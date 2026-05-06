El este jucătorul de națională care a fugit din țară. A plecat chiar de sub ochii securiștilor

ADVERTISEMENT

De-a lungul timpului, în perioada comunistă, mai mulți sportivi din România au fugit din țară. Cele mai elocvente exemple sunt cele ale gimnastei Nadiei Comăneci și a jucătorului de fotbal Marcel Răducanu. Au existat însă și nume mai puțin sonore, din alte sporturi, care au luat această decizie riscantă. Cine e jucătorul de națională care a reușit să părăsească țara chiar de sub ochii securiștilor.

Cine este Traian Cazacu, jucătorul de națională care a fugit din țară

Naționala României de hochei pe gheață a avut o prezență constantă la cel mai înalt nivel în competițiile internaționale de-a lungul vremii. S-a întâmplat asta, din păcate, cu mulți ani în urmă. Astăzi, nu mai existăm în acest sport. Sportivii noștri au luat locul 7 la Campionatul Mondial din 1947, locul 8 la cel din 1977 și locul 7 la Jocurile Olimpice de iarnă din 1976.

ADVERTISEMENT

Cea mai recentă ediție a emisiunii „Oldies but Goldies” a fost dedicată acestui sport. Horia Ivanovici și Andrei Vochin au vorbit despre marii sportivi ai României din hochei. Au fost aduși în discuție Eduard Pană, Doru Tureanu, Ion Țiriac sau Traian Cazacu. Ultimul a fost, așa cum s-a spus în emisiunea de la FANATIK, „ultimul mohican” al țării noastre ca valoare mondială.

Se știe faptul că doar doi români au fost acceptați până acum până acum în „Hall of Fame-ul” hocheiului mondial. E vorba e Eduard Pană (1998) și de regretatul Doru Tureanu (2011). Și Traian Cazacu, 67 de ani, un alt fost mare hocheist, . Mai sunt însă o serie de chestiuni birocratice de întreprins.

ADVERTISEMENT

„Traian Cazacu este un al jucător care e posibil că ajungă în Hall of Fame. Titlurile astea se dau și trebuie să faci dosare. Este un jucător pe care l-am prins și eu jucând, care mi s-a părut extrem de talentat și probabil că dacă ar fi avut și el o generație la fel de bună ca aia din anii 70, ar fi făcut lucruri multe. Traian Cazacu e născut în 1959. (n.r. Practic, ultimul mare mohican al hocheiului românesc)”, a spus Vochin.

ADVERTISEMENT

Comparație între Traian Cazacu și Marcel Răducanu. Ambii au fugit din țară în regimul comunist

Andrei Vochin a făcut apoi o paralelă între „Turcul”, așa cum era poreclit Cazacu, și Marcel Răducanu. Ambii au reușit, înainte de Revoluție, să fugă din țară. Fotbalistul de la Steaua în 1981, iar hocheistul, tot de la Steaua, în 1986. „Cazacu mi-a amintit tot timpul de Marcel Răducanu. Dacă tot e să fac paralele cu fotbalul. De ce? Pentru că el era stelist 100%.

ADVERTISEMENT

A jucat peste 200 de meciuri, a avut peste 200 de goluri la Steaua. A fost, cred, golgheterul Campionatului Mondial din 79-al, al nostru, cu patru goluri marcate. A fost și la Olimpiada din 80 la Lake Placid. A jucat acolo. Doar că el avea tot timpul o tentație de a rămâne în străinătate, pe care o și verbaliza. Era și bun de gură, povestitor. Au început să se ferească să-i mai dea viză când pleca Steaua în turneu sau echipa națională. A simțit chestia asta. La un moment dat a fost momit de Dinamo să se transfere tocmai în ideea asta. Vii la noi la Dinamo, la noi o să ai viză tot timpul. N-a acceptat”, spune Vochin.

Când a reușit să fugă din țară Cazacu

În anul de grație 1986, cel în care Steaua, la fotbal, uimea Europa, Traian Cazacu îi șoca și el, dar pe comuniști. Hocheistul . Mai exact, nu a mai revenit dintr-un turneu al naționalei de la Barcelona (Spania). „În 1986, pleacă în turneu cu echipa națională în Spania la Barcelona și el cu gândul de a rămâne. Avea 27 de ani atunci. La întoarcere, depune bagajul la cală, îi dau pașaportul, și, în momentul în care toți se pregăteau să treacă prin porțile de securitate, el se întoarce și fuge din aeroport și fugit rămâne. Rămâne acolo, avea niște conexiuni deja făcute”, dezvăluie Vochin.

ADVERTISEMENT

Cazacu nu a rămas însă în Spania. Având doar 27 de ani, a decis să-și caute o altă echipă, însă tot în Europa. Andrei Vochin mai spune că sportivul a ajuns în Franța, Austria, apoi în Germania. Semnează aici cu o forță a campionatului, Düsseldorf, unde încasează un salariu uriaș.

„Cert este că pleacă din Spania, pleacă mai întâi prin Franța, pleacă prin Austria, ajunge în Germania. În Germania este legitimat la Düsseldorf. Düsseldorf era una dintre cele mai mari echipe de hochei din perioada aia din Germania. Salariul lui explodează. La vremea respectivă câștiga aproximativ 19.000 de mărci pe lună, ceea ce însemna enorm față de cât să câștiga România. Probabil că el câștiga câteva sute de dolari ca salariat la Steaua”, mai spune jurnalistul.