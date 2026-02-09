El este jucătorul care l-a impresionat pe Ilie Dumitrescu în Dinamo – Universitatea Craiova 1-1. „Cerebral, mie mi-a plăcut foarte mult”

ADVERTISEMENT

Dinamo și Universitatea Craiova au dat-o la pace în meciul care a închis runda cu numărul 26 din Superliga României. Partida de pe Arena Națională s-a încheiat cu scorul de 1-1. Fostul fotbalist român Ilie Dumitrescu a avut o remarcă surpriză în derby-ul de luni seara, acesta lăudându-l pe Andrei Mărginean.

Remiză pe Arena Națională între Dinamo și Universitatea Craiova

Nu au fost foarte multe ocazii în meciul dintre Dinamo și Universitatea Craiova. Jocul a fost unul precaut, însă tensiunea a existat, mai ales în tribune. Soro a punctat pentru câinii roșii în minutul 51, în timp ce Assad a restabilit egalitatea câteva minute mai târziu, cu o lovitură de cap bine plasată.

ADVERTISEMENT

, cu 50 de puncte. Totuși, oltenii au doar un punct în plus față de contracandidatele la titlu din București, Rapid și Dinamo, care se țin aproape. Lupta pentru marele trofeu se anunță una de foc.

Ilie Dumitrescu, impresionat de Andrei Mărginean. Ce a spus fostul mare fotbalist român despre evoluția jucătorului de la Dinamo

a urmărit meciul de pe Arena Națională cu maxim interes și a tras câteva concluzii la finalul jocului. Acesta a ținut să îl laude pe Andrei Mărginean, jucătorul de 24 de ani de la Dinamo, pentru contribuția sa la golul înscris de câinii roșii.

ADVERTISEMENT

„O fază interesantă, cum să surprinzi adversarul. Apare acolo Opruț, după o minge lungă a lui Mărginean, jucător cerebral, care mie mi-a plăcut foarte mult în seara asta”, a declarat Ilie Dumitrescu, fost component al generației de aur, la