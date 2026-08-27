Sport

El este jucătorul pe care Mihai Stoica îl vrea la FCSB ca să-l înlocuiască pe Bîrligea. ”Gigi a spus un milion jumate”

FCSB se află în căutarea unui atacant după cedarea lui Daniel Bîrligea (26 de ani) la Frosinone. Ce jucător i-ar plăcea lui Mihai Stoica (61 de ani) să transfere.
Traian Terzian
27.08.2026 | 07:55
El este jucatorul pe care Mihai Stoica il vrea la FCSB ca sal inlocuiasca pe Birligea Gigi a spus un milion jumate
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Cine este jucătorul văzut de Mihai Stoica (61 de ani) ca înlocuitorul ideal pentru Daniel Bîrligea (26 de ani) la FCSB. Sursă foto: colaj Fanatik
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Rămasă fără principalul marcator, FCSB trebuie să se miște repede pe piața transferurilor pentru a acoperi golul lăsat de plecarea lui Daniel Bîrligea. Mihai Stoica i-a liniștit pe fani și a dat asigurări că un jucător va veni în curând.

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În ciuda faptului că a admis faptul că bosniacul Jovo Lukic este o variantă atractivă, președintele Consiliului de Administrație al ”roș-albaștrilor” a recunoscut că mutarea este greu de realizat din cauza sumei de transfer pe care o cer oficialii de la U Cluj.

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”Exclus să nu mai transferăm. Lumea să nu mai fie îngrijorată. Antrenorul de la Cluj (n.r. – Marius Șumudică), care saluta în timpul flash-ului, a zis că sunt șanse 0%, apoi 10%, probabil știe mai bine decât noi. Lukic mi s-ar părea o soluție, dar nu cred că se pune problema. E jucător sub contract cu U Cluj.

Ei au zis că face 3 milioane de euro, Gigi a spus un milion jumate. Distanța e mult prea mare și atunci mai mult de 1,5 clar Gigi nu dă, iar mai puțin de 3 nu cred eu că acceptă U Cluj. Trebuie să accepte și el, înțeleg că a avut oferte pe bani foarte mulți”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

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Diferență mare între cerere și ofertă

La începutul lunii august, dezamăgit de evoluțiile echipei sale, Gigi Becali și-a arătat interesul pentru aducerea lui Jovo Lukic. Președintele lui U Cluj, Radu Constantea, a explicat la FANATIK SUPERLIGA că nu are nicio problemă în a negocia cu FCSB, însă a precizat că prețul minim este de 3.000.000 de euro.

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”Dacă suma este cea pe care noi o așteptăm, nu avem nicio problemă în a discuta cu cei de la FCSB. Încercăm să primim o sumă cât mai mare, dar ofertele primite sunt destul de departe de această sumă. La o sumă cu 3 în față, discutăm. La o sumă cu 2 în față nu vom accepta”, a spus Constantea.

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Imediat, patronul ”roș-albaștrilor” a intrat în direct la emisiunea moderată de Horia Ivanovici și a anunțat că nu dă mai mult de 1,5 milioane de euro. ”Ce? Vor 3 milioane? Atunci nu ne mai așezăm la masă. Altceva, spune. Nu face 3 milioane. Exclus! Aș da 1,5 milioane.

Salariu. Pot să-i dau 30.000 de euro pe lună. Trebuie să-i dai, că dacă nu-i dai nu vine omul. Înțelegi. Eu nu mă bag. Fiecare om cere cât vrea pe marfa lui, zicea tata nu-i prost cine cere, e prost cine dă. Eu nu sunt prost. Eu dau, dar dau cât trebuie să dau”, a afirmat Becali.

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După ce a prins lotul Bosniei Herțegovina, jucând și marcând la Cupa Mondială, Jovo Lukic a avut o ofertă excelentă de la formația egipteană Pyramids FC. În cele din urmă mutarea a picat, iar presa din Egipt a dezvăluit că transferul nu s-a mai realizat din cauza unor probleme cardiace ale atacantului.

”Pyramids a renunțat la finalizarea transferului lui Lukic deoarece jucătorul suferea de probleme cardiace, fapt ce a determinat clubul să abandoneze ideea de a-l legitima”, au scris jurnaliștii egipteni.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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