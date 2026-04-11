El este juniorul Ripensiei care a murit în accident alături de tatăl său. Mesaj cutremurător al mamei. „Îngerii mei”

ADVERTISEMENT

Fotbalul românesc a suferit numeroase pierderi în preajma sărbătorilor pascale. Puștiul, care a murit într-un accident rutier alături de tatăl său, avea doar 14 ani.

Ianis, junior la Ripensia, și tatăl său au murit în accidentul de pe centura de nord a Craiovei

Teribilul accident rutier s-a produs în noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 00:10, pe centura de nord a Craiovei. La volan se afla tatăl lui Ianis Sîrbu, junior la Ripensia Timișoara. Părintele tânărului fotbalist a pierdut controlul volanului și s-a ciocnit de un camion care circula din sens opus.

ADVERTISEMENT

În urma coliziunii, atât Ianis, cât și tatăl său, au murit pe loc. Ianis, juniorul Ripensiei, împlinise 14 ani pe 9 aprilie. El era elev în clasa a 6-a la Școala Gimnazială nr. 30 din Timișoara. După cumplita tragedie, mama lui Ianis a postat un mesaj sfâșietor pe rețelele de socializare. Femeia și-a pierdut atât fiul, cât și soțul, pe care urmează să îi înmormânteze.

„Dumnezeu să vă ierte sufletele mele! Avem sufletele zdrobite! O să vă iubesc toată viața mea (…) Cine dorește să își ia rămas bun de la ‘îngerii mei’: Înmormântarea va avea loc luni, la ora 15:00, Localitatea Dăneasa, județul Olt, strada Eroilor nr. 18”, a scris mama fostului junior de la Ripensia Timișoara.

ADVERTISEMENT

Clubul nostru traversează un moment de profundă tristețe. Am aflat cu durere despre tragedia în urma căreia unul dintre copiii academiei noastre, Ianis Sîrbu care recent a împlinit 14 ani, și-a pierdut viața alături de tatăl său, in urma unui accident rutier petrecut în seara de 10 aprilie. În astfel de clipe, cuvintele sunt prea puține pentru a descrie suferința. Suntem alături de familia îndurerată, de colegii de echipă și de antrenorul său, Rafael Prodana, greu încercați de această pierdere. Întreaga suflare ripensistă este unită în gând și în rugăciune. Nu te vom uita niciodată. Dumnezeu să-i odihnească în pace!” – Ripensia Timișoara

Mesajul transmis de Școala 30 după dispariția lui Ianis

Moartea subită a lui Ianis i-a lovit ca pe un fulger și pe oficialii Școlii cu numărul 30 din Timișoara, acolo unde învăța juniorul Ripensiei Timișoara. „În vreme ce Lumina a amuțit vremelnic peste lume, s-a stins pe veci și viața elevului nostru Ianis Sîrbu, din clasa a VI-a A. Profesori, dascăli, colegi elevi, toți oamenii Școlii 30 suntem alături de familia îndoliată și plângem plecarea copilului dintre noi. Dumnezeu să-l odihnească în Pacea Lui! Condoleanțe celor ce-l poartă în suflet!”, a fost mesajul transmis de instituția de învățământ.