcție a avut în comuna ieșeană

ADVERTISEMENT

Noroiul și drumul nepracticabil au devenit martori ai unei tragedii care a cutremurat comuna Mădârjac, din județul Iași. Gabriel, bărbatul care și-a pierdut viața în timp ce ambulanța se lupta să iasă din mocirlă. FANATIK a aflat detalii neașteptate despre viața și impactul său în comunitate.

El e Gabriel, cetățeanul din Mădârjac, care a murit în timp ce ambulanța încerca să ajungă la el

Un apel de urgență care ar fi trebuit să salveze o viață s‑a transformat într‑o dramă pentru o familie din județul Iași. Ambulanța chemată să acorde îngrijiri unui bărbat a rămas împotmolită în noroi pe una din căile de acces spre sat. Drumurile impracticabile au blocat intervenția contracronometru, în final medicii nemaiputând face nimic pentru pacient.

Apelul la 112 a fost făcut în jurul orei 07:00 dimineața pentru un bărbat de 53 de ani din comuna Mădârjac, găsit căzut și inconștient în propria locuință. Echipajul Serviciului de Ambulanță Județean Iași a pornit imediat spre locație, dar pe drumul județean neasfaltat autospeciala nu a mai înaintat din cauza stării precare a carosabilului.

O primă încercare de a tracta autospeciala cu un autoturism a eșuat, iar, abia după sosirea unui tractor, ambulanța a fost eliberată din mocirlă și a putut continua deplasarea. La sosirea la fața locului, și nu a mai putut interveni pentru a‑i salva viața. Legiștii urmează să stabilească cauza exactă a morții și ora.

Primarul comunei ieșene, adevărul despre drumul impracticabil din Iași

FANATIK a dorit să afle de ce intervenția a fost atât de întârziată și a discutat cu , obținând informații care explică dificultățile cu care s‑au confruntat echipajele. Acesta a oferit observații despre starea drumului și despre ce a făcut pentru a remedia situația.

„Drumul județean 282E este în stare impracticabilă de ani de zile. E drum județean administrat de Consiliul Județean Iași prin Direcția Județeană de Drumuri. Drumul leagă Sârca de Mădârjac. Eu am făcut numeroase sesizări și rapoarte pe situații de urgență. Am confirmarea situației stării drumului care este semnată și de prefect (n.r. Constantin Dolachi Pelin, prefectul județului Iași)”, a declarat Dan Ghebuță, edilul comunei Mădârjac.

Ce a făcut administrația locală pentru asfaltarea drumului

În continuare, Ghebuță a explicat ce demersuri a făcut administrația locală pentru remedierea situației și ce dificultăți a întâmpinat.

„Am menționat că trebuie adusă la starea inițială, dar cu asta s-a finalizat totul. Doar cu documentația scrisă, că nu au fost alocate fonduri. Sau poate că au fost alocate, dar pentru că nu ajung la comuna Mădârjac, ci la Consiliul Județean, nu avem date.

Eu am încercat an de an, din 2021, să încerc să se facă ceva. În 2026 avem depuse acte și către Guvernul României, Compania Națională de Investiții, Consiliul Județean Iași. Situația e mult mai veche, dar cu trecea timpului drumul s-a deteriorat din ce în ce mai mult”, a ținut să completeze, pentru FANATIK, liderul administrației locale.

Fiecare ploaie transformă cale de acces într-un test al supraviețuirii

Ghebuță a descris cât de periculos devine și cum fiecare ploaie sau topire de zăpadă transformă accesul într-un adevărat test al supraviețuirii: „Da, au mai fost cazuri, nu chiar foarte vechi, când tot la fel am tractat salvarea cu niște utilaje. Nu am un număr exact, dar mereu în perioada când plouă sau după anotimpul de iarnă când se topește zăpada, salvarea nu mai ajunge.

N-ar fi corect din partea mea să comentez că din cauza asta s-au ajuns la deces, nu-s de meserie, dar cert este un lucru, salvarea a întârziat mult pe raza comunei Mădârjac pentru că drumul era total impracticabil.

Inițial l-am trimis pe domnul vice să tracteze cu o mașină 4×4, nu s-a putut. Ulterior am trimis tractorul primăriei, tot 4×4, și am tractat-o din mlaștina aia de acolo. De fapt, practic pe tot parcursul drumului”, a mai precizat Ghebuță, primarul comunei Mădârjac.

„Nu s-a administrat piatră de circa 5-6 ani și nici nu s-a dat măcar o lamă pe an să profileze”

În discuție, șeful primăriei din comuna ieșeană a subliniat cât de mult a întârziat intervenția starea precară a drumului și cât de repede ar fi ajuns ambulanța dacă drumul ar fi fost întreținut corespunzător.

„Dacă ar fi fost drumul practicabil, de la Podul Iloaiei până în acolo ar fi trebuie să facă, o mașină normală, maxim o jumătate de oră. E vorba de 24-25 de kilometri. Ambulanța, vă dați seama, când e vorba de intervenții, circulă fără restricții de viteză.

Dar acum, și cu blocarea în noroi, clar a pierdut mai mult decât timpul necesar să ajungă la apel. E o pantă care trebuie urcată, dar nu suntem în zona de munte. Doar că, din cauza faptul că nu s-a administrat piatră de circa 5-6 ani și nici nu s-a dat măcar o lamă pe an să profileze, a făcut să se ajungă aici”, a mai afirmat acesta, pentru FANATIK.

Ce funcție a avut în localitate bărbatul de 53 de ani care a murit înainte să ajungă salvarea

Tragedia care a lovit comuna Mădârjac prinde acum contur. Victima de 53 de ani, care și-a pierdut viața în timp ce ambulanța era tractată din pământul cleios, era un om respectat, cunoscut în comunitate pentru implicarea sa în administrația locală. FANATIK a descoperit aspecte neașteptate despre viața și activitatea lui Gabriel.

„Eu când am vorbit cu soția decedatului mi-a povestit că s-a dus să-l anunțe că pleacă la Iași. Atunci a văzut că era într-o poziție incomodă în cameră. Gabriel îl chema pe cel care a decedat. A lucrat la primărie, a fost vice-primar în perioada 1996-2000. Nu știu dacă tot mandatul, am impresia că a fost doar cu 2 ani, 2 ani și ceva.

Eu am fost prieten bun cu dânsul. M-a sunat chiar sâmbătă, am vorbit diverse la telefon. Avea probleme medicale, ceva cu inima, dar mai avea și altele”, a mărturisit primarul localității unde o ambulanță a rămas în mâl și nu a mai putut ajunge în timp util la un apel de urgență primit de la soția unui consătean.

Directorul DJADP Iași, poziție oficială cu privire la tronsonul impracticabil

Plecând de la cele mai sus prezentate, FANATIK a obținut un punct de vedere oficial din partea lui Ciprian Ovidiu Ciucan, directorul executiv al Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași (DJADP Iași), care a oferit prima reacție cu privire la situația tronsonului de drum impracticabil.

„Bucățica aceea de drum de aproape 6 km este continuarea lui 282D, care pleacă de la Potângeni, trece prin Podul Iloaiei și ajunge la Mădârjac. Acum 5 ani de zile s-a făcut modernizarea a 36 de km care duc chiar în comuna Mădărjac.

Celălalt tronsom la care se face referire, și care a fost în situația asta, este continuarea lui. Acest tronson de drum, în momentul de față, este în pregătire cu documentații tehnice de implementare. Avem proiectant pe el, avem o parte din avize obținute, urmând ca imediat, probabil după aprobarea bugetului, să înaintăm. Este pe lista sinteză la Compania Națională de Investiții ca și tronson de drum calamitat în urma unui fenomene meteo. O să depunem documentația și în funcție, bineînțeles, de buget, să vedem dacă vor fi alternative de finanțare”, sunt primele informații obținute de la Ciprian Ciucan, directorul executiv al Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași (DJADP Iași).

„Efectiv acea piatră este absorbită. Zici că a luat-o cineva”

Pe lângă situația administrativă și documentația în curs de pregătire, șeful DJADP Iași a oferit și particularități tehnice despre starea tronsonului de drum și dificultățile de intervenție.

„Zona respectivă unde a fost ambulanța, cred că are în jur de 500 de metri, poate 800 de metri, un kilometru, este o zonă deosebită. Este o zonă de debleu, cu pământ foarte prost din punct de vedere geotehnic. Și cumulat cu faptul că toată zona aia cantonează padul care s-a topit, efectiv a lichefiat acel tronson. Chiar dacă se depun straturi de piatră, prin natura terenului, efectiv acea piatră este absorbită. Mâine dacă mă duc și pun 20 cm de piatră, peste 10 zile veți vedea că nu mai găsiți piatră acolo. Zici că a luat-o cineva. Asta este natura terenului.

Prefer, decât să bag 800.000 de lei pe un kilometru de piatră, să fac mai puțini de asfalt. Adică, decât să fac 10 de piatră, fac 3 de asfalt sau 2 de asfalt. Piatra este, efectiv, aruncată până la prima ploaie”, a mai susținut, pentru FANATIK, oficialul.

Intervențiile se fac după priorități, nu după opinii locale

În contextul acestui incident, Ciprian Ciucan a punctat de ce intervențiile nu pot fi realizate pur și simplu după dorințele primarului comunei, insistând asupra limitărilor tehnico-economice și priorităților instituției. Ciucan a detaliat că, deși au existat intervenții periodice, realitatea terenului și modul în care a fost trasată rețeaua de drumuri impun o planificare rațională a investițiilor.

„Domnul primar are o opinie personală și de fiecare dată a avut alte discuții. Eu inclusiv în toamna asta am avut trimis sfreder acolo, am făcut șanțurile. Am încercat să intervenim de fiecare dată cum s-a putut. Din punct de vedere tehnico-economic, el nici nu ar trebui să se încadreze ca drum județean. Eu le-am găsit în inventar, pentru că așa au fost cândva trasate.

Eu nu încerc să mă scuz, dar în ultimii 8 ani de zile, la nivelul Consiliului Județean Iași, s-au făcut 472,5 km de drum nou. Din 1.000. Deci aproape jumătate din rețeaua de drumuri a fost făcută nouă. Dar a fost făcută pe priorități. Nu poți să investești 10 milioane de euro pentru 100 de locuitori, în detrimentul a 2.000 sau 5.000 sau 10.000”, a concluzionat Ciprian Ciucan.