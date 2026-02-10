El este jucătorul care își face bagajele după Dinamo – Craiova: „Fără discuții”

ADVERTISEMENT

Gică Craioveanu, cel care este un apropiat al clubului Universitatea Craiova, a spus că la trupa din Bănie este decis, din punctul său de vedere, fotbalistul francez având o pată neagră după greșeala făcută în eșecul dramatic din Conference League, cu AEK Atena.

Jucătorul de la Universitatea Craiova care va pleca la finalul sezonului. Verdictul clar dat de Gică Craioveanu înainte de egalul cu Dinamo

Lyes Houri nu a fost în lotul Craiovei , iar din câte se pare acesta nu va mai continua la formația din Bănie și din vară. Gică Craioveanu este convins că francezul care a greșit grav în partida cu AEK Atena, când a comis penalty în prelungiri, va pleca de la Universitatea Craiova la finalul stagiunii.

”Houri, fără discuții (n.r. dacă o să plece). Meciul cu AEK a fost unul dintre ultimele sale meciuri ca jucător al Universității”, a spus Gică Craioveanu la , imediat după finalul confruntării cu Dinamo.

Directorul sportiv al Universității Craiova a lămurit situația lui Lyes Houri. De ce nu a fost în lot pentru partida cu Dinamo

Mario Felgueiras, directorul sportiv al Universității Craiova, a dezvăluit că Lyes Houri nu are probleme de natură medicală și decizia de a nu fi luat în lot pentru duelul cu Dinamo a fost una din rațiuni tactice, luată de antrenorul Filipe Coelho.

”Nu, Lyes Houri este un jucător ca ceilalți. Putem convoca doar 23 de jucători. A rămas la Craiova, dar la ultimul meci a fost convocat, a și jucat la Farul. Se antrenează bine. Din păcate, niște jucători trebuie să rămână acasă. Nu, deloc (n.r. n-are legătură greșeala cu AEK).

Normal că Houri a fost afectat, dar a avut sprijinul nostru, am discutat imediat cu el după meciul cu AEK. Normal că vrea să joace, dar avem un lot competitiv. Asta nu înseamnă că nu poate juca etapa viitoare”, a spus Mario Felgueiras.

Când expiră contractul lui Lyes Houri cu Universitatea Craiova

Lyes Houri ajunge în România în 2018, pe când era luat liber de contract de Viitorul de la Lens B. Mijlocașul ofensiv francez a reușit să impresioneze, mai ales prin calitățile sale tehnice, iar constănțenii îl vindeau în Ungaria, după un an și jumătate, pentru 600.000 de euro.

Jucătorul a revenit în România, la Universitatea Craiova, inițial sub formă de împrumut, în 2021, după care din vara anului 2023 el a semnat din postura de fotbalist liber de contract cu oltenii. Actuala sa înțelegere expiră la finalul stagiunii și, din câte se pare, contractul nu îi va mai fi prelungit.