El este jucătorul de la U Cluj care nici nu vrea să audă de transferul lui Lukic la FCSB. Ce sfat i-a dat bosniacului

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Gigi Becali a declarat că dorește să îl transfere pe Jovo Lukic (27 de ani) de la Universitatea Cluj în această vară. Coechipierul bosniacului, Dan Nistor (38 de ani), l-a sfătuit pe atacant să nu semneze cu gruparea „roș-albastră”. Ardelenii au primit o ofertă importantă și de la o formație din străinătate, iar Lukic ar putea primi un salariu uriaș.

Dan Nistor l-a sfătuit pe Jovo Lukic să nu semneze cu FCSB

Dan Nistor, fotbalist care a evoluat în trecut pentru mai multe rivale ale FCSB-ului, precum Dinamo, CFR Cluj sau Universitatea Craiova, l-a sfătuit pe Jovo Lukic să nu semneze cu gruparea „roș-albastră”. „Nu știu, dânșii știu mai bine ce e mai bine pentru club. Eu l-aș sfătui să nu meargă la FCSB”, a afirmat experimentatul mijlocaș, conform .

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, iar fotbalistul ar putea să încaseze un salariu foarte mare în cazul în care va ajunge în Asia. Bosniacul a marcat 22 de goluri în cele 42 de partide jucate în tricoul „șepcilor roșii”. Acesta a fost prezent la Cupa Mondială în această vară alături de naționala Bosniei și a reușit să marcheze în meciul contra țării gazdă Canada (1-1).

Ce a declarat președintele Universității Cluj despre posibilitatea ca Jovo Lukic să ajungă la FCSB

Radu Constantea a vorbit în această săptămână despre posibilitatea ca Jovo Lukic să se transfere la FCSB. „Dacă suma este cea pe care noi o așteptăm, nu avem nicio problemă în a discuta cu cei de la FCSB. Sunt discuții cu două echipe, discuții avansate, am primit oferte oficiale. Încă nu suntem mulțumiți de sumele propuse. Și din Arabia Saudită și din zona Golfului.

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Sunt negocieri, n-aș vrea să transmit eu în presă suma minimă. Vedem și în funcție de ofertele pe care le avem. Din perspectiva asta suntem departe de a primi această sumă (n.r. 5 milioane), suntem realiști. Încercăm să primim o sumă cât mai mare, dar ofertele primite sunt destul de departe de această sumă. La o sumă cu 3 în față, discutăm. La o sumă cu 2 în față nu vom accepta”, a afirmat președintele Universității Cluj la .

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