El este “Nemuritorul” din fotbalul românesc! La 41 de ani vrea să joace din nou în Liga 1: “E o provocare”

Chiar dacă în curând va împlini 41 de ani, Ciprian Petre nu are de gând să agațe ghetele în cui. Ba chiar a acceptat fără ezitare propunerea lui Cristi Pustai, sub comanda căruia a bifat cea mai importantă performanță din carieră – , pe când evolua la Gaz Metan Mediaș – și visează la încă un sezon pe prima scenă a fotbalului românesc, de data aceasta cu FC Buzău.

ADVERTISEMENT

Echipa evoluează, însă, în Liga a doua, iar promovarea nu va fi o misiune deloc ușor de îndeplinit, mai ales dacă luăm în calcul startul chinuit de sezon, cu doar un punct în trei etape și lupta acerbă pentru prezența în play-off.

La 41 de ani, Ciprian Petre vrea să readucă Buzăul în Liga 1

„E o ambiție, o nouă provocare, plus că lucrez cu Pustai, antrenorul cu care am avut cele mai mari performanțe ca sportiv. Sunt acasă și nu am simt că am luat totul de la zero, deși în această vară au fost schimbări majore, de la numele echipei, la antrenor, conducători, jucători.

Până se omogenizează grupul va trece o perioadă, dar sperăm să se lege relațiile de joc cât mai rapid. Mă bucur că încă pot juca fotbal.

ADVERTISEMENT

M-am întâlnit cu foști colegi și-mi spuneau că ei abia mai merg pe stradă și eu încă joc fotbal la nivel de liga a doua. Colegii mă respectă, dar mai sunt și glume, nu răutăcioase, ci amuzante.

Mulți dintre colegi sunt cu 4-5 ani mai mari decât băiatul meu. Fotbalistul face ce-i place și pe deasupra mai primește și bani, ca un hobby plătit”, a mărturisit mijlocașul supranumit, pe bună dreptate, „Nemuritorul” din fotbalul românesc.

Cristi Pustai și „radiografia” propriei echipe: „În momentul în care te tot vezi în spate, e greu să joci”

Deși poate lupta în sfârșit pentru promovare, pentru că și-a schimbat statutul juridic din drept public în drept privat, a început cu stângul acest sezon. Punctul obținut la Timișoara, scor 1-1, îi dă, însă, „matematicianului” Cristi Pustai speranța că va reuși până la urmă să rezolve și această ecuație. O misiune extrem de dificilă, în condițiile în care jucătorii sunt cu moralul la pământ.

ADVERTISEMENT

„Noi trebuie să ne atingem obiectivul și să fim în prima jumătate a clasamentului. Este important să acumulăm puncte.

În momentul în cate te vezi tot în spate și te uiți în sus spre celelalte echipe, e greu să joc. Și apare presiunea imediat, mult mai mare dacă vine și un gol, exact cum a fost astăzi.

Mă bucur că totuși, jucătorii au avut încredere în ei și cu toții am reușit să ieșim de la zero puncte”, a explicat tehnicianul echipei din Crâng.