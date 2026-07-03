El este jucătorul de la FCSB care e cel mai bun negociator. Și Gigi Becali trage din greu cu el. „E omul dracu, face avere”

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir se află în negocieri pentru cedarea unui teren din Capitală, teren pe care ar urma să apară un nou proiect imobiliar de anvergură. Iar unul dintre cei care negociază cu Mitică Dragomir preluarea acestui spațiu este Florin Tănase, fotbalistul lui FCSB.

Cum merg negocierile dintre Dumitru Dragomir și Florin Tănase

Despre decarul „roș-albaștrilor” se știe că este foarte implicat în piața imobiliară și că și-a sporit considerabil averea prin asemenea investiții. De altfel, Dumitru Dragomir a povestit în mai multe rânduri cât de bine se descurcă fotbalistul lui FCSB în domeniul imobiliarelor.

ADVERTISEMENT

FANATIK a dezvăluit de curând că . Suma respectivă era destinată terenului lui Dumitru Dragomir. Pentru moment, însă, tranzacția nu a avut loc. „E în tratative. Noi n-am dat. Sunt mulți care ar vrea să intre într-o combinație cu noi. Tănase e unul dintre ei. Și e un copil serios, să știi, Tănase!”, a dezvăluit Dumitru Dragomir în exclusivitate pentru FANATIK.

Laude pentru afaceristul Florin Tănase: „„E mai bun negociator decât fotbalist”

Negocierile continuă. Și acesta e un capitol la care decarul lui Gigi Becali se descurcă excelent. Cât de bun negociator este? „Ooo, extraordinar!”, a mărturisit același Dumitru Dragomir. „E mai bun negociator decât fotbalist. I-am și spus”, a completat „Oracolul din Bălcești”. Dumitru Dragomir nu s-a ferit nici de a face o profeție legată de viitorul lui Florin Tănase: „E omul dracului, face bani mulți, face avere mare de tot. Și cu Gigi face avere. O să mai ia pământ. Construiește. E tânăr”.

ADVERTISEMENT

Mai mult, : „la trei ani, dă trei, patru, cinci blocuri”. Însă e o afacere în care Florin Tănase nu este singur. Unul dintre partenerii săi este impresarul Florin Vulturar. De asemenea, tatăl jucătorului „roș-albaștrilor” are un rol-cheie în afacere. „Tatăl lui Tănase este un om serios, stă toată ziua pe șantier, să știi. Sunt serioși, sunt serioși”, a completat Dumitru Dragomir la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

ADVERTISEMENT

Florin Tănase, contract pe doi ani cu FCSB

Între timp, , după ce vechea înțelegere era pe punctul de a expira. Decarul a semnat pe doi ani, deși și-ar fi dorit să o facă pe o perioadă de patru.

ADVERTISEMENT