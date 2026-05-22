El este jucătorul de care FCSB trebuie să se teamă la baraj. E panică totală când mingea e la el și poate decide un meci de unul singur

Duminică seară, pe stadionul Ghencea, FCSB intră pe teren cu o misiune care ar trebui să fie simplă pe hârtie: să elimine o echipă care a încheiat sezonul pe locul 10. Aceasta nu a mai câștigat în deplasare din luna noiembrie. Totuși, roș-albaștrii au câteva motive de îngrijorare. FC Botoșani poate produce o surpriză colosală.

FCSB dă piept cu FC Botoșani în semifinala barajului. Ce o așteaptă pe campioana României

FCSB a avut parte de cel mai complicat sezon din ultimii ani. Echipa a fost eliminată rapid din preliminariile UEFA Champions League, a ratat calificarea în play-off-ul Superligii. De asemenea, nu a terminat nici măcar play-out-ul pe prima poziție.

Mai îngrijorătoare este forma echipei din capitală. Marius Baciu a fost numit în funcția de antrenor principal special pentru meciurile din barajul de Conference. Dacă formația din București nu prinde cupele europene, ar fi un adevărat dezastru pentru Gigi Becali.

În semifinalele barajului, FCSB va da peste FC Botoșani, o echipă care în acest sezon i-a creat suficiente probleme campioanei ultimelor două ediții de Superligă. În cazul în care elevii lui Marius Baciu se impun, se vor duela cu rivalii de la Dinamo pentru locul în Conference League.

La prima vedere, FCSB este marea favorită din meciul de pe stadionul Ghencea. Campioana României are un lot mult mai valoros și experiență în partidele cu miză. Doar că FC Botoșani este o echipă războinică, iar Hervin Ongenda, unul dintre cei mai buni jucători de atac din campionat, este în mare formă. FANATIK s-a uitat peste rapoartele întocmite de analiștii de la Opta și Wyscout. De altfel, jucătorul francez este în topul ligii la mai multe capitole.

Hervin Ongenda este principalul pericol pentru FCSB. Cifrele vedetei de la Botoșani

Hervin Ongenda este un jucător pe placul publicului. De altfel, Francezul se angajează meci de meci în acțiuni cu mingea la picior, trece de fundașii adverși și își găsește colegii cu pase cheie. Mai mult, este și un bun executant de lovituri libere. Totuși, atacantul are și un mare minus: nu face deloc faza defensivă.

Statistică – Hervin Ongenda Loc în Superliga Cifră Pase progresive / meci 1 8,87 Recuperări prin counterpressing / meci 3 4,87 Assisturi 6 6 Pase decisive / meci 7 2 Pase / meci 8 45,9 Pase primite / meci 8 33,13 Șuturi 11 67 Recuperări în treimea ofensivă / meci 14 2,03 Second assisturi 20 2 Goluri 25 7 Curse progresive / meci 30 2,2 Centrări / meci 39 1,93

Conform datelor Opta, este al treilea cel mai activ creator de ocazii din întreaga Superligă 2025-26. Pe 5 februarie, Ongenda dădea pasa decisivă în meciul contra celor de la FCSB. Iar pe 3 aprilie a înscris de două ori în poarta roș-albaștrilor în victoria moldovenilor cu 3-2.

Opta îl plasează pe Ongenda pe locul trei în clasamentul creatorilor de ocazii din joc deschis din Superliga 2025-26: 61 de șanse create, față de 67 ale lui Tănase și 75 ale lui Olaru. Toți trei joacă duminică. Totuși, marea diferență este că Ongenda este un fotbalist care nu face deloc faza defensivă.

Cifre fabuloase în acest sezon pentru Hervin Ongenda. Cum o poate învinge de unul singur pe FCSB

Wyscout detaliază imaginea pentru meciurile jucate de FC Botoșani în play-out. Ongenda conduce lotul la pase cheie cu 13, la un xA de 2.21, aproape dublu față de Mailat, al doilea din lot cu 1.10. Mai mult, conduce la recuperări în treimea ofensivă cu 14, urmate de 6 șuturi și un gol. De asemenea, are 20 de driblinguri reușite în careu și în zona finală, cu o rată de conversie care îi aduce un xG personal de 1.91 din acele acțiuni. Aceste acțiuni au fost concretizate în 3 goluri marcate în play-out.

Botoșani nu este o echipă de posesie. Media în play-out a fost de 41%, deci cu siguranță moldovenii îi vor lăsa pe roș-albaștrii să paseze și vor încerca să lovească pe contraatac, arma preferată a lui Ongenda. În schimb, au 77 de atacuri directe în tot sezonul, al doilea cel mai mare număr după UTA Arad. Din aceste acțiuni, au marcat șase goluri, al doilea cel mai bun randament din campionat după U Cluj.

Statistică Cifră Goluri 7 Pase de gol 6 xG 5,70 Șuturi totale 67 Șuturi pe poartă 19 Pase / meci 45,9 Precizia paselor 73,86% Pase progresive / meci 8,87 Precizie pase progresive 84,4% Pase decisive pentru șut / meci 2 Recuperări prin counterpressing / meci 4,87 Recuperări totale 216 Driblinguri reușite 78,3% Centrări precise 20 Conversie șuturi din careu 24%

Cum a ajuns Ongenda la FC Botoșani după ce a jucat la PSG cu Ibrahimovic

Ongenda este și un fotbalist cu carte de vizită. A ajuns în academia celor de la PSG la 11 ani. A evoluat prin toate echipele de juniori ale parizienilor și a debutat la prima echipă în 2013, la 18 ani, pe Parc des Princes, alături de Ibrahimovic, Cavani și Verratti. A jucat 16 meciuri pentru PSG și a marcat două goluri. La 21 de ani era împrumutat la Bastia. La 22, plecat definitiv. A urmat PEC Zwolle, Real Murcia, primul drum spre Botoșani în 2018. De asemenea, a trecut pe la Chievo fără niciun meci jucat, Apollon Limassol, Rapid București unde nu a fost om de bază, și din 2024 înapoi în Moldova.

Valeriu Iftime a rezumat situația cel mai bine după 3-2 cu FCSB: „Ongenda are 30 de ani, iar Olaru 28. Eu îl consider pe Olaru un fotbalist bun, iar dacă avea și tehnica și calitățile lui Ongenda era de Real Madrid. Ongenda joacă doar din talent și calități, așa e, iar Olaru a muncit pe brânci ca să ajungă la nivelul lui de acum de la FCSB. Ăștia doi sunt ca Năstase și Țiriac. Unul a fost înzestrat de la Dumnezeu cu calități excepționale, iar altul muncea de rupea pe teren”, a declarat acționatul majoritar de la FC Botoșani pentru Prosport.