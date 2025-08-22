El este jucătorul de națională care a sărit în sprijinul lui Ilie Bolojan. A jucat pentru FCSB și Dinamo, în Anglia, Spania și Franța. „Hai să muncim, că salariile sunt cam la fel”

Guvernul condus de Ilie Bolojan a impus în ultimele luni mai multe măsuri de austeritate, care au fost contestate de către rivalii din politică, dar și de cetățeni. Un fost internațional român a transmis un mesaj de susținere pentru prim-ministru, în contextul în care vor mai urma și alte astfel de măsuri în următoarea perioadă.

Fostul internațional care îl sprijină pe Ilie Bolojan

Fostul fundaș Gabi Tamaș (41 de ani), actualmente director sportiv la divizionara secundă Concordia Chiajna, este de părere că românii trebuie să accepte măsurile luate de guvernul Bolojan, chiar dacă acestea pot fi extrem de neplăcute din punct de vedere financiar. Acesta a afirmat că singura soluție pe care o au cetățenii României este să meargă înainte, chiar și în aceste condiții dificile.

Ce a zis Gabi Tamaș despre măsurile de austeritate

„Vedem ce s-a întâmplat în ultima perioadă în țară, cu Președinția, cu Guvernul și așa mai departe. Trebuie să acceptăm situația și să mergem înainte. Știu că unele taxe sunt mai mari, dar ce putem să facem? Nu avem ce să facem! Trebuie să o scoatem la capăt și să o scoatem împreună. Nici mie nu-mi convine că s-a ajuns la 21%, 19%, 16%. Dar asta e viața, ce să facem? Nu suntem în măsură să comentăm. Hai să muncim, că salariile sunt cam la fel. Muncim și vom birui”, a declarat Gabi Tamaș pentru .

Carieră Gabi Tamaș

Lansat în fotbalul mare de echipa din orașul natal, FC Brașov, Gabi Tamaș a evoluat pentru Rapid și Dinamo înainte de a face pasul în străinătate la vârsta de 19 ani. După o scurtă perioadă la Galatasaray, fundașul a semnat cu gruparea rusă Spartak Moscova, de care a aparținut timp de trei sezoane.

În 2005, Tamaș a fost împrumutat la Dinamo, iar sezonul 2006-2007 l-a petrecut în La Liga, la Celta Vigo. După despărțirea de Spartak, apărătorul a semnat cu gruparea franceză Auxerre, unde a jucat însă doar timp de un sezon, fiind împrumutat mai apoi la Dinamo și la formația engleză West Bromwich Albion, unde s-a și transferat definitiv în 2010.

După încă trei ani în Premier League, Tamaș a semnat cu CFR Cluj în vara lui 2013, dar înțelegerea a fost reziliată după doar o săptămână, fotbalistul fiind implicat într-un incident. Internaționalul român a revenit în Anglia, unde a mai jucat pentru Doncaster și Watford, înainte de a semna cu FCSB, unde avea să evolueze în două perioade diferite, între care a existat și o experiență nefastă la Cardiff City.

Ultima echipă din străinătate pentru care a evoluat Gabi Tamaș este Hapoel Haifa, din Israel, în perioada 2017-2019. Fundașul a revenit apoi în țară, unde a mai jucat pentru Astra Giurgiu, Universitatea Cluj, Petrolul Ploiești, FC Voluntari și Concordia Chiajna, înainte de a-și anunța retragerea în 2023, la vârsta de 39 de ani.

Gabi Tamaș a debutat la prima reprezentativă a României în 2003 și a fost o prezență constantă timp de peste un deceniu în tricoul naționalei. Fundașul a strâns 67 de selecții, fiind prezent la un singur turneu final, EURO 2008, unde a jucat în toate cele trei partide ale României. Tamaș se află pe locul 25 într-un top al celor mai selecționați jucători români, la egalitate cu Cornel Dinu și Mirel Rădoi.

4 milioane de euro a fost cea mai mare cotă a lui Gabi Tamaș, atinsă în 2011, când evolua pentru West Brom în Premier League

Un titlu de campion are fundașul în palmares, cu FCSB în 2015

Măsuri austeritate Guvernul Bolojan

, iar printre principalele elemente se numără creșterea cotei de TVA, de la 19% la 21% (cu unele excepții), creșterea accizelor de 10% pentru băuturi alcoolice și combustibili, faptul că pensionarii cu o pensie de peste 3.000 de lei vor plăti CASS sau tăierea burselor pentru studenți.

Începând din 2026, pensiile și salariile bugetarilor vor fi înghețate, toate câștigurile din jocurile de noroc vor fi suprataxate, iar impozitul pe dividende se va mări de la 10% la 16%. , care va include reforma companiilor de stat, reforma administrației locale și centrale, dar și modificări legislative pentru combaterea evaziunii fiscale.