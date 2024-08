El este milionarul care cheltuie doar 1.100 de lei pe săptămână. Chiar dacă are succes pe plan financiar, el își face griji în mod constant cu privire la bani.

El este milionarul care cheltuie doar 235 de euro pe săptămână. Nu merge niciodată în vacanță, are o singură mașină și cultivă legume în propria grădină

Marcus White, un om de afaceri britanic în vârstă de 51 de ani, cheltuiește doar 235 de euro pe săptămână, echivalentul a 1.100 de lei. Cu o avere estimată la peste 2 milioane de lire sterline, White sfidează prin stilul său de viață incredibil de modest.

ADVERTISEMENT

Cu active de peste 2 milioane de lire sterline și un venit anual de aproximativ 150.000 de lire (875.900 RON), Marcus duce o viață surprinzător de modestă, noteaza . El nu pleacă în vacanțe luxoase, are o singură mașină pe care o împarte cu iubita sa, și cultivă legume în propria grădină.

„Deși oamenii zic că sunt stabil din punct de vedere financiar, încă îmi fac griji pentru bani. Sunt total opusul unui consumator – nu-mi place deloc consumerismul”, povestește milionarul, conform

ADVERTISEMENT

Stilul de viață al lui Marcus White este remarcabil de simplu și economic. El își încălzește casa folosind paleți de lemn și urinează în curte pentru a economisi apă și a fertiliza pământul. Mai mult, preferă să repare obiectele vechi, așa cum a făcut cu aspiratorul său de 15 ani.

„Nu-mi place să irosesc nimic, am instinctul de a economisi cât de mulți bani pot și cumpăr doar lucrurile de care am cu adevărat nevoie. Sunt foarte fericit să trăiesc din minimul necesar – lunar, cheltuiesc bani pe mâncare, facturi, contractul meu de telefonie este de 8 lire pe lună și am o mașină pe care o împart cu iubita mea”, a dezvăluit Marcus.

ADVERTISEMENT

Milionarul care trăiește cu 235 de euro pe săptămână. A avut începuturi modeste

Absolvent al Universității Oxford cu o diplomă în fizică, Marcus și-a început cariera într-un mod neașteptat. La 24 de ani, s-a întors la ferma familiei și a transformat o clădire veche într-un atelier de mobilă. Dar, începuturile au fost dificile. Afacerea îi aducea extrem de puțini bani, de unde și obișnuința lui de a trăi frugal.

„Prelucrarea lemnului era o pasiune de-a mea și am decis să transform această pasiune într-o afacere. A fost foarte dificil să fac bani – am început afacerea în 1997 și, în primul an, am câștigat aproximativ 4.000 de lire sterline, ceea ce înseamnă 1,90 lire sterline pe zi”, a mai spus acesta.

ADVERTISEMENT

Realizând că această cale nu-i va aduce stabilitate financiară, Marcus a căutat alte oportunități. Astfel, a folosit un teren moștenit de la tatăl său pentru a dezvolta un parc de afaceri cu multe clădiri. Pentru acest proiect, a investit 420.000 de lire sterline adunate cu greu în decursul a 16 ani.

„Următoarea sarcină a fost să umplu clădirile cu chiriași pentru a mă asigura că în sfârșit am un venit bun pentru prima dată în viața mea. A fost un risc major – îl construisem în finalul ultimei recesiuni și se afla într-o zonă rurală, așa că știam că va fi o sarcină dificilă”, explică Marcus White, conform sursei citate.

Acest proiect s-a dovedit a fi În 2019, cu toate spațiile închiriate, Marcus a reușit să-și plătească datoriile acumulate și să înceapă să-și construiască averea.

În ciuda acestui succes, Marcus continuă să ducă o viață extrem de modestă. El își menține obiceiurile frugale, cheltuind doar 1.000 de lire sterline pe lună și evitând orice formă de extravaganță.