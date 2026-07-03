Sport

El este jucătorul de la FCSB care e cel mai bun negociator. Și Gigi Becali trage din greu cu el. „E omul dracu, face avere”

Dumitru Dragomir a dezvăluit în direct cine este cel mai bun negociator dintre jucătorii de la FCSB și ce viitor îi prevede acestuia.
Andrei David
03.07.2026 | 10:04
El este jucatorul de la FCSB care e cel mai bun negociator Si Gigi Becali trage din greu cu el E omul dracu face avere
EXCLUSIV FANATIK
Jucătorul de la FCSB care e cel mai bun negociator. Și Gigi Becali trage din greu cu el. Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir se află în negocieri pentru cedarea unui teren din Capitală, teren pe care ar urma să apară un nou proiect imobiliar de anvergură. Iar unul dintre cei care negociază cu Mitică Dragomir preluarea acestui spațiu este Florin Tănase, fotbalistul lui FCSB.

Urmăreşte Fanatik.ro în Discover Adaugă Fanatik.ro ca sursă preferată

Cum merg negocierile dintre Dumitru Dragomir și Florin Tănase

Despre decarul „roș-albaștrilor” se știe că este foarte implicat în piața imobiliară și că și-a sporit considerabil averea prin asemenea investiții. De altfel, Dumitru Dragomir a povestit în mai multe rânduri cât de bine se descurcă fotbalistul lui FCSB în domeniul imobiliarelor.

ADVERTISEMENT

FANATIK a dezvăluit de curând că Florin Tănase i-a cerut împrumut lui Gigi Becali două milioane de euro. Suma respectivă era destinată terenului lui Dumitru Dragomir. Pentru moment, însă, tranzacția nu a avut loc. „E în tratative. Noi n-am dat. Sunt mulți care ar vrea să intre într-o combinație cu noi. Tănase e unul dintre ei. Și e un copil serios, să știi, Tănase!”, a dezvăluit Dumitru Dragomir în exclusivitate pentru FANATIK.

Laude pentru afaceristul Florin Tănase: „„E mai bun negociator decât fotbalist”

Negocierile continuă. Și acesta e un capitol la care decarul lui Gigi Becali se descurcă excelent. Cât de bun negociator este? „Ooo, extraordinar!”, a mărturisit același Dumitru Dragomir. „E mai bun negociator decât fotbalist. I-am și spus”, a completat „Oracolul din Bălcești”. Dumitru Dragomir nu s-a ferit nici de a face o profeție legată de viitorul lui Florin Tănase: „E omul dracului, face bani mulți, face avere mare de tot. Și cu Gigi face avere. O să mai ia pământ. Construiește. E tânăr”.

ADVERTISEMENT
35.000 de componente străine în dronele și rachetele cu care Rusia a atacat...
Digi24.ro
35.000 de componente străine în dronele și rachetele cu care Rusia a atacat într-o singură zi

Mai mult, Mitică Dragomir a explicat cât de bine îi merge fotbalistului cu dezvoltările imobiliare: „la trei ani, dă trei, patru, cinci blocuri”. Însă e o afacere în care Florin Tănase nu este singur. Unul dintre partenerii săi este impresarul Florin Vulturar. De asemenea, tatăl jucătorului „roș-albaștrilor” are un rol-cheie în afacere. „Tatăl lui Tănase este un om serios, stă toată ziua pe șantier, să știi. Sunt serioși, sunt serioși”, a completat Dumitru Dragomir la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

ADVERTISEMENT
Sorana Cîrstea a rămas
Digisport.ro
Sorana Cîrstea a rămas "mască", după ce și-a aflat adversara de la Wimbledon: "Rar mi s-a întâmplat așa ceva!"

Florin Tănase, contract pe doi ani cu FCSB

Între timp, Florin Tănase a rezolvat o altă negociere. Cea cu Gigi Becali pentru un nou contract, după ce vechea înțelegere era pe punctul de a expira. Decarul a semnat pe doi ani, deși și-ar fi dorit să o facă pe o perioadă de patru.

ADVERTISEMENT

Dezvăluirile lui Dumitru Dragomir despre negocierile cu Florin Tănase: „Face avere mare!”

Golul anulat de VAR care a împărţit lumea în două după Portugalia –...
Fanatik
Golul anulat de VAR care a împărţit lumea în două după Portugalia – Croaţia! FIFA a explicat decizia
Decizia luată în Anglia, înaintea meciului cu Mexic din optimile Campionatului Mondial 2026....
Fanatik
Decizia luată în Anglia, înaintea meciului cu Mexic din optimile Campionatului Mondial 2026. Suma ireală la care au ajuns biletele
Luka Modric, furios după ce Croația a pierdut cu Portugalia: „Pentru noi nu...
Fanatik
Luka Modric, furios după ce Croația a pierdut cu Portugalia: „Pentru noi nu s-ar fi acordat niciodată!”. Ce a declarat despre retragere
Tags:
Parteneri
Jucătorii de la FCSB au boicotat antrenamentul, iar Gigi Becali a mers de...
iamsport.ro
Jucătorii de la FCSB au boicotat antrenamentul, iar Gigi Becali a mers de urgență la stadion: 'Vă credeți fotbaliști?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!