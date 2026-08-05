Sport

Antrenor nou pentru FCU Craiova! Pus de Mititelu să semneze condica, a revenit a patra oară la club

Cine este noul antrenor al lui FCU Craiova! Adrian Mititelu a ales deja, iar clubul a făcut anunțul oficial. În 2007, a fost pus să semneze condica pentru a-și primi în continuare salariul
Răzvan Rădulescu
05.08.2026 | 16:09
Antrenor nou pentru FCU Craiova Pus de Mititelu sa semneze condica a revenit a patra oara la club
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Pe cine a pus Adrian Mititelu antrenor la FC U Craiova. Foto: sport.pictures.eu.
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Ștefan Stoica este noul antrenor al celor de la FCU Craiova pentru sezonul 2026/2027. Anunțul a fost făcut de clubul alb-albastru pe căile oficiale de comunicare, miercuri, 5 august. Ștefan Stoica (59 ani) se află la al patrulea mandat pe banca clubului patronat de Adrian Mititelu, după perioadele 2004-2005, 2006-2007 și 2018.

Ștefan Stoica este noul antrenor al lui FCU Craiova! Decizia surprinzătoare a lui Adrian Mititelu

Măcinată de probleme, FCU Craiova va juca în acest sezon în liga a 4-a. Oltenii au evoluat deja în primul tur al Cupei României, însă au suferit o înfrângere drastică, scor 0-5. Miercuri, clubul finanțat de Adrian Mititelu a luat o decizie vitală pentru viitorul clubului. FCU Craiova l-a numit în funcția de antrenor principal pe Ștefan Stoica, care și-a început cariera ca secund al fostului său coechipier de la Larissa, Oleg Protasov. Jurnalistul Alin Buzărin i-a făcut portretul lui Ștefan Stoica pe pagina oficială a lui FCU Craiova.

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„Fișa de antrenor îi este și mai cuprinzătoare. Începută ca secund al fostului său coechipier de la Larissa, marele Oleg Protasov, aceasta cuprinde la început Omonia Nicosia, Veria și Steaua, apoi, pe cont propriu, ca principal amintitele mandate oltenești, plus Gloria Buzău, Internațional Curtea de Argeș, Farul, Ceahlăul.

Separat stă cariera sa din ultimii vreo 8 ani, legată de Republica Moldova. Zaria Bălți, Zimbrul Chișinău, plus vreo 6 ani la reprezentativele juvenile de peste Prut. Dar, la un moment dat, pentru o scurtă perioadă, și un interimat la prima reprezentativă a Moldovei. Puțini știu că în perioada petrecută în Moldova, Fane a fost și un apreciat analist TV, invitat permanent în emisiunile postului național de la Chișinău. Din această perspectivă a sa am fost și …colegi de câteva ori, eu onorând online invitația realizatorului Radu Galbur la emisiuni unde specialistul în fotbal era chiar el, Fane Stoica.

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Acestea sunt însă fapte petrecute, cifre înșirate. Contează și ele, dar cel mai mult contează că după ce s-a reîntors în Oltenia, Fane a dat curs solicitării echipei pe care o are cel mai aproape de suflet. Nu contează că e liga a patra, că drumul e lung și greu, că practic va trebui să formeze aproape de la zero un nou lot de jucători . Important e că un om ca el nu dă niciodată înapoi. Baftă, Fane!”, se arată în anunțul clubului.

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Ștefan Stoica, pus de Adrian Mititelu să semneze în condică în 2007

Un episod memorabil cu Ștefan Stoica, vechiul și noul antrenor al lui FCU Craiova, și Adrian Mititelu s-a petrecut în 2007, când omul cu banii de la club voia să scape de antrenor. Concret, Adrian Mititelu a vrut să scape de Ștefan Stoica și de secundul său la acea vreme, Ștefan Crișan, doar că cei doi nu au acceptat rezilierea contractului.

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Astfel, de două ori pe zi, Adrian Mititelu i-a pus pe Ștefan Stoica și Ștefan Crișan să semneze condica, la orele 10:00 și 16:00. „Da, am semnat condica. Ce, asta e o rușine? Și Capello semnează condica, e un lucru normal, toată lumea o face”, spunea Stoica la acea vreme.

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Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în presă la nivel de practică în anul 2020. A scris articole de presă pentru Hotnews.ro, secțiunea sport și Digisport.ro. În 2022, a debutat în presă, atunci când s-a angajat la Eurosport.ro.
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