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El este jucătorul executat de Gigi Becali care se face antrenor. Ce se întâmplă cu fostul fundaș de la FCSB

Un fotbalist care nu a mai fost dorit de Gigi Becali la FCSB a făcut un pas important spre o carieră de antrenor. Acesta a început cursurile în străinătate.
Bogdan Mariș
21.07.2026 | 10:18
El este jucatorul executat de Gigi Becali care se face antrenor Ce se intampla cu fostul fundas de la FCSB
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Vlad Chiricheș (36 de ani) a început cursurile pentru licența de antrenor. FOTO: Sport Pictures
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Vlad Chiricheș (36 de ani) s-a despărțit în această vară de FCSB, iar fostul internațional român a făcut un prim pas important după plecarea de la formația „roș-albastră”. Deși nu și-a anunțat oficial retragerea din cariera de fotbalist, acesta a început cursurile pentru obținerea licenței de antrenor la Coverciano, centru aflat în subordinea Federației Italiene de Fotbal.

Vlad Chiricheș a început cursurile pentru licența de antrenor

FCSB a anunțat oficial pe 30 iunie despărțirea de Vlad Chiricheș, care revenise la echipă în 2023 după un deceniu petrecut în străinătate. Sezonul precedent a fost unul foarte dificil pentru experimentatul fundaș, care a fost criticat în repetate rânduri de Gigi Becali pentru prestațiile avute. Acesta a strâns 23 de prezențe, însă doar 4 au fost în 2026.

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Ultimul meci al lui Chiricheș la FCSB a fost victoria cu Farul din play-out, 3-2, partidă în care acesta a suferit o ruptură musculară care l-a ținut departe de teren până la finalul stagiunii. Fundașul nu a confirmat că își va încheia cariera de jucător, însă acesta se gândește deja la cea de tehnician. Conform trumedia.ro, Chiricheș a început cursurile pentru licența de antrenor la Coverciano, în Italia, după ce s-a despărțit în această vară de FCSB.

Când ar putea să obțină Vlad Chiricheș licența UEFA B. La ce nivel ar putea să activeze fostul fotbalist de la FCSB

Cursul la care participă momentan Vlad Chiricheș este dedicat fotbaliștilor care au evoluat timp de cel puțin șapte ani ca profesioniști, iar absolvirea sa permite obținerea licenței UEFA B. Partea care se desfășoară la Coverciano a debutat pe 13 iulie și se va încheia la finalul acestei luni, iar apoi participanții vor desfășura module online în luna septembrie.

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Examenul final ar urma să aibă loc pe 26 și 27 octombrie 2026. Dacă va obține licența UEFA B, Vlad Chiricheș va putea să activeze în fotbalul juvenil sau la formații de seniori din fotbalul amator. Pentru a antrena la un nivel mai înalt, acesta va avea nevoie de licența UEFA A, iar mai apoi de cea UEFA Pro, obligatorie pentru a activa ca „principal” la formații de primă ligă.

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La ce cluburi a evoluat Vlad Chiricheș

Vlad Chiricheș a debutat la nivel de seniori în 2008, în tricoul celor de la Internațional Curtea de Argeș, iar după experiențe pozitive la Pandurii Târgu Jiu și FCSB (cunoscută la acel moment drept Steaua) a plecat în Anglia, la Tottenham, fiind achiziționat cu 9.5 milioane de euro de formația londoneză. După doi ani, fundașul a sosit în Italia, unde a evoluat pentru Napoli, Sassuolo și Cremonese înainte de a reveni la FCSB în 2023.

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