El este jucătorul care poate să schimbe naționala: „Acum îşi va da doctoratul!”

Ștefan Baiaram este unul dintre cei mai în formă jucători din acest sezon, iar evoluțiile sale l-au făcut pe Mircea Lucescu să îl convoace și pentru meciurile naționalei din luna octombrie, asta după ce atacantul s-a aflat și în lotul partidelor din septembrie. Deși nu a debutat, foarte multă lume, printre care și Rodion Cămătaru, se așteaptă ca atacantul oltenilor să fie trimis pe teren de „Il Luce”.

Ştefan Baiaram, debut la echipa naţională?

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Rodion Cămătaru s-a arătat impresionat de calitățile pe care le posedă Ștefan Baiaram. „Cami” susține că jucătorul Universității Craiova poate face diferența, .

„(n.r. – Screciu și Baiaram merg la echipa națională. V-ați fi așteptat la mai mulți?) La mai mulți, care? Majoritatea jucătorilor sunt străini. Bancu nu e convocat, că e suspendat. Pe alții nu îi văd acolo. Avem un lot cu stranieri în marea majoritate.

(n.r. – Așteptăm și debutul lui Baiaram la naționala mare) E unul din tinerii jucători care au confirmat pentru a fi convocat. Acum, să vedem. Acolo își dă doctoratul, la meciurile echipei naționale.

Cine poate să facă diferența pentru echipa națională

Cât despre meciul cu Austria, Rodion Cămătaru susține că „ e. Fostul atacantul consideră că e obligatoriu pentru România să se impună, asta pentru a spera în continuare la o revenirea la Campionatul Mondial după 28 de ani. Diferența o poate face chiar Baiaram

Baiaram este un jucător care face diferența, printre puținii din campionatul nostru care pot să facă diferența la un meci. La Rakow a avut o fantezie, dacă reușea să marcheze… Are momente când poate să facă diferența.

De ce să nu avem o șansă cu Austria? Eu cred că avem șanse. E obligatoriu ca să câștigăm, pentru a rămâne acolo. La fotbal niciodată nu se aseamănă un meci cu altul, deci nu se poate ști de unde vine surpriza.

Surpriza poate să vină chiar de la Baiaram. (n.r. – Poate se vinde în iarnă) Păi așa se vând jucătorii, la meciuri de genul acesta, cu Austria, ci nu la cele din campionat”, a declarat Rodion Cămătaru.

