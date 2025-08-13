El este Mircea, românul care și-a dat viața pentru a salva caii și un bătrân din incendiul uriaș din Spania. Doi copii au rămas fără tată, iar familia are nevoie urgentă de ajutor

În seara de luni, 11 august 2025, un incendiu devastator a izbucnit într-o localitate aflată la nord de Madrid. Vântul sufla cu putere, temperaturile depășeau 30 de grade, iar aerul era atât de uscat încât o scânteie a fost de ajuns să transforme zona într-o cupolă de foc. Mircea Spiridon, în vârstă de 50 de ani, a ales să intre direct în flăcări pentru a salva vieți.

ADVERTISEMENT

Cine a fost Mircea Spiridon, românul care a murit în Spania, în timp ce încerca să salveze vieți

Mircea Spiridon venise în Spania în urmă cu aproape 20 de ani. Plecase din Tulcea pentru a-și construi un viitor mai bun alături de soția sa și pentru a le oferi celor doi copii o viață lipsită de griji. Mircea era mecanic cunoscut în oraș pentru implicarea și bunătatea de care dădea dovadă, bunătate pe care a avut-o până în ultima clipă de viață.

În acea seară de luni, . Flăcările, alimentate de vânt și de temperaturile ridicate, s-au răspândit cu o viteză uriașă și au cuprins peste 2.000 de hectare. Incendiul a pornit în jurul orei 20:00, lângă cartierul Soto de Viñuelas, și în doar 40 de minute a parcurs șase kilometri. Pompierii au evacuat sute de persoane, dar focul a ajuns rapid la centrul ecvestru unde lucra românul.

ADVERTISEMENT

Acolo se aflau caii dar și Miguel, proprietarul în vrâstă de 83 de ani. Bătrânul l-a sunat imediat pe Mircea să se ducă să îl ajute să scoată caii din grajduri, iar românul nu a fugit, din contră. S-a dus direct în pentru a-l ajuta pe Miguel să scoată caii din clădire. Focul a fost însă mult mai puternic și i-a prins înăuntru. Când a ajuns elicopterul Gărzii Civile, bărbatul era în viață, dar avea arsuri pe 98% din corp și răni grave la plămâni cauzate de fumul puternic. A fost dus de urgență la spitalul La Paz din Madrid, unde medicii au încercat tot ce era posibil. În ciuda eforturilor, bărbatul a murit câteva ore mai târziu.

Mesajul premierului Spaniei

Premierul Pedro Sánchez a transmis condoleanțe familiei și le-a mulțumit salvatorilor care au luptat cu incendiul. „Toată afecțiunea mea se îndreaptă către familia bărbatului care a decedat la Tres Cantos din cauza incendiului”, a scris acesta.

ADVERTISEMENT

Familia și prietenii, distruși. Strângere de fonduri pentru repatrierea trupului

Mircea Spiridon a lăsat în urmă o soție devastată și doi copii. Aceștia încearcă acum să îi aducă trupul neînsuflețit în Tulcea, acolo unde locuiește mama lui, pentru a fi înmormântat. Prietenii din Spania au lansat o campanie de strângere de fonduri pe pentru a-i ajuta.

ADVERTISEMENT

„Pe 11 august, un incendiu tragic a devastat o mare parte din Tres Cantos (Madrid), în special herghelia. În mijlocul haosului și al flăcărilor, Mircea nu s-a gândit la el: a alergat să salveze caii, răspunzând apelului de ajutor al proprietarului fermei.

ADVERTISEMENT

Acest gest de curaj și iubire l-a costat viața. A lăsat în urmă o familie zdrobită de durere, care acum se confruntă nu doar cu lipsa imensă lăsată de plecarea lui, ci și cu greutăți financiare. Au nevoie să-i repatrieze trupul și să-l înmormânteze la Tulcea, orașul românesc din care Mircea a emigrat și unde locuiește mama sa.

Vrem să ne unim forțele pentru a-i sprijini în aceste momente grele. Fiecare contribuție, oricât de mică, este o îmbrățișare care ajunge la ei și le amintește că nu sunt singuri. Pentru că eroii merită să fie amintiți, iar familiile lor, sprijinite”, se arată în mesajul organizatoarei strângerii de donații, Maria Requejo.