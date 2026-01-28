El este Marios, unul dintre suporterii supraviețuitori ai echipei PAOK. Primele sale declarații după accident sunt copleșitoare: „Nu pot să cred…”

ADVERTISEMENT

După ce a fost salvat dintre fiarele microbuzului distrus, Marios, tânărul suporter al echipei PAOK, a rostit primele sale declarații în fața camerei. Vizibil marcat, el a vorbit despre impactul devastator al accidentului și despre starea celorlalți pasageri, încercând să înțeleagă dimensiunea tragediei care a zguduit atât Grecia, cât și România.

El este Marios, unul dintre suporterii PAOK care au supraviețuit tragediei. Primele declarații după accident

El este Marios, unul dintre ultrașii echipei PAOK Salonic care a supraviețuit cumplitului accident rutier din România soldat cu moartea a șapte suporteri greci. Vizibil marcat, dar conștient, Marios a făcut pentru prima dată declarații în fața camerei de filmat, la scurt timp după ce a fost scos dintre fiarele contorsionate ale microbuzului distrus în impact.

Potrivit informațiilor din acest moment, doi dintre cei răniți sunt în stare mai gravă, unul suferind multiple fracturi la coloană vertebrală și coaste, iar altul fiind stabil și capabil să comunice cu personalul medical.

„Nu pot să cred ce s-a întâmplat…”, au fost primele cuvinte ale lui Marios, rostite cu dificultate într-o evidentă stare de șoc. Tânărul se afla în microbuz alături de alți suporteri PAOK, care plecaseră spre Lyon pentru a urmări meciul echipei favorite din Europa League, programat joi, 29 ianuarie.

Mărturia lui Marios, supraviețuitorul accidentului: „Nu pot să cred ce s-a întâmplat”

Salvat dintre resturile vehiculului după impactul devastator, Marios a reușit, vizibil marcat, . La întrebările jurnalistului, tânărul și-a spus numele și a precizat locul din care proveneau, vorbind cu greu și încercând să înțeleagă dimensiunea tragediei prin care trecuse.

„Eu sunt din Grecia. Suntem din Kastoria. (n.r. Numele meu este) Marios. Papadopoulos este celălalt care este înăuntru”, a reușit să articuleze cu greu tânărul elen.

Accidentul s-a produs marți, în jurul orei 13:05, pe DN6 – E70, în județul Timiș, lângă localitatea Lugojel. Microbuzul cu zece persoane, toate cetățeni greci și suporteri ai lui PAOK, a intrat într-o depășire riscantă, a lovit o autocisternă și apoi s-a izbit frontal de un TIR care circula din sens opus.

Din nefericire, . Autoritățile locale au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, în timp ce investigațiile continuă pentru a stabili toate împrejurările producerii tragediei.

Primele imagini cu Marios, unul dintre suporterii supraviețuitori ai echipei PAOK.

Reacția conducerii echipei lui Răzvan Lucescu după accidentul din România

Tragedia a zguduit profund atât România, cât și Grecia. Reprezentanți ai clubului PAOK FC au ajuns în România imediat după accident, subliniind că întreaga țară este marcată de durere și șoc. „Astăzi, toată Grecia este în doliu”, au transmis oficialii clubului.

Marios Tsakas, membru al consiliului de administrație al PAOK FC, a vorbit despre impactul emoțional uriaș al tragediei, precizând că șocul este resimțit nu doar de club, ci de întreaga societate: „Nu cred că putem spune prea multe. Cred că sunt șocați, nu doar noi, care am avut o conexiune mult mai mare cu copiii. Cred că toată Grecia este în doliu astăzi. Comunicările necesare au fost făcute cu familiile”.

Referitor la mesajele de susținere din partea celorlalte echipe, el a spus că „este emoționant, dar este evident pentru mine, pentru că într-o astfel de tragedie evident că nu există culoare și sper să nu se mai întâmple niciodată fanilor niciunei echipe”.

Noi informații oficiale despre starea fanilor PAOK răniți în accident

În cursul zilei de astăzi, 28 ianuarie, au apărut noi informații despre starea de sănătate a celor trei suporteri PAOK răniți. Detalii oficiale au fost oferite de ministrul Sănătății din România, Alexandru Rogobete, care a prezentat situația medicală actuală a fanilor echipei antrenate de Răzvan Lucescu, internați la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” din Timișoara.

În datele transmise de ministrul Sănătății, pacienții sunt în prezent stabili din punct de vedere hemodinamic și se află sub monitorizare atentă, după ce au fost evaluați și internați în diferite secții ale unității medicale.

„La Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara au fost transportați 3 pacienți de sex masculin, cu vârste de 20, 20 și 28 de ani. După evaluarea completă în UPU, aceștia au fost internați astfel:

1 pacient la Politraumatologie (Casa Austria) – politraumatisme multiple și contuzii pulmonare bilaterale

1 pacient la Ortopedie – fractură aripă sacrată

1 pacient la Neurochirurgie – hemoragie subarahnoidiană minimă și policontuzii

În urma stabilizării și evaluărilor medicale, pacienții sunt în prezent stabili hemodinamic, sub monitorizare continuă și tratament de specialitate. Situația medicală rămâne dinamică și este atent supravegheată de echipele medicale. Ambasadoarea Greciei în România, Lili Grammatiki, a vizitat spitalul marți seară și a fost informată de conducere despre starea de sănătate a celor trei răniți”, se arată în mesajul făcut public de Alexandru Robogete, Ministrul Sănătății din România.

Ambasadorul Greciei, despre pașii pentru identificarea victimelor

În contextul tragediei, ambasadorul Greciei în România, Lili Grammatiki, Declarațiile au fost acordate pentru ΑΠΕ-ΜΕΑ și oferă detalii despre evoluția medicală a pacienților și pașii următori.

„Am fost informată de medici și de directorul spitalului și starea lor este stabilă. O persoană rănită este într-o stare destul de bună, iar una este la terapie intensivă, dar toate au un prognostic bun, pozitiv și nu necesită sânge. În mijlocul acestei tragedii, toate acestea sună oarecum optimist”, a menționat ambasadorul Greciei în România pentru ΑΠΕ-ΜΕΑ. Ea a adăugat că pacientul aflat la terapie intensivă nu este intubat, ci se află în comă tehnică, și că miercuri vor fi publicate toate rezultatele testelor, iar medicii vor decide dacă este necesară vreo intervenție chirurgicală.

Referitor la victimele decedate, Lili Grammatiki a precizat: „Identificarea decedaților nu a fost finalizată. Când se va întâmpla acest lucru, vom iniția procesul de transfer în Grecia”. Ambasadorul a subliniat că numele acestora sunt cunoscute și că rudele au fost informate, însă nu vor fi făcute publice până la finalizarea completă a procesului de identificare.