El este Mihai, salvamontistul atacat de urs la Predeal. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu bărbatul în timpul luptei. Ar putea să-i salveze viața

Bărbatul avea o experiență de peste 30 de ani de cutreierat munții și salvat oameni, însă a ajuns să fie atacat de urs chiar la doi pași de casă. Cu răni grave, bărbatul este în stare critică la spital și are șanse minime de supraviețuire. A avut noroc, dacă se poate spune așa, cu un jandarm care a trecut prin zonă și care a alungat animalul.

Mihai, bărbatul atacat de urs în Predeal, a făcut infarct când a văzut ursul

Ministrul mediului cere acum împușcarea de urgență a urșilor periculoși. Cert e că Mihai Marina se zbate între viață și moarte după ce a fost atacat de urs. A reușit să strige după ajutor, după care a căzut secretat la pământ. A rămas nemișcat și a fost lăsat în pace în cele din urmă de urs doar pentru că a făcut infarct.

Atacul s-a petrecut în sudul stațiunii Predeal, iar bărbatul de 51 de ani a fost surprins de apariția bruscă a animalului sălbatic. Martorii spun că nu a mai apucat să schițeze niciun gest de apărare sau fugă. Atacul a avut loc la nici 300 de metri de casa lui Mihai Marina, pe o stradă circulată cu multe case, pensiuni și hoteluri.

şi băieţii care au mai fost cu el au mai zis să plece toţi cu maşina, dar el a zis să meargă singur, că doar aici stă. În zona asta, unde sunt tomberoanele astea, i-a ieşit ursoaica în faţă“, povestește Dorin Floacă, cumnatul victimei. Medicii ajunși la fața locului au reușit să-l resusciteze, însă rănile lui Mihai Marina sunt foarte grave.

“Este într-o stare foarte gravă în momentul de faţă. Este ventilat mecanic şi este instabil. Prognosticul este destul de rezervat“, a declarat Marius Leonte, purtătorul de cuvânt al Spitalul Județean Brașov. Oamenii au fost rugați, imediat după atac, să rămână în case. Ursoaica nu ar fi la prima ispravă din zonă, terorizând locuitorii de mai multe săptămâni.

Ursoaica dă târcoale stațiunii Predeal de mai multă vreme

“ . Ursoaică, am ieşit pe geam, am văzut că au venit băieţii de la poliţie, SMURD ul, era cineva întins pe jos”, povestește un localnic. Conform Observatornews.ro, ursoaica are doi pui și mănâncă des din pubelele de gunoi din Predeal, astfel că oamenii se tem să mai iasă din casă.

Cel puțin asta susțin oamenii, pentru că autoritățile au cu totul altă variantă. “Atacul de aseară nu are nicio legătură cu ghenele de gunoi. Pur şi simplu acel animal a luat-o razna. Noi ne-am făcut treaba, alungări, relocări, eutanasieri şi extragere prin recoltare”, povestește Sorin Ioan, primarul din Predeal.

Ursul este căutat acum de vânători, care au dreptul să-l împuște până nu va face o nouă victimă. Aproximativ 100 de urși ar trăi în pădurile de lângă Predeal, cu toate că 17 exemplare au fost relocate în ultimii doi ani. În România ar trăi oficial 4.000 de urși, însă neoficial ar fi 8.000 de urși.