El este jucătorul de națională care își dă Bacalaureatul. N-a putut nici măcar să meargă în cantonamentul echipei sale

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Andrei Borza (20 de ani) este unul dintre cei mai importanți jucători de la Rapid. Cel mai probabil, el va deveni varianta numărul unu pentru postul de fundaș stânga al naționalei României cât de curând, iar cota sa de piață este de 2,5 milioane de euro, printre cei mai scumpi fotbaliști ai echipei. Totuși, el nu a făcut deplasarea cu Rapid pentru stagiul de pregătire din Austria.

Andrei Borza nu s-a urcat în avionul spre Austria

Luni, 29 iunie, Daniel Pancu alături de elevii săi au plecat în Austria, acolo unde vor efectua cantonamentul de vară și vor disputa mai multe meciuri de pregătire. Surprinzător, printre fotbaliștii care nu s-au urcat în avion a fost Andrei Borza, tânărul fundaș stânga al giuleștenilor.

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El a fost lăsat acasă întrucât își susține în această perioadă examenul de Bacalaureat. În ziua în care Rapid a pornit spre cantonament, era prezent la liceul „Lazăr Edeleanu”, din Năvodari, acolo unde a susținut proba scrisă la limba română, anunță

La celebrul Subiect III, elevii au fost puși să redacteze un eseu de minimum 400 de cuvinte în care să prezinte particularități ale unui text poetic studiat, aparținând lui George Bacovia sau lui Tudor Arghezi, în funcție de profilul studiat. În aceeași situație ca a lui Andrei Borza se află și tânărul portar Adrian Briciu. Ambii ar fi trebuit să aibă a doua probă marți, 30 iunie, însă aceasta a fost reprogramată pentru miercuri, din cauza caniculei.

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Borza pierde cel mai tare amical al verii

În stagiunea de pregătire din Austria, Echipa lui Daniel Pancu are programate patru partide de pregătire, cu ajutorul cărora noul antrenor al giuleștenilor își va face o idee despre cei 11 jucători care ar trebui să fie pe teren din primul minut la startul campionatului.

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Deoarece ultima probă de la BAC va fi joi, 2 iulie, Andrei Borza va lipsi de la primul meci de pregătire, care este și cel mai tare din punct de vedere al adversarului. Giuleștenii vor întâlni Dinamo Kiev în prima partidă a verii, urmând ca pe 5 iulie să joace împotriva celor de la Rapid Viena, pe 8 iulie contra FC Kosice, iar ultimul amical va fi pe 9 iulie, împotriva lui Slovan Liberec. Până se va alătura colegilor săi, Andrei Borza a primit un program individual de antrenament pe care trebuie să-l respecte în următoarele zile.