El este noul David Popovici! Americanii au pus deja ochii pe înotătorul român care face senzație la Campionatele Naționale de la Otopeni

ADVERTISEMENT

Campionatele Naționale de înot de la Otopeni sunt în plină desfășurare. Așa cum era de așteptat, David Popovici este vedeta întrecerilor, însă pe lângă campionul olimpic s-a făcut remarcat și un tânăr înotător. Mai mult decât atât, prestațiile sportivului a fost remarcate de experții americani.

El e noul David Popovici! Americanii au pus ochii pe Robert Badea

Nu e nicio surpriză faptul că . Totuși, nu doar multiplul medaliat olimpic a ieșit în evidență la concursurile de înot. Mai exact, Robert Badea (18 ani), a intrat în atenția lumii după performanțele reușite la probleme de 200 m mixt și 200 m fluture.

ADVERTISEMENT

Tânărul sportiv a reușit să câștige aurul la ambele probe, astfel că se anunță un viitor promițător în ceea ce îl privește. În acest sens, americanii de la au relatat despre performanțele obținute de acesta la Campionatele Naționale de înot de la Otopeni.

Dacă , Robert Badea este un înotător complet, excelând pe plan național la probele de mixt. Tânărul sportiv a a cucerit aurul la 200 m mixt, stabilind și un nou record național (1:58,86, cu peste o secundă sub precedentul, care îi aparținea tot lui: 1:59,95), ca mai apoi să se impună la proba de 200 m fluture.

ADVERTISEMENT

Badea a înregistrat cel mai bun timp din serii, 2:01,17, iar în finală principalul său adversar a fost doar cronometrul, fiind evident încă de la început că nu are concurență. Robert Badea a parcurs cele patru lungimi de bazin în 1:57,25, cu peste patru secunde mai rapid decât ocupantul locului secund, Rareș Matei Roșu (2:01,84). Medalia de bronz i-a revenit lui Robert Nicolae Borcea, care a terminat în 2:03,39.

ADVERTISEMENT

Ce au scris americanii despre Robert Badea

Victoria categorică a lui Robert Badea în finala națională de 200 m fluture a atras atenția publicației americane , care a remarcat forma excelentă a românului, cu doar câteva luni înainte de Campionatele Europene de la Paris, prima sa competiție majoră la nivel de seniori.

ADVERTISEMENT

„Venit după ce a doborât un record național la 200 de metri mixt, Robert Badea a fost cel mai bun la proba de 200 de metri fluture în timpul competiției de vineri seară de la Campionatele Naționale ale României. Badea a parcurs cele patru lungimi în 1:57.25, ceea ce i-a adus un triumf clar, fiind cu peste patru secunde față de Rareș Roșu (2:01.84), clasat pe locul doi.

Badea a preluat imediat controlul cursei, acumulând un avans de o jumătate de secundă pe prima lungime. Acest avantaj s-a menținut la jumătatea cursei, înainte ca Badea să se desprindă pe ultimii 100 de metri. Românul este, de asemenea, deținătorul recordului național la 400 de metri mixt și se pregătește pentru Campionatele Europene din această vară de la Paris”, au scris jurnaliștii sursei menționate anterior.

ADVERTISEMENT

Performanțele obținute de Robert Badea

Performanțele lui Robert Badea din această săptămână nu sunt neapărat o surpriză, având în vedere că acesta a confirmat un potențial uriaș încă din perioada junioratului. Sportivul de la Steaua este dublu campion european de juniori la 400 m mixt (Vilnius 2024 și Samorim 2025) și campion european de juniori la 200 m mixt (Samorim 2025), probă în care obținuse argintul cu un an înainte. În plus, Badea a cucerit bronzul la 400 m mixt la Campionatele Mondiale de juniori de anul trecut.

Robert Badea mai are de concurat în alte două probe la actuala ediție a Campionatelor Naționale. Foarte probabil, el va cuceri sâmbătă a treia medalie de aur, la 400 m mixt, iar duminică va încerca să își completeze palmaresul la 200 m spate. În urma rezultatelor, Robert Badea poate fi numit „următorul David Popovici”, viitorul său sunând extrem de promițător.