El este impresarul de top din România care rupe tăcerea: „Dansa trei ore și bea cola! Presa l-a omorât"

Un impresar de top din România nu a ezitat și a discutat despre doi coloși ai fotbalului. Au fost declarații care te vor pune pe gânduri
Bogdan Mariș
09.10.2025 | 20:30
El este impresarul de top din Romania care rupe tacerea Dansa trei ore si bea cola Presa la omorat
Giovanni Becali a vorbit la emisiunea GIOVANNI SHOW despre Luis Enrique și Romario.

Pe parcursul carierei de impresar, Giovanni Becali a avut o legătură importantă cu FC Barcelona, club la care au evoluat Gică Popescu și Gică Hagi. Agentul FIFA a rememorat la GIOVANNI SHOW povești incredibile cu două nume uriașe din istoria clubului catalan, Luis Enrique și Romario.

Cum l-a descris Giovanni Becali pe Luis Enrique

Luis Enrique a semnat cu Barcelona în 1996, transferându-se direct de la marea rivală Real Madrid, și a petrecut 8 ani la gruparea catalană, fiind coechipier timp de un sezon cu Gică Popescu, după ce jucase alături de Gică Hagi la Madrid. Giovanni Becali l-a cunoscut în această perioadă pe Enrique, despre care a vorbit în termeni laudativi.

„Pe Luis Enrique îl știu de când era la Barcelona. Un băiat retras, foarte cuminte, dar în teren era o fiară. Era cuminte, nu le avea cu băutura, era cu familia, acasă. Tabloidele din Spania niciodată nu au scris de el”, a afirmat impresarul în cadrul dialogului cu Horia Ivanovici.

Momentan, „Lucho” o pregătește pe PSG, alături de care a cucerit UEFA Champions League în sezonul trecut, după un succes clar, 5-0, în finala contra lui Inter. „E un model de antrenor, discret. A avut și o tragedie în familie (n.r. decesul fiicei sale, Xana, la vârsta de doar 6 ani, în 2019), când au câștigat Champions League au pus poza fetei acolo în peluză”, a spus Giovanni Becali în exclusivitate pentru FANATIK.

Giovanni Becali, amintiri fabuloase cu Romario

Romario a jucat la Barcelona timp de doar un sezon și jumătate, dar a avut evoluții fabuloase în această perioadă, marcând 39 de goluri sub comanda lui Johan Cruyff. Brazilianul, care și-a încheiat cariera de fotbalist în 2009, la vârsta de 43 de ani, este și un personaj memorabil, datorită caracterului său.

„Romario, când era la Barcelona, toate tabloidele scriau că se culca la 3-4 dimineața. Eu am fost într-o seară la un club, el se ducea la club a doua zi după meciuri. Am fost cu el, cu Stoichkov, cei care erau cu noi au mai băut câte ceva. El a băut numai cola și a dansat încontinuu trei ore. Presa l-a omorât, din cauza faptului că întârzia”, a afirmat Giovanni Becali la GIOVANNI SHOW.

POVEȘTI FABULOASE cu Luis Enrique și Romario din perioada Barcelona. DEZVĂLUIRILE lui Ioan Becali

