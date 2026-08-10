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El este jucătorul de la Universitatea Craiova pe care un comentator și un prezentator TV l-au făcut praf. „Are o mobilitate de șifonier!”

Universitatea Craiova a pierdut al doilea meci din noul sezon de SuperLiga, scor 0-1, cu FC Argeș, iar unul dintre jucătorii campioanei României a fost făcut praf la TV
Cristian Măciucă
10.08.2026 | 09:56
El este jucatorul de la Universitatea Craiova pe care un comentator si un prezentator TV lau facut praf Are o mobilitate de sifonier
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El este jucătorul de la Universitatea Craiova pe care un comentator și un prezentator TV l-au făcut praf. „Are o mobilitatea de șifonier!” FOTO: sportpictures.eu
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Tudor Băluță (27 de ani) a fost desființat la finalul meciului Universitatea Craiova – FC Argeș 0-1. Mijlocașul central a intrat în repriza secundă a meciului de pe „Ion Oblemenco” și a fost criticat pentru prestația avută către comentatorul Ionuț Angheluță și moderatorul Radu Naum.

Tudor Băluță a fost făcut praf la TV după evoluția din U Craiova – FC Argeș 0-1

Tudor Băluță a fost introdus în minutul 61 al meciului dintre Universitatea Craiova și FC Argeș, pe care oltenii l-au pierdut scorul de 0-1. Mijlocașul central l-a înlocuit pe Oleksandr Romanchuk, când piteștenii deja deschiseseră scorul. Jumătatea de oră petrecută pe teren de Băluță nu a fost deloc în folosul oltenilor, iar fotbalistul a primit o sumedenie de critici.

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Tudor Băluță a fost criticat încă din timpul meciului de către unul dintre comentatori. La una dintre faze, jurnalistul Digi Sport Ionuț Angheluță a spus despre fotbalistul de 1,92 metri că are „o mobilitate de șifonier”. Apoi, tot la Digi Sport, la emisiunea de după meci, „Fotbal Club”, Radu Naum a deschis show-ul cu o remarcă la adresa mijlocașului de la Universitatea Craiova.

„FC Argeș a câștigat împotriva unei echipe a Craiovei extrem de slab inspirată în această seară, în ciuda multor ocazii. Și cu rezerve care nu au strălucit deloc, dimpotrivă. Iar la Băluță este un caz chiar de analizat, pentru că atât de slab eu nu l-am văzut evoluând, de când a revenit în România, a transmis Radu Naum.

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Oficialii Craiovei, șocați de randamentul lui Băluță

Tudor Băluță a fost criticat inclusiv de Pavel Badea. Președintele CS Universitatea Craiova e convins că mijlocașul nu traversează cea mai bună perioadă. „Este incredibil, a intrat în minutul 60 și, din nefericire pentru el, dar și pentru echipă, a avut unele momente de începător. Sper să depășeașcă acest moment dificil. El ne-a ajutat foarte mult în sezonul trecut. Trebuie să se concentreze, trebuie să intre în teren și să-i arate antrenorului că merită să fie titular”, a declarat Pavel Badea, potrivit digisport.ro.

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Cifrele lui Băluță în U Craiova – FC Argeș 0-1

  • 6,1 a fost nota pe care a primit-o Tudor Băluță de la Flashscore
  • 22 din cele 29 de pase date de mijlocaș au fost corecte
  • 2 duleuri din 5 a câștigat Băluță
  • 2 deposedări și 1 recuperare a făcut fotbalistul Craiovei
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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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