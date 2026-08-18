El este jucătorul de la Dinamo crescut lângă Sergio Ramos. „Este cel mai bun”

ADVERTISEMENT

Dario Benavides (23 de ani) este jucătorul de la Dinamo crescut lângă Sergio Ramos la FC Sevilla, în a doua perioadă petrecută de fostul mare fundaș central de la Real Madrid la clubul de pe „Ramon Sanchez Pizjuan”. Produs al grupării andaluze, fundașul dreapta spaniol a ajuns la un moment dat și în lotul primei echipe.

Dario Benavides, jucătorul de la Dinamo crescut lângă Sergio Ramos la FC Sevilla

A bifat câteva meciuri în La Liga și chiar a fost inclus în lotul ibericilor pentru Champions League în 2023, fără a fi folosit însă atunci în vreo partidă. După experiența de la Sevilla, Benavides a ajuns în Belgia, la echipa La Louviere, iar de acolo a fost adus de Dinamo în această vară, În Spania, el a avut ocazia de a se antrena alături de „nume grele” din fotbalul internațional, cum ar fi Jesus Navas, Ivan Rakitic, Ever Banega sau, bineînțeles,

ADVERTISEMENT

„Sevilla are tot. Este un oraș foarte bun, o atmosferă foarte bună, ca aici. Este o echipă foarte, foarte mare. Am petrecut șapte ani și jumătate acolo, a fost o experiență foarte bună. M-am bucurat de fiecare zi, pentru că jucătorii și staff-ul pe care i-am avut mi-au oferit mereu ceva nou. M-am bucurat și m-am dezvoltat acolo, atât ca jucător, cât și în ceea ce privește stilul meu de fotbal.

Sunt foarte fericit că am fost la Sevilla și că am avut ce să învăț de la staff și de la toți jucătorii pe care i-am întâlnit. Acum doi sau trei ani am fost în circuitul primei echipe. I-am întâlnit pe Sergio Ramos, Ivan Rakitic, Banega, Jesus Navas. Mulți jucători foarte mari, pe care doar îi vezi și spui: «Omul ăsta a câștigat Campionatul Mondial». A fost ceva foarte mare.

ADVERTISEMENT

(n.r. Întrebat despre cel mai mare fotbalist alături de care a jucat sau s-a antrenat) Sergio Ramos, evident! Când eram mic jucam fundaș central, așa că Sergio Ramos este cel mai bun. Am avut oportunitatea să-l cunosc și a fost unul dintre cele mai frumoase momente pe care le-am trăit”, a spus Dario Benavides, potrivit

ADVERTISEMENT

Ce va face Dario Benavides dacă va câștiga campionatul cu Dinamo

Pasionat de tatuaje, fotbalistul spaniol a spus că își va mai adăuga unul la „colecție” în cazul în care acest scenariu va deveni realitate: „Poate dacă voi câștiga un titlu cu Dinamo, îmi voi tatua titlul, sigur. Nu știu unde, dar da. Cred că pot fi aici câțiva ani, să mă dezvolt și să cresc împreună cu echipa și să ne atingem obiectivele. Cred că pot face un pas înainte sau să joc în Europa cu Dinamo. Cred că putem crește, dar acum mă văd și trăiesc doar aici, la Dinamo.

ADVERTISEMENT

Anul trecut a fost greu pentru mine. Am plecat de la Sevilla când aveam 21 de ani și aveam multe opțiuni. Am mers la La Louviere, în Belgia, dar a fost o perioadă grea, pentru că nu cred că m-am adaptat, iar clubul nu mi-a oferit prea multe condiții. Mă antrenam, jucam, dar nu mă bucuram de fotbal, pentru că nu puteam să-mi arăt adevăratul stil de joc. A fost un an foarte dificil, dar am învățat din el. Sunt mândru că am trecut prin acel an, pentru că acum am învățat multe și cred că am crescut. A fost greu, dar am avut foarte multe de învățat”.