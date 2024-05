El este Gică Baciu, românul care a împlinit 102 de ani. Oamenii îl vizitează pentru a afla secretul unei vieți lungi

El este Gică Baciu, care a împlinit 102 de ani. Oamenii îl vizitează pentru a afla secretul unei vieți lungi. Bărbatul este stabilit într-o localitate unde foarte multe persoane au depășit vârsta de 90 de ani.

Gică Baciu este veteranul de război care a făcut 102 ani pe 4 mai 2024. E vizitat de multe persoane care vor să cunoască . Bărbatul muncește la câmp și nu se dă în lături de la treburile gospodărești.

Cei care îi trec pragul casei sunt învățați cum să dea cu coasa prin iarba deasă, românul fiind un mare iubitor de natură. Trăiește în Mânzălești din județul Buzău și are o fiică de 74 de ani care locuiește în oraș și care îl vizitează frecvent.

Veteranul se îngrijește singur de toată gospodăria, merge la cumpărături în sat și sapă în grădină. Spune că secretul vieții sale constă în faptul că a lucrat la câmp și nu a dormit prea mult. În plus, nu a fumat și nu a băut prea mult.

„M-am ţinut bine că am muncit, am mâncat, n-am băut prea mult, nu am fumat. Mi-a plăcut munca. Nu somnul. Şi Dumnezeu te ţine, nu te ţine altcineva”, a declarat Gică Baciu pentru .

„Mă trezesc, îmi fac patul, ies afară, dau la găini, mănânc ceva şi plec la treabă. Iar la treabă. Păi dacă stai şi te uiţi la televizor eşti bolnav. Din ’48 încoace, de când m-am căsătorit, eu n-am avut nevoie de…

Mi-am făcut treburi, tot, în casa asta am tot ce trebuie. Asta e gospodăria omului, dacă eşti gospodar”, a mai spus centenarul, mai arată sursa citată. Veteranul de război își face singur propriile butoaie.

Pasiunea i-a fost insuflată chiar de tatăl său care a fost dogar. Gică Baciu are un atelier unde mânuiește cu îndemânare rindeaua, românul de 102 ani fiind vizitat de multe persoane care doresc să îi cunoască secretul longevității.

Gică Baciu, o legendă în județul Buzău

Gică Baciu este văzut ca o legendă în prezent în județul Buzău cu toate că sunt mulți oameni din Mânzălești care au depășit vârsta de 90 de ani. Viorica Iancu, secretar Primăria Mânzălești, declara în 2023 că există 40 de locuitori peste 90 de ani.

Mai exact, acest lucru reprezintă un procent de 2%, foarte mare în comparaţie cu 0,5% cât este procentul național. Comuna aflată pe Valea Slănicului, la poalele unui munte de sare, se alătură altor 5 zone din lume cunoscute pentru longevitatea locuitorilor, cum ar fi Ikaria din Grecia sau Okinawa din Japonia.

În altă ordine de idei, Gică Baciu este un nume important pentru Buzău având în vedere că apare în filmul realizat de coordonatorii Geoparcului Ținutul Buzăului în anul 2022, pentru a promova valorile umane și materiale din regiune.

Filmarea îl arată pe veteranul de război la muncă, la cosit și la strâns fân. Buzoianul i-a cucerit pe membrii comisiei de selecție datorită vigorii sale incredibile și pentru că are o mare poftă de viață, de-a dreptul contagioasă.