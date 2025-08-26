Un grup de oameni din Germania strânge bani, prin Telegram, pentru finanțarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei. În mod oficial, este vorba despre un ”ajutor umanitar”, însă pe listele de cumpărături apar componente pentru drone, vizoare sau amortizoare pentru arme de tip Kalașnikov.

ADVERTISEMENT

„Frăția Motohelfer” pe Telegram: 5.500 membri finanțează războiul

Căsuța poștală 4133 din orașul Gutersloh este golită regulat: la câteva zile, un moderator al grupului de pe Telegram „Frăția Motohelfer” mulțumește pentru corespondența primită. De obicei, sunt cărți poștale cu câteva cuvinte scrise de mână: „pentru copii”, „pentru luptătorii noștri” sau „pentru victorie”, aproape toate redactate în limba rusă. În plicuri se găsesc bancnote de câțiva euro,

Căsuța poștală 4133 Gutersloh, centrul colectării de fonduri

Potrivit imaginilor postate online, banii trimiși la această adresă ar ajunge la unități ale armatei ruse. În grup, printre apeluri la ajutoare pentru copii, școli și spitale, se solicită deschis donații pentru stații radio, vizoare sau amortizoare de armă. Deviza: „Împreună suntem puternici”.

ADVERTISEMENT

Administratorul canalului confirmă telefonic că bunurile ajung la armată, dar susține că „niciodată nu au livrat lucruri care să ducă direct la război”. E greu de spus câți bani strânge ”Frăția” de pe Telegram săptămânal sau lunar. Cert este că, de peste trei ani, gruparea acționează liber în rândul comunității rusofone din Germania, ajungând la 5.500 de membri, fapt ce ridică un semn de întrebare.

Traseul banilor – din Germania până pe frontul din Ucraina

De la donatori până la distribuitorii ajutoarelor, toți s-ar putea face vinovați, conform dreptului german, pentru că sprijină războiul lui Abia la sfârșitul lui mai, procurorul general a efectuat percheziții la o asociație din Brandenburg, pentru că aceasta ar fi putut direcționa banii către miliții din Donetsk și Luhansk. În Rusia, „Frăția Motohelfer” este celebrată de posturi de stat și bloggeri apropiați de armată. În Germania lipsesc relatările din mass-media, iar procedurile de anchetă au fost închise.

ADVERTISEMENT

Nikolai Fast, cetățeanul german care finanțează Rusia

Capul grupării care acționează pe Telegram este Nikolai Fast, un bărbat născut în Siberia, ajuns în Germania la vârsta de 16 ani. A primit cetățenie germană, a fost instruit, conform propriilor declarații, în Bundeswehr (armată) pe tancuri Leopard. Mai târziu, Fast a lucrat ca faianțar în zona Frankfurt pe Main.

ADVERTISEMENT

Legătura lui cu Rusia nu s-a rupt, însă, niciodată. A făcut parte și din grupul de motocicliști „Lupii noștri”, care îl admiră pe Există fotografii care îl arată pe Fast în vestă, alături de motocicliștii bandei rusești când aceștia, în anul 2017, au organizat o paradă la Berlin, de Ziua Victoriei.

„Frăția Motohelfer” îi sprijinea, la început, pe șoferii ruși de camion blocați în Germania în haosul primelor zile de război. Când problema șoferilor s-a rezolvat, scopul grupării s-a schimbat. Fast și tovarășii săi au făcut apoi apel la donații de bani și bunuri pentru „ajutor umanitar” în Donbass. Au apărut voluntari care, în diferite landuri, colectau ajutoare precum cârje, produse medicale sau haine.

ADVERTISEMENT

Lista șocantă: ce cumpără, de fapt, „ajutorul umanitar” german

Plasele de camuflaj erau constant cerute, produse de voluntari în Rusia. În mai 2025, Fast cerea 15.000 de ruble (în jur de 150 de euro) pe săptămână pentru această destinație. În postări, el motiva în felul următor: „Dacă Occidentul sprijină dușmanul, de ce nu am face și noi asta?”.

Oficial – cârje, medicamente și pături. Realitatea – stații radio, vizoare și amortizoare Kalashnikov

De asemenea, grupul a strâns bani pentru medicamente, echipamente medicale, pături până la accesorii pentru drone FPV sau stații radio pentru unități speciale ale armatei ruse. În unele cazuri, Fast a publicat bonuri de comandă de sute sau mii de euro pentru a arăta că banii chiar au fost folosiți. El susține că nu a finanțat niciodată arme, ci doar lucruri umanitare pentru soldați. „Sunt soldații oameni sau nu?”, se întreba retoric Fast. Totuși, în grup apar linkuri către amortizoare de armă și vizoare pentru Kalașnikov.

Inițial, Fast organiza totul din Germania, transportând personal pachete cu duba prin țările baltice până în Rusia. Ulterior a susținut că e persecutat și s-a mutat în Rusia, unde trăiește în microbuzul său decorat cu sigla „Frăției Motohelfer”. Fiecare drum îl documentează pe Telegram cu filmări, de la încărcarea mașinii până la predarea bunurilor către soldați, care apar mulțumind în uniformă. El a colaborat și cu alte organizații pro-ruse, inclusiv cu „Dreptul la Arme”, condusă în trecut de Maria Butina, arestată în SUA pentru activități de agent străin.

Dosarele germane. De ce scapă Nikolai Fast de închisoare

În Germania, Fast a intrat în vizorul mai multor parchete. În 2024, Parchetul din Hanovra a deschis două dosare pe numele lui pentru „aprobarea de infracțiuni” și încălcarea legislației privind sancțiunile economice. Dosarele au fost însă clasate pentru lipsă de probe și pentru că Fast nu mai era pe teritoriul Germaniei.

Tot anul trecut, procurorii din Frankfurt l-au anchetat pentru fraudă, împreună cu alte două persoane. Acuzația: lipsa unor documente justificative. În final, și acest dosar a fost clasat. Nikolai Fast spune că donațiile nu s-au oprit. „E adevărat, mai puțin ca înainte, dar nici nu mai apuc să cumpăr personal ajutoare. Mașina mi-e încărcată de voluntari de pe teren”, povestește el. Chiar în timpul unei convorbiri telefonice a fost surprins spunând: „Sunt deja plin, dar mai iau niște plase de camuflaj pe drum”.