Sport

El este jucătorul de la Dinamo care s-a operat! Trebuia să se transfere, dar a ratat mutarea

Ghinion teribil pentru un jucător de la Dinamo. Trebuia să se transfere, dar a suferit o intervenție chirurgicală și nu va putea juca două luni!
Catalin Oprea
07.08.2026 | 08:39
El este jucatorul de la Dinamo care sa operat Trebuia sa se transfere dar a ratat mutarea
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Epassy, într-un meci Dinamo - Rapid / Foto: Sport Pictures
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Portarul celor de la Dinamo, Devis Epassy, s-a operat la meniscul genunchiului stâng și va fi indisponibil aproximativ două luni. Camerunezul se pregătea să schimbe echipa, dar toate ușile s-au închis după intervenția chirurgicală.

Devis Epassy s-a operat

Devis Epassy a pierdut locul de titular la Dinamo după venirea lui Alaa Bellarouche, iar șefii roș-albilor au decis să îl pună pe lista de transferuri. Internaționalul camerunez nu ducea lipsă de oferte, dar problema la genunchi l-a făcut să pună în așteptare toate discuțiile demarate, anunță golazo.ro.

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Cea mai interesată echipă de situația lui Epassy era APOEL Nicosia din Cipru. Acesta este cunoscut în zonă deoarece a mai evoluat la Karmiotissa, dar și în Grecia la OFI Creta, PAS Lamia și Levadiakos.

Portarul african începuse foarte bine la Dinamo. Evoluțiile sale dădeau foarte mare siguranță defensivei, iar șefii echipei se felicitau pentru alegerea făcută. Pe parcurs, însă, Epassy a devenit tot mai nesigur, până în punctul în care s-a luat decizia de a se aduce un alt portar, în cazul de față marocanul Alaa Bellarouche.

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Dinamo îl lasă să plece gratis

Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a declarat că Devis Epassy este liber să plece gratis la orice echipă dorește, în ciuda faptului că mai are contract cu „câinii” până în vara lui 2027.

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”(n.r. Epassy merge în Cipru?) Depinde foarte mult și de el. El a pierdut locul de titular, depinde foarte mult ce-și dorește. El este jucător sub contract cu Dinamo.

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(n.r. L-ați lăsa să plece pe bani). Nu, din înțelegerea pe care am avut-o cred că de acum o lună, el poate să-și găsească un nou angajament și să plece liber, să ne despărțim”, a spus Andrei Nicolescu la Digi Sport.

  • 400.000 de euro este cota de piață a lui Epassy, potrivit transfermarkt.de.
  • 31 de meciuri a adunat Epassy pentru Dinamo, din care 9 au fost fără gol primit.
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