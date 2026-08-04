El este jucătorul de la FCSB care e OUT după remiza cu Farul. Gigi Becali, anunț în direct la TV: „Gata, îl dau gratis, să-l ia cine vrea”

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Dennis Politic (26 de ani) a revenit la FCSB în această vară după ce a petrecut a doua parte a sezonului precedent la Hermannstadt, sub formă de împrumut. Fotbalistul a evoluat în 4 partide în startul noului sezon și a reușit să înscrie un gol, în victoria cu Csikszereda (2-0), însă Gigi Becali a anunțat că nu îl mai dorește la echipă, fiind dispus să îl cedeze gratis.

Dennis Politic, OUT de la FCSB. Gigi Becali a făcut anunțul

După remiza înregistrată pe stadionul „Arcul de Triumf” contra Farului, 2-2, duel în care Dennis Politic a fost introdus în minutul 76, Gigi Becali a anunțat că nu îl mai dorește la echipă pe internaționalul român. „Concluziile sunt că trebuie o echipă nouă. Adică toată echipa schimbată. Poate la mijloc, Gnahore și Joao Paulo mi-au plăcut. În rest, au pierdut toate mingile.

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În dreapta l-am băgat pe Crețu. Labonne nu e bun în apărare și nici în atac nu contează. Crețu măcar e bun în atac. Bîrligea este altul. Pe Politic l-am băgat… Îl dau gratis la oricine îl vrea. Cine vrea să îl ia pe Politic, să îl ia! M-a costat două milioane, luați-l. Ăsta nu e fotbalist, nu știu ce am făcut!”, a afirmat patronul FCSB-ului la după . .

Cât a costat, de fapt, Dennis Politic. Gigi Becali a achitat o sumă mare

FCSB l-a transferat pe Dennis Politic în vara anului trecut de la marea rivală Dinamo. Clubul patronat de Gigi Becali a achitat aproape un milion de euro în schimbul mijlocașului de bandă, iar din afacere a făcut parte și Alexandru Musi, care a devenit jucătorul „câinilor”. Din nefericire pentru gruparea „roș-albastră”, Politic nu a confirmat, marcând de 3 ori în cele 24 de meciuri jucate în sezonul trecut.

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Fostul jucător al lui Dinamo nu a impresionat nici în tricoul lui Hermannstadt, grupare unde a fost împrumutat în retur. Singura contribuție notabilă în cele 8 partide jucate pentru sibieni a fost o pasă decisivă, iar Politic nu a luat parte la barajul de menținere pe care Hermannstadt l-a pierdut contra lui FC Voluntari, fiind accidentat.

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